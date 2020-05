Những câu trả lời gây sốc tại phiên tòa xử gian lận điểm thi ở Hòa Bình

"Việc chấm thi nới tay là có vì đây là học sinh của tỉnh mình, còn thiệt thòi. Chấm nới tay vẫn không thể gọi là vi phạm vì đây là môn ngữ văn, thường chấm theo định tính. Tôi không có động cơ mục đích gì cả, chỉ vì tình thương học trò, muốn các em có cơ hội lấy được bằng tốt nghiệp, có cơ hội việc làm".

Bị cáo Bùi Thanh Trà - nguyên giáo viên Trường THPT Lương Sơn, Tổ trưởng tổ 3 môn ngữ Văn

"Các anh công an tỉnh cứ nhắc suốt nên bị cáo mới hỏi Vinh (Nguyễn Quang Vinh, nguyên Trưởng Phòng Khảo thí - Sở GD-ĐT tỉnh Hoà Bình) rồi Tuấn (Đỗ Mạnh Tuấn, thành viên ban chấm thi trắc nghiệm) để nhờ xem điểm. Biết việc này là không đúng, nhưng do nể nang các anh công an tỉnh".

Khương Ngọc Chất – cựu Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA 83) Công an tỉnh Hòa Bình

"Tôi bảo không giúp, anh Tuấn đưa tôi xem danh sách nói có cả anh Vinh và Trưởng Phòng PA 83 (Khương Ngọc Chất - PV) rồi, có chống lưng rồi, lo gì. Tôi thấy có Khương Bá Anh, biết là chiến sĩ công an ở huyện Kim Bôi, nên yên tâm và dẫn tới phạm tội”.

Bị cáo Nguyễn Khắc Tuấn, chuyên viên Phòng Khảo thí – Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình

"Động cơ của tôi là do nể nang. Có nhiều trường hợp gian lận, mình không làm theo sẽ khó vì: Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật".

Bị cáo Diệp Thị Hồng Liên, nguyên Phó Phòng Khảo thí – Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình

“Hôm nay bị cáo thấy rất nhục nhã, rất đau buồn. Tất cả anh chị em ở đây là giáo viên, bao nhiêu năm cống hiến cho ngành giáo dục. Việc làm của bản thân và các bị cáo khác là sai, vi phạm pháp luật nhưng do nể nang và do nghĩ phụ huynh bây giờ quan trọng điểm số nên phạm tội”.

Bị cáo Lê Thị Hồng thời còn là Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (Hòa Bình) - Ảnh: VOV

“Các cán bộ, thầy cô giáo trước đây có học nghề giáo nên xảy ra các vi phạm này tôi thấy rất đau xót và mong muốn các em phải khai báo đúng, thành khẩn trước tòa, để tòa xem xét giảm hình phạt tới mức thấp nhất cho các thầy cô sớm trở về với cuộc sống bình thường”.