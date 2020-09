Những câu chuyện kỳ lạ và đáng sợ từng xảy ra với Nhã Phương, Diễm My và dàn sao Việt khi đóng phim kinh dị

Trong những năm gần đây, các nhà sản xuất phim Việt thực hiện khá nhiều dự án kinh dị. Từ dự án kinh phí thấp đến dự án kinh phí cao, đầu tư hàng khủng đều lần lượt xuất hiện trên màn ảnh.

Đóng phim kinh dị mang đến cho các diễn viên khá nhiều trải nghiệm. Vì nội dung bắt buộc phải thực hiện hàng loạt cảnh dọa ma nên các diễn viên luôn trong trạng thái tâm lý nặng nề, u ám. Không ít người còn gặp tình huống kỳ lạ không thể nào lý giải. Nhã Phương - Tú Hảo - Nhật Kim Anh - Diễm My 9X - Đinh Y Nhung là những người từng nếm trải cảm giác khó tả này.

Tú Hảo chết khiếp vì tiếng động trong bộ đàm

Khi đóng webdrama Cừu Đen - Kumanthong, Quán quân The Face Tú Hảo bị dọa chết khiếp vì hiện tượng lạ xuất hiện trên trường quay. Tú Hảo cho biết, khi quay cảnh treo cổ tại căn biệt thự trên Đà Lạt, lúc đó toàn bộ ê-kíp đã tắt hết đèn để thực hiện thì bất ngờ trong bộ đàm có một giọng nữ phát ra với nội dung: "Mọi người ơi, em đang ở trên lầu".

Theo phản xạ, ê-kíp liền tắt bộ đàm và nghĩ có ai cố tình trêu chọc. Tuy nhiên, khi mở đèn, Tú Hảo cùng đoàn quay lại tiếp tục nghe giọng nói đó phát ra lần 2 khiến ai cũng "sởn gai ốc". Chính vì hiện tượng "lạ" này mà Tú Hảo gần như mất tinh thần và không thể tiếp tục diễn cảnh đó nữa.

Tú Hảo trong "Cừu Đen - Kumanthong".

Tú Hảo kể thêm: "Điều đáng nói, chỉ duy nhất một chiếc bộ đàm được kết nối với bộ đàm tổng bị bỏ quên trên tầng 2 và không ai ở trong căn phòng ấy lúc đó. Các anh trong đoàn trấn an mọi người và đi lên kiểm tra ngay sau đó. Khi bước vào căn phòng ấy, mọi người phát hiện bộ đàm rơi dưới đất, tín hiệu bắt đầu có tiếng rè từ bộ đàm tổng. Ai cũng bắt đầu hoảng sợ, riêng tôi cũng không dám đi vệ sinh".

Diễm My mở mắt nhìn trừng trừng trong đêm nhưng không hề hay biết

Diễm My 9X - ngôi sao đang được yêu thích của Tình yêu và Tham vọng cũng có kỷ niệm nhớ đời lúc quay phim kinh dị. Diễm My 9X chia sẻ rằng cô được xếp ngủ cùng phòng với đàn chị Trang Trần. Sáng hôm sau, Diễm My nghe Trang Trần kể lại là cô cứ liên tục la hét, tay chân quờ quạng, tốc màn tốc gối xong mở mắt ra nhìn mình trừng trừng.

Trong lúc đang băn khoăn chẳng biết mình đã làm gì trong đêm tối thì Diễm My lại nhận được tin nhắn của mẹ rằng: "Sao mẹ gọi nói chuyện với con mà mất sóng hay sao nghe giọng con cứ như bóp tiếng méo méo". Dù lúc đó, Diễm My không nói chuyện với mẹ và cô thấy trong điện thoại của mình có cuộc gọi nhỡ từ người nhà.

Diễm My 9X cho biết cô gặp chuyện bí ẩn với chiếc điện thoại.

"Mình kiểm tra lại thì chỉ thấy cuộc gọi nhỡ của mẹ, từ hôm qua đến nay mình cũng không nói chuyện điện thoại với mẹ, vậy thì ai đã nói chuyện với mẹ? Gọi về ngay cho mẹ nghe mẹ nói lại y xì như thế, mẹ bảo thấy con bắt máy nhưng giọng thì nghe éo éo" - Diễm My 9X kể thêm.

Nhật Kim Anh không dám đi khách sạn vì thấy bóng người lạ

Trong 1 lần quay phim ở Long Hải - Vũng Tàu, Nhật Kim Anh cũng bị dọa cho đứng tim. Nhật Kim Anh bộc bạch rằng sau khi hoàn thành các cảnh quay của ngày hôm ấy, cô và nhân viên đoàn phim mới về khách sạn tổ chức ăn uống giao lưu.

Khách sạn mà Nhật Kim Anh và đoàn phim ở trước đây từng có người chết vì chiến tranh. Sau này, mới được xây dựng lại để làm địa điểm nghỉ dưỡng phục vụ khách du lịch. Đến khi ăn uống no say thì 1 nhân viên trong đoàn bỗng dưng phát hiện ra có người đàn ông đang ngồi ngoài sân mài nắp lon bia. Bóng của người đàn ông này còn in rõ trên cửa ra vào.

Nhật Kim Anh thấy bóng người lạ khi ở trong khách sạn gần biển.

Vì nghĩ là có khách du lịch khác đang ở gần nơi tụ tập của đoàn phim nên nhân viên trong đoàn đã ra ngoài xem thử. Nào ngờ không thấy ai xuất hiện nhưng hễ đóng cánh cửa lại thì cái bóng lại hiện lên rõ rệt. "Sợ quá, cả nhóm ngồi túm tụm lại vừa nhìn nhau vừa run, rồi cứ thế chẳng ai dám về phòng, tất cả đều ngủ chung một phòng suốt mấy ngày sau đó" - Nhật Kim Anh kể lại.

Từ đó về sau, Nhật Kim Anh không bao giờ dám đến khách sạn này nữa.

Ảnh chụp Nhã Phương tại căn nhà hoang bỗng hóa đen

Bộ phim kinh dị Quả tim máu do Vitor Vũ làm đạo diễn ra mắt hồi năm 2014 đã gây tiếng vang vì hấp dẫn và khiến người xem bị ám ảnh. Khi đóng Quả tim máu, Nhã Phương vẫn chưa nổi đình nổi đám như hiện tại.

Mãi sau, khi kể về quá trình quay phim kinh dị này, Nhã Phương vẫn còn thấy hồi hộp. Vợ Trường Giang chia sẻ rằng có 1 phân đoạn mà nhân vật của cô phải bước ra ngoài, nhưng kỳ lạ là cứ mỗi lần quay thì trời lại nổi gió to. Đến lúc lặng gió, đoàn phim bấm máy là y như rằng gió lại nổi. Cứ như thế lặp đi lặp lại đến lần thứ 3 thì trời mưa. Đạo diễn Victor Vũ chuyển sang bối cảnh khác để quay vẫn không được. Quá bực tức, đoàn phim đành hủy luôn cảnh này.

Nhã Phương ở "Quả tim máu".

Chưa dừng lại ở đó, khi quay Quả tim máu, đoàn phim sử dụng bối cảnh là 2 căn nhà hoang đặc biệt. Khi trở về khách sạn, nhân viên tổ thiết kế rơi vào trạng thái hoảng sợ vì phát hiện ra chuyện bộ ảnh chụp Nhã Phương ở 1 căn nhà đã hóa đen. Trước đó, lúc chụp ảnh thì Nhã Phương vẫn cảm thấy mọi thứ bình thường.

Theo lịch, trong 1 đêm, đoàn phim phải hoàn thành 4 phân đoạn ở 2 nơi khác nhau, nên tổ ánh sáng chia nhóm để đặt đèn, thiết kế ánh sáng cùng lúc. Tuy nhiên, khi đang quay tại căn nhà hoang đầu tiên, bất ngờ 2 thành viên tổ ánh sáng từ căn nhà hoang thứ 2 chạy đến với vẻ mặt cực kì hoảng loạn bởi họ đã nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa.

Đinh Y Nhung suýt té xỉu trên trường quay

Đinh Y Nhung kể khi quay Thất Sơn Tâm Linh cùng Quang Tuấn - Hoàng Yến Chibi, cô cũng gặp tình huống không giải thích được. Sau khi quay xong 1 phân đoạn, Đinh Y Nhung có chụp ảnh cùng đạo cụ là mô hình đầu lâu. Lúc chụp, máy ảnh hướng thẳng vào Đinh Y Nhung, bên cạnh nữ diễn viên chỉ có 1 vài đạo cụ nhỏ. Nhưng đến lúc xem lại hình ảnh, Đinh Y Nhung hoảng loạn đến mức suýt té xỉu, mặt mày tái mét vì nhận ra điều bất thường.

Ảnh chụp của Đinh Y Nhung trong "Thất Sơn Tâm Linh" bỗng dưng có bóng người xuất hiện cùng.

Đó là trong bức ảnh bỗng dưng xuất hiện bóng người ngồi cạnh cô. Ban đầu, Đinh Y Nhung cho rằng tổ thiết kế muốn phần hình ảnh trở nên sinh động nên mới photoshop cho có người ngồi cạnh. Nào ngờ, chẳng có ai trong tổ thiết kế làm điều này.

Với Thất Sơn Tâm Linh, Đinh Y Nhung đóng vai A Múi - 1 người phụ nữ bị chồng bỏ rơi vì mãi mà chẳng sinh được con. Quá tuyệt vọng, Đinh Y Nhung mới tìm đến gã thầy lang danh tiếng nhằm tìm cách thay đổi số phận nghiệt ngã của mình.