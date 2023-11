Những cách thanh toán 1 chạm mà chị em hiện đại nên biết, dùng rồi chắc chắn sẽ mê

Công nghệ khiến mọi thứ trở nên thật dễ dàng! Đến cả thói quen tiêu dùng cũng đã thay đổi rất nhiều từ khi những phương thức thanh toán trực tuyến được ra đời. Những ứng dụng ngân hàng từ chỗ chỉ là thứ để ‘kiểm tra số dư’ thì đã được nâng cấp để thanh toán tiền điện, tiền nước và cả những món chi tiêu nhỏ hàng ngày. Rồi tới các ví điện tử như Momo, Viettel Pay, ZaloPay bên cạnh việc dùng để thanh toán còn đem tới các ưu đãi ở những địa điểm thanh toán, tích hợp cả những trò chơi để tăng tính giải trí nữa.

Đến nay, việc thanh toán thậm chí còn trở nên ‘tiện’ hơn nữa khi xuất hiện phương thức thanh toán ‘1 chạm’, cho phép tận dụng chip giao tiếp tầm gần (NFC) của smartphone cũng như smartwatch để thực hiện thanh toán. Kiểu thanh toán này có thể thay thế hoàn toàn, hoặc dùng bổ trợ thêm cho thẻ ngân hàng tạo nên sự thuận tiện lớn trong quá trình thanh toán, vì ai giờ cũng ‘tay đeo smartwatch, tay cầm smartphone’ rồi!

Garmin Pay - Dân chơi thể thao để ví ở nhà được rồi!

Phương thức thanh toán 1 chạm mới nhất tại Việt Nam đến từ Garmin, thương hiệu smartwatch hướng tới những người tập thể dục, thể thao hoặc quan tâm tới vấn đề chăm sóc sức khỏe. Từ ngày 22/11, Garmin hợp tác cùng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) để đem tính năng thanh toán 1 chạm lên 22 dòng smartwatch của mình.

Một số sản phẩm tiêu biểu từ Garmin tích hợp NFC và có thể sử dụng Garmin Pay:

Smartwatch chuyên dụng cao cấp Garmin MARQ Gen 2

Smartwatch chơi golf GPS cao cấp Approach S70 series

Smartwatch chạy bộ GPS cao cấp Forerunner 965

Smartwatch chạy bộ GPS Forerunner 265 series

Smartwatch GPS hiệu suất cao epix Pro Series

Smartwatch GPS đa môn thể thao fenix Pro Series

Smartwatch GPS siêu bền Instinct 2X Solar

Smartwatch GPS hỗ trợ sống khỏe vívoactive 5

Smartwatch GPS cố vấn sức khỏe Venu 3 Series

Là một nền tảng mở nên Garmin Pay không bị giới hạn trên hệ điều hành Android hay iOS, tạo sự thuận tiện cho người dùng smartphone của các thương hiệu khác nhau. Garmin Pay có thể hoạt động một cách độc lập mà không cần tới smartphone, những bạn tập bộ môn chạy, đi xe đạp có thể đem mỗi chiếc smartwatch Garmin của mình ra đường mà vẫn có thể thanh toán các dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí hay mua sắm khác thông qua smartwatch Garmin và để smartphone ở nhà!

Phương thức thanh toán này đem lại sự thuận tiện cao nhưng vẫn có những biện pháp tăng tính bảo mật. Khi trả phí, số thẻ thanh toán sẽ không được lưu trữ trên thiết bị, trên hệ thống của Garmin hay gửi tới nhà bán hàng mà dựa trên số thẻ cụ thể của từng chiếc đồng hồ.

Trong trường hợp người dùng tháo đồng hồ ra khỏi tay hoặc tắt thiết bị theo dõi nhịp tim, đồng hồ sẽ yêu cầu nhập lại mật mã trước khi thanh toán. Ngoài ra, Garmin Pay sẽ tự động khóa ví khi người dùng nhập sai mật khẩu ba lần. Khi đó, họ sẽ phải đặt lại mật khẩu trong ứng dụng Garmin Connect để tiếp tục.

Trong những ngày đầu triển khai tại Việt Nam, Garmin Pay cũng có những ưu đãi cho người dùng khi thực hiện thanh toán, bao gồm:

- Hoàn 500.000 VNĐ khi mua smartwatch Garmin có hóa đơn giá trị từ 10.000.000 VNĐ và thanh toán bằng thẻ tín dụng VPBank tại Garmin Shop hoặc các cửa hàng ủy quyền (Thế giới di động, FPT, Hoàng Hà,…), thời gian áp dụng từ 22/11/2023 đến 31/01/2024.

- Khách hàng VPBank sẽ được hoàn đến 50% (tối đa 100.000 VNĐ) tại các đối tác mua sắm, ăn uống, siêu thị,... khi thanh toán bằng thẻ tín dụng VPBank qua Garmin Pay, thời gian áp dụng từ 22/11/2023 đến 29/02/2024.

- Giảm giá 20% khi mua dây đeo đồng hồ tại hệ thống Cửa hàng Thương hiệu Garmin và thanh toán bằng Garmin Pay qua thẻ hoặc thẻ ghi nợ quốc tế VPBank (Visa & Mastercard), thời gian áp dụng từ 22/11/2023 đến 31/12/2023

Những điểm mua hàng đã hỗ trợ phương thức thanh toán 1 chạm Garmin Pay bao gồm: H&M, 7-Eleven, Dolphy, Mr.Dakgalbi, Katinat, GS25, Circle K, Co.op Mart, Co.op Food. Co.op Xtra. Finelife, Thức Coffee. Tour Les Jours, Phê La, The Coffee Bean & Tea Leaf, McDonald's, Giovanni Skechers, The Pizza Company, Fresh Market, Lotte Cinema, Highland Coffee, B's Mart, Aeon citimart, Aristino, Papper Lunch, Bonzon cũng như Cửa hàng Thương hiệu Garmin ở Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, TP. HCM, và chuỗi bán lẻ Thegioididong trên toàn quốc.

Cộng đồng iFan đã có Apple Pay

‘Lực lượng’ những người dùng sản phẩm của Apple như iPhone, iPad, Apple Watch vẫn luôn đông đảo tại Việt Nam, nên khi thương hiệu này đem tính năng thanh toán 1 chạm Apple Pay tới nước ta thì đã tạo nên làn sóng lớn. Đây có thể coi là ‘Hiệu ứng Apple’, dù không phải là người sớm nhất nhưng một khi đã tung ra một thiết bị hay dịch vụ nào thì cũng trở thành xu hướng, thúc đẩy được toàn bộ ngành công nghệ nói chung.

Ngay từ những ngày đầu xuất hiện tại Việt Nam (tháng 8/2023), Apple Pay đã nhanh chóng được các nền tảng thương mại điện tử Shopee, BAEMIN, Be và Mytour hỗ trợ. Không chỉ ở những hệ thống lớn, các đơn vị nhỏ lẻ với máy POS thế hệ mới có khả năng đọc NFC cũng nhanh chóng tích hợp hình thức thanh toán này để tạo sự thuận tiện cho những người dùng sử dụng các sản phẩm của ‘Táo’ khi đi mua sắm.

Cũng giống Garmin Pay hay các phương thức thanh toán 1 chạm khác, Apple Pay nổi trội so với các phương thức thanh toán truyền thống như tiền mặt hoặc thẻ ngân hàng về tính bảo mật. Các thông tin như số thẻ, tên chủ sở hữu thẻ hay đặc biệt là số bảo mật CVV ở mặt sau thẻ sẽ không được cung cấp cho thu ngân. Thông tin thẻ được lưu trữ vào một phần cứng riêng trên các thiết bị Apple, và cũng được mã hóa để không lọt ra ngoài.

Hiện các ngân hàng hỗ trợ phương thức thanh toán Apple Pay bao gồm:

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ Visa)

- Sacombank (Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ Visa)

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) (Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ Visa) Techcombank (Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ Visa)



- Vietcombank (Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ Visa)



- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) (Thẻ tín dụng/ghi nợ Visa và Mastercard)

Samsung Pay vẫn luôn hiện hữu cho người dùng Galaxy

Không phải là người dùng iPhone, Apple Watch mà là hệ sinh thái Galaxy từ Samsung? Bạn có thể thử ngay Samsung Pay. Đây là phương thức thanh toán 1 chạm tiên phong tại Việt Nam, được ra mắt vào 2015 và chỉ 2 năm sau đó đã được thử nghiệm tại nước ta.

Cũng vì lợi thế ‘đi trước, đón đầu’, nên Samsung Pay hỗ trợ nhiều ngân hàng nhất so với các dịch vụ khác, bao gồm: Techcombank, Sacombank, MSB, HDBank, VietinBank, Vietcombank, BIDV, City, Shinhan Bank, ABBANK, SeaBank, WOORI BANK, TP Bank, SCB, FE CREDIT, PV Com Bank, Eximbank, SaigonBank, SHB. Bên cạnh đó số loại thiết bị mà phương thức này cũng rộng hơn, trải dài từ các sản phẩm thế hệ cũ như Galaxy Note 5, Galaxy S6, smartwatch Samsung Gear S3 tới cả các sản phẩm mới nhất như Galaxy Z Fold5, Watch6 Classic.

Bên cạnh đó, là một thương hiệu công nghệ lớn tại Việt Nam nên Samsung cũng thường xuyên tung ra các chương trình ưu đãi khi sử dụng Samsung Pay tại Việt Nam. Ví dụ như chương trình nhận 500 vé xem phim CGV mỗi tuần khi thực hiện thành công 5 giao dịch Samsung Pay từ ngày 01/10/2023 đến 31/12/2023. Hay chương trình hoàn 50% (tối đa 50%) giá trị giao dịch với khách hàng MSB thông qua Samsung Pay vào các thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần cho tới ngày 24/9/2023.

Việc mọi người lựa chọn phương thức thanh toán 1 chạm nào chắc chắn sẽ phụ thuộc vào loại thiết bị đang sử dụng. Nhưng dù là sử dụng loại nào đi nữa, phương thức thanh toán mới này chắc chắn sẽ đem lại nhiều lợi ích về sự thuận tiện, tính bảo mật và cả những ưu đãi giảm giá, đổi thưởng hơn so với các phương thức cũ như tiền mặt, thẻ ngân hàng quét QR hay nhập số tài khoản trong ứng dụng của ngân hàng.