Những cách mix đồ trang trí dưới đây sẽ giúp ngôi nhà của bạn bừng sáng lung linh mùa Giáng sinh

Khi không khí Noel đã rộn ràng khắp phố phường, chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này để mua những vật dụng trang trí, đồ decor để làm đẹp từng góc tổ ấm của gia đình mình.

Nếu yêu thích trang hoàng tổ ấm thật lung linh với sắc màu ấm cúng, trẻ trung nhưng cũng đầy ấn tượng, bạn có thể tham khảo cách lựa đồ, mix màu khéo léo của chủ nhân căn nhà này.

Không khí Noel sẽ giúp bạn cảm nhận được tình yêu cuộc sống cùng với việc tận hưởng một mùa Giáng sinh đáng nhớ.

Trang trí cây thông Noel

Bạn có thể bố trí cây thông Noel ở góc trung tâm của phòng khách, hoặc nơi mà ngồi ở bất kỳ góc nhỏ nào, mọi người cũng có thể ngắm nhìn cây thông để cảm nhận không khí của mùa Giáng sinh. Vẻ đẹp sinh động của cây thông được hoàn thiện bằng chính những đồ trang trí với nhiều kích thước, màu sắc khác nhau.

Cây thông màu xanh chính là màu nền giúp những đồ trang trí nhỏ xinh có thể trở thành điểm nhấn nổi bật. Vì thế, bạn nên chọn những đồ trang trí có màu sắc tươi sáng, có nhũ để không gian trở nên lung linh, lấp lánh hơn khi có ánh đèn chiếu vào.

Cây thông được trang trí bằng những đồ nhỏ xinh nhiều kích thước.

Bạn có thể lựa chọn những đồ trang trí có màu sắc nổi bật.

Thêm ánh nến thật xinh.

Cây thông không thể thiếu những hộp quà dễ thương đặt xung quanh.

Nếu có thời gian rảnh rỗi, bạn có thể lựa chọn những đồ nhỏ xinh và làm đồ handmade để tự trang trí cho cây thông.

Trang trí bàn trà

Góc bàn trà phòng khách cũng là một trong những vị trí để bạn làm đẹp giúp Giáng sinh nhà mình thêm tưng bừng. Góc bàn trà được decor khá đơn giản bằng những họa tiết, sắc màu Noel. Khăn trải bàn, hoa trang trí, ánh nến và dải đèn Led là đủ để có một góc tiếp khách xinh xắn.

Góc bàn trà đa năng, nhỏ xinh và ấm áp.

Đừng quên lựa chọn sắc màu mà bạn yêu thích làm gam màu xuyên suốt giúp không gian thêm đồng nhất và có sự liền mạch về sắc màu.

Trang trí bàn ăn

Góc ăn uống là nơi tổ chức những bữa tiệc nho nhỏ ấm cúng vào dịp cuối năm. Noel cũng là khoảng thời gian dành cho gia đình. Những bữa cơm vui vẻ giúp cho mọi người gắn kết với nhau, cũng là nơi để tiếp đón người thân, bạn bè ghé thăm nhà sau một năm tất bật, bận rộn.

Vì thế, bộ bàn ghế ăn có thể sắp xếp, set up đầy ấn tượng với gam màu dung dị làm màu nền như trắng, be, màu gỗ, xanh đất... Sắc màu ấn tượng, cá tính làm điểm nhấn như màu cam, đỏ. Khéo léo một chút khi chọn lựa phong cách trang trí để tạo sự đồng nhất trong việc mix đồ cũng là lý do giúp không gian ăn uống đẹp tinh tế, ấn tượng.

Góc ăn uống được set up theo phong cách Vintage, lựa chọn sắc màu bình dị của gỗ, của cói làm màu nền. Gam màu đỏ tinh tế được lựa chọn để tăng nét đẹp cuốn hút, nổi bật cho bàn ăn.

Sắc màu dịu dàng của những cành trạng nguyên đủ để đánh thức vẻ đẹp nổi bật và cuốn hút cho không gian ăn uống.

Chút cá tính và dịu dàng khi kết hợp sắc đỏ với những gam màu bình dị.

Đừng quên lựa chọn nến và thắp đèn Led để từng góc nhỏ trong nhà bạn trở nên lung linh, bắt mắt.

