Trong cuộc sống này, mọi người đều trong trạng thái bộn bề lo toan với những áp lực hoàn thành trong công việc, áp lực hoàn thành những mục tiêu khác nhau nhưng không biết rằng, điều chúng ta cần hoàn thành nhất chính là thay đổi bản thân mình ngày càng tốt hơn.

Vậy làm thế nào để trở thành một phiên bản tốt hơn? Hãy cố gắng làm những việc sau đây, bạn sẽ có một sự thay đổi tích cực trong cuộc sống.

Thay đổi nhận thức

Đừng bao giờ so sánh bản thân với người khác mà là nên so sánh với chính mình của ngày hôm qua, làm sao để bạn của hôm nay tốt hơn hôm qua và ngày mai lại tốt hơn hôm nay. Đó mới là quan trọng. Chỉ bằng cách so sánh như vậy, bạn mới có thể thực sự tập trung vào chính mình, tập trung thời gian, năng lượng vào sự phát triển của bản thân.

Hãy tận dụng thời gian, sức lực để giúp bản thân ngày càng tiến bộ và đừng quan tâm đến những điều phù phiếm xung quanh. Bởi cuộc đời ngắn ngủi lắm và nó có thể thay đổi bất kì lúc nào, điều chúng ta cần quan tâm là chính mình ở hiện tại và tương lai.

Thay đổi hành động

Nếu bạn muốn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, bạn phải hành động để mang lại sự thay đổi. Hãy ngồi xuống và vạch ra một kế hoạch xem bạn sẽ mất bao lâu để đạt được mục tiêu đề ra, và sau đó, chia nhỏ kế hoạch đó thành từng hành động cho mỗi ngày.

Mỗi ngày cố gắng 8 giờ, như vậy một năm bạn có gần 3.000 giờ để hành động thay đổi bản thân. Nếu sự khát khao thay đổi của bạn thực sự mạnh mẽ thì khả năng cao là bạn hoàn toàn có thể làm được trong một năm.

Đó sẽ là một sự thay đổi đáng kinh ngạc!

Nếu bạn muốn thay đổi, muốn thành công, muốn đạt được những kì vọng của bản thân, bạn nhất định phải cho mình thời gian và sự nỗ lực để hoàn thành. Đừng phức tạp hoá việc làm sao để thành công mà hãy bắt tay vào làm, làm liên tục, không bỏ cuộc cho đến khi hoàn thành. Nếu quyết tâm đủ lớn, bạn sẽ cố gắng hết sức để hành động, còn nếu không, bạn sẽ có vô số cớ để lừa dối bản thân và mãi giậm chân tại chỗ.

Kỹ năng phán đoán tương lai

Phán đoán được tương lai là một mục tiêu quan trọng, để chúng ta cố gắng tiến lên và không bỏ cuộc bất cứ lúc nào, vì bất cứ lí do gì. Nếu bạn có định hướng trong tương lai, bạn sẽ tìm được nguồn năng lượng tích cực để cố gắng.

Nếu không phán đoán được tương lai, khả năng cao chúng ta sẽ bỏ cuộc giữa chừng bởi thường chúng ta có xu hướng thoả mãn tức thời, không muốn tiếp tục cố gắng vì sợ sẽ không có kết quả.

Chỉ khi phán đoán được tương lai, chúng ta mới có thể hóa giải những nghi ngờ về nỗ lực của mình và tiếp tục tiến về phía trước. Tương lai này chính là cái bạn đặt ra, là điều bạn mong muốn và khao khát.

Thay đổi niềm tin

Muốn hoàn thành một việc quan trọng luôn cần có thời gian tích lũy. Nếu bạn có niềm tin rằng bạn có thể luyện tập mỗi ngày để trở nên tốt hơn chính mình ngày hôm qua, bạn sẽ có thể tiến gần hơn với mục tiêu qua từng ngày, và thậm chí là mục tiêu lớn trong cuộc đời.

Ý chí, niềm tin đóng vai trò vô cùng quan trọng cho sự thành công của một người. Nếu bạn không có niềm tin vào bản thân, bạn khó có thể có động lực để bước tiếp. Nhưng nếu bạn vững tin rằng mình có thể thành công thì bạn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng, cảm thấy tuyệt vời hơn khi nghĩ về nó, từ đó bạn như được tiếp sức để cố gắng vươn tới thành công.

Thay đổi tư duy

Trong cuộc sống có quá nhiều điều đi ngược lại với mong muốn của chúng ta. Chúng ta luôn muốn kiểm soát và thay đổi những điều này, từ đó khiến cảm xúc bị ảnh hưởng, trở nên sợ hãi và lo lắng. Đây là một trở ngại mà ai cũng gặp phải trong cuộc sống.

Không ai có thể thay đổi được những thứ đã xảy ra trong cuộc sống quanh ta, nhưng bạn có thể thay đổi được hiện tại và tương lai của mình. Không cần thay đổi thế giới bên ngoài, chỉ cần thay đổi tư duy trong bạn. Hãy nhớ rằng mọi thứ bên ngoài đều mang tính trung lập, chỉ có bạn mới là người đưa ra suy nghĩ tích cực hay tiêu cực cho bản thân.

Ví dụ nhé, khi gặp một đối tác hay một đồng nghiệp không tốt, làm sao để biến hiện thực này thành một điều tích cực? Bạn có thể nghĩ rằng có thể người này xuất hiện để dạy chúng ta không trở thành kiểu người như vậy.

Hoặc họ đến để dạy chúng ta rằng, hãy chọn một đối tác tốt hơn cho lần sau, cũng có thể mang ý nghĩa chúng ta phải trưởng thành nhanh hơn để biết cách chọn đồng nghiệp tốt hơn. Bạn không thể thay đổi được đối phương vậy thì hãy thay đổi tư duy của mình, để không cho đối phương cơ hội mang đến nguồn năng lượng tiêu cực cho bạn.

Hãy là một phiên bản tốt hơn chính mình ngày hôm qua và không ngừng trau dồi bản thân. Thế giới này là một tấm gương phản chiếu, điều thực sự quyết định thành bại chính là cốt lõi bên trong chúng ta. Khi bạn trở thanh một phiên bản tốt hơn thì bạn mới có thể giải quyết được nhiều vấn đề trong cuộc sống.

Vũ trụ không hoàn hảo và chúng ta cũng vậy, cuộc sống cũng tương tự như thế. Do đó, chẳng thể tránh khỏi những vấn đề phát sinh gây phiền muộn cho bạn trong chặng đường trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Chỉ cần bạn giải quyết được những vấn đề đó, bạn sẽ lại có đủ năng lượng và ý chí để bước tiếp trên con đường phía trước.

(Nguồn: Zhihu)