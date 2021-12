Elizabeth Taylor (gọi tắt là Liz) là một huyền thoại của điện ảnh đương đại. Và nếu tóm gọn cuộc đời oanh liệt của bà trong những con số thì chúng ta có: 50 bộ phim, 2 tượng vàng Oscar, 8 lần kết hôn và 2 lần "giật chồng". Điều này cho thấy một tình trường hỗn loạn và xô bồ, đối nghịch hẳn với nhan sắc mỹ miều không tì vết của người đàn bà đẹp nhất thế giới.

Dự lễ Oscar năm 1970, Elizabeth Taylor từng chịu chi khi tốn 99.000 USD cho chiếc đầm xanh oải hương được thiết kế bởi Edith Head. Tất nhiên công chúng cũng không thể rời mắt trước viên kim cương Taylor-Burton 68 carat mà bà đeo treo cổ.

Ít ai biết trước khi lìa trần và để lại đến 585 triệu USD cho con cháu, mỹ nhân mắt tím từng bị tay giám đốc sản xuất của hãng phim Universal Pictures chê ỏng chê eo là "nó không biết hát, không biết nhảy cũng không biết đóng phim". Giai đoạn khởi đầu sự nghiệp của bà khá chật vật khi thường xuyên làm nền cho diễn viên khác, chỉ được trả 100 USD/tuần. Nhưng nhờ bản tính "lì đòn" mà Elizabeth Taylor vẫn gom góp được đến 12 bộ phim khi vừa tròn 17 tuổi. Hào quang thật sự chỉ tìm đến bà khi bộ phim A Place In The Sun (1951) được công chiếu.

Chiếc váy "nhái" theo phong cách Dior lại tạo nên cơn sốt... hàng nhái khắp nước Mỹ

Chẳng đợi tới thời 4.0, siêu năng lực "sold-out" vốn đã tồn tại từ gần 100 năm trước. Chẳng hạn nữ minh tinh Joan Crawford vừa diện chiếc đầm trắng tựa thiên nga trong bộ phim kinh điển Letty Lynton là ngay lập tức, 50.000 mẫu váy ăn theo đã bán hết vèo tại chuỗi cửa hàng Macy.

Tua nhanh về 17 năm sau, một diễn biến tương tự đã lặp lại và thậm chí còn dữ dội hơn. Nhưng lần này cái tên đi vào lịch sử lại là Elizabeth Taylor. Khi đó Liz mới 17 tuổi, lần đầu tiên vào vai một nữ nhân trưởng thành trong bộ phim "A Place In The Sun" đóng cặp cùng tài tử Montgomery Clift.

Các lãnh đạo của Paramount tỏ ra hoài nghi trước quyết định của đạo diễn George Stevens bởi Elizabeth Taylor khi đó quá non trẻ. Tuy nhiên đạo diễn George một mực khăng khăng bà chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.



Dự án vốn đã hoành tráng lại như hổ thêm cánh nhờ sự góp mặt của NTK Edith Head - người được mệnh danh là Bà hoàng váy áo trên xi-nê. Trong mắt Edith, Liz chỉ là một cô bé ham vui khi dắt theo cún cưng đến tận buổi thử đồ, nhưng lại biết tập trung từng chi tiết khi trao đổi về vấn đề phục trang.

NTK khó tính này cũng có hình dung rất cụ thể và phù hợp với Liz trong vai Angela Vickers: "Cô ấy vào vai nữ nhân lần đầu ra mắt trong buổi giao tế giới thượng lưu, trang phục hiển nhiên phải là một chiếc đầm trắng nhã nhặn theo dáng New Look của Dior, tà váy chấm đất và siết chặt vòng eo. Nó đang là mốt. Tôi cũng biết một thứ thời trang trở nên lỗi mốt ngay từ lúc khách hàng không thiết tha gì mua nó."

Bản vẽ của NTK Edith Head: một chiếc đầm trắng theo style New Look với sự kết hợp giữa phần cúp ngực đính 3D, siết eo và chân váy phồng to như một đóa hoa lộn ngược.

Mặc dù Christian Dior mới ra mắt New Look 2 năm trước nhưng Edith không chút ngần ngại "nẫng" luôn phom dáng này ướm lên sắc vóc Elizabeth Taylor. Hiển nhiên Liz thích mê vì bà vốn chẳng bỏ lỡ cơ hội nào để phô trương vòng eo tin hin. "Cô ấy luôn tự hào về vòng eo siêu nhỏ, hào hứng trước bất kỳ váy áo này thắt đáy lưng ong. Mỗi lần thử đồ là tôi lại phải nghe cô ấy thỏ thẻ: siết mạnh vào bà Head ơi, càng chặt càng tốt", Edith chia sẻ về đam mê của Liz.

Thoạt nhìn thì có vẻ tinh giản, nhưng đội ngũ của NTK đã phải khâu từng cánh hoa li ti mô phỏng violet lên phần cúp ngực cũng như tà váy. Riêng phần chân váy đã được thổi phồng tướng bằng hàng tá mét vải tulle ẩn dưới lớp lót màu pastel. Sự kết hợp giữa một khuôn ngực phập phồng và dáng xòe rộng bên dưới càng khiến vòng eo trở thành điểm nhấn sáng giá, thậm chí thon bé đến mức siêu thực.

Chiếc đầm trắng này trở thành một trong những thiết kế bị nhái nhiều nhất trong lịch sử và mang về cho Edith Head một tượng vàng Oscar cho hạng mục Thiết kế phục trang đẹp nhất.

Không ngoài dự đoán, chiếc đầm trắng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa Elizabeth Taylor lên thẳng hàng đại mỹ nhân màn ảnh rộng. Có điều Edith không ngờ một rắc rối khác lò dò mò tới: "Chiếc đầm đẹp, Liz cũng đẹp. Vô khối nhà may tranh thủ nhái lại mẫu đầm để sản xuất hàng loạt, treo đầy ở mấy trung tâm thương mại."

NTK không hề phóng đại về tầm ảnh hưởng của bộ cánh. Chiếc đầm quây với những cánh hoa mỏng manh đã trở thành mốt xuyên suốt từ 1951 đến 1952. Thậm chí một nhà văn từng viết: "Có đến đại một bữa tiệc hè nào đó bạn cũng đếm ra bét nhất chục chiếc đầm tương tự". Nhiều người còn khẳng định rằng có bữa tận... 37 cô cùng diện trùng mẫu đầm trứ danh của Elizabeth Taylor, không rõ đây là sự thực hay đơn thuần thêu dệt.

Khởi đầu cho tình yêu vĩ đại và trái ngang nhất cuộc đời Elizabeth Taylor

Nhờ "A Place In The Sun" mà nhan sắc lẫn danh tiếng của Elizabeth Taylor đều bùng nổ, một bước lên hàng siêu sao, nhưng cũng vô tình nhen nhóm trong bà những rung cảm đối với bạn diễn Montgomery Clift. Bộ phim vốn được yêu thích bởi "phản ứng hóa học" chân thật và ngọt ngào giữa Liz và Monty. Nó cũng truyền tải đúng những gì đã diễn ra trong thế giới nội tâm bà bấy giờ.

Nào ngờ thứ tình cảm này lại trở thành cục tạ đeo chân, dai dẳng đến mức Liz có cưới... 7 người chồng cũng không nguôi ngoai nổi. Theo cuốn "Elizabeth And Monty: The Untold Story Of Their Intimate Friendship" (Elizabeth và Monty: Chuyện chưa kể về một tình bạn mật thiết) của tác giả người Mỹ Charles Casillo thì tình cảm của nữ minh tinh hoàn toàn đơn phương bởi lý do hết sức hiển nhiên: Monty là người đồng tính, không chút hứng thú với nữ giới.

Elizabeth Taylor là người đàn bà có được mọi thứ: hào quang lộng lẫy nhất, nhan sắc đỉnh cao nhất, những viên kim cương chói sáng nhất nhưng lại không bao giờ có được người đàn ông mà bà yêu nhất.

Bộ đôi Liz - Monty song hành cùng nhau trong nhiều dự án sau "A Place In The Sun", khiến tình yêu đơn phương của nữ minh tinh ngày càng được vun đắp vững chắc. Không một người đàn ông nào khiến Liz mê mẩn từ đôi mắt xanh, nụ cười láu lỉnh cho đến những đồng điệu tâm hồn như Monty. Bà si mê lộ liễu đến mức tài tử Richard Burton, người từng cưới Elizabeth Taylor... 2 lần phải thẳng toẹt với Monty: "Cô ấy thích tôi, nhưng cô ấy yêu anh”.

Về phần mình, Monty cũng giằng xé trước những trái ngang của mối tình đơn phương. Nam tài tử không ngại âu yếm bạn trai khác trước mắt Liz, bộc bạch rõ bản ngã của chính mình hòng giết chết thứ tình cảm mà bạn diễn đang nuôi dưỡng quá lâu. Tuy nhiên có vẻ như Liz không hiểu và cũng không muốn hiểu. Bà vẫn luôn dang tay đón nhận mỗi khi Monty cần đến, chực chờ được đáp trả những nồng nhiệt trong tâm tưởng.

Tình cảm giữa Liz - Monty là điển hình của bi kịch "yêu nhầm bạn thân", đã thế bạn thân lại còn là người đồng tính.

Tình yêu của Liz vĩ đại đến mức khi Monty gặp phải tai nạn giao thông nặng dẫn đến bị hủy dung, sụt giảm nhân khí, sa đà vào nghiện ngập thì bà đã sử dụng danh tiếng bản thân để vận động hành lang nhằm giúp ông có được vai diễn phù hợp. Bà cũng là minh chứng cho một nghịch lý: chồng có thể đổi, chứ tình đơn phương thì không!

Người chồng đầu tiên bà cưới là Nicky Hilton - con trai Conrad Hilton - một trong những người thừa kế chuỗi khách sạn Hilton nổi tiếng và là triệu phú giàu nhất Los Angeles (Mỹ) lúc bấy giờ. Dân tình râm ran đám cưới chóng vánh của cô dâu 18 tuổi là hệ quả đầu tiên của thất bại trong nỗ lực chinh phục Montgomery Clift. Nhiều năm sau đó, Liz lên xe hoa cùng nửa tá đàn ông khác như Michael Wilding, Mike Todd, Eddie Fishe, Richard Burton, John Warner... nhưng chưa bao giờ bỏ rơi Monty.

Thành tích lớn nhất cuộc đời của Elizabeth Taylor nằm ở số lần bà diện váy cưới. Dù sao đi nữa cũng phải khâm phục nữ minh tinh ở khoản sáng tạo. 8 lần bà cưới là 8 bộ trang phục theo 8 phong cách khác nhau, không bộ nào trùng bộ nào.

Đỉnh điểm, vào năm 1966, Elizabeth Taylor tiếp tục dùng uy tín cá nhân để thỏa thuận với nhà làm phim "Reflections In A Golden Eye" mời Monty đóng cặp cùng mình. 1 triệu USD là con số được Liz cam kết sẽ trừ vào cát-xê bản thân nếu nam tài tử không thể hoàn thành vai diễn.

Nào ngờ người tính không bằng trời tính. Tháng 7/1966, Montgomery Clift được phát hiện đã đột tử sau nhiều năm tháng ăn chơi cuồng dại. Mọi nỗ lực của Liz coi như công cốc. Bà giam mình trong phòng, khóc thương cho một linh hồn vĩnh viễn không thể ở bên.

Những cánh hoa trên chiếc đầm tinh khôi giờ đã úa tàn...

Là tín vật khắc ghi cuộc tình trái khoáy kéo dài hàng thập kỷ, hiển nhiên chiếc đầm trắng Elizabeth Taylor từng mặc được cất giữ ở những vị trí trang trọng nhất. Món thời trang này cũng trở thành báu vật được giới sưu tầm để mắt, thường xuất hiện trong các cuộc đấu giá của nhà cái Bonhams hay Julien. Vào năm 2012, nó từng được bán với giá 28.125 USD (hơn 600 triệu đồng).

Có điều, thời gian dường như quá nghiệt ngã với chiếc đầm. Sắc trắng tinh khôi ngày nào giờ đã chuyển sang màu cháo lòng buồn thảm, tựa như những cánh hoa úa tàn vương trên đất sau một mùa xuân rực rỡ. Hẳn cũng vì yếu tố này mà giá thành của nó không ngất ngưởng như những bộ cánh tương tự từng được diện bởi Marilyn Monroe hay Audrey Hepburn.

Chiếc đầm lộng lẫy xưa kia trên màn bạc giờ trông tàn tạ khó nhận ra...

Dù sao, chiếc đầm cũng chất chứa một bài học lớn cho chị em phụ nữ: chớ yêu nhầm bạn thân, nhất là chấp niệm đối với những người đàn ông đồng tính. Dù họ có đẹp đẽ và yêu chiều đến đâu cũng chẳng thể là tạo vật trời ban cho trái tim nhạy cảm của một người đàn bà.

