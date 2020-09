Những bìa sách "gây lú" mạnh: Sách Toán nhưng lại in ảnh nghệ sĩ cải lương, sách "Truyện Thúy Kiều" thì để ảnh khỏa thân lên bìa

Sách chính là nguồn tri thức bất tận và có ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của con người. Dù ngày nay, chúng ta có thể học hỏi kiến thức qua nhiều nguồn tư liệu khác nhau như ebook, internet, phim ảnh,... thì sách vẫn đóng một vai trò vô cùng quan trọng.

Đối với học sinh, sinh viên, sách lại càng quan trọng. Bởi nó sẽ là người bạn đồng hành thân thiết của các bạn trong suốt những năm tháng đèn sách. Tuy nhiên có những cuốn sách lại gây hoang mang nặng. Nguyên nhân là bởi ngay từ phần bìa, các cuốn sách này đã chứa những hình ảnh không phù hợp, thậm chí bị gán mác phản cảm.

Sách Toán nhưng lại in hình nghệ sĩ cải lương!

Thời gian gần đây, nhiều bậc phụ huynh tỏ ra hoang mang khi một trang fanpage có tên Nhà phân phối sách và tạp chí Giaoducsaigon, được đánh dấu ở một địa chỉ tại Q.Gò Vấp, TP.HCM đang rao bán các quyển sách Toán lớp 6-7-8-9 có phần bìa khá kỳ lạ.

Bộ sách này được xuất bản bởi NXB Đại học Sư phạm TP.HCM. Dù nội dung về môn Toán nhưng những cuốn sách này lại được in hình các nhân vật lịch sử và cả hình... nghệ sĩ cải lương lên bìa! Cụ thể trên bìa quyển Toán 7 và các bài toán thực tế tập 1, Các đề kiểm tra toán thực tế lớp 8 tập 1, Toán và bài toán thực tế 9 là hình ảnh các di tích hoặc tượng đài các nhân vật lịch sử. Quyển Toán và các bài toán thực tế lớp 6 tập 2 lại là hình ảnh của NSND Bạch Tuyết trong vai diễn nổi tiếng Thái hậu Dương Vân Nga.

Theo các bậc phụ huynh, những hình ảnh trên bìa sách hợp với các môn Địa Lý, Lịch sử hơn là Toán. Được biết, bộ sách này chỉ là dạng sách tham khảo chứ không phải sách giáo khoa.

Các cuốn sách Toán với phần bìa chẳng ăn nhập với nội dung.

Nàng Kiều khỏa thân trên bìa sách

Cuốn sách "Truyện Thúy Kiều" (do hai tác giả Bùi Kỉ và Trần Trọng Kim hiệu khảo, Công ty Nhã Nam và NXB Thế giới ấn hành), in ấn bởi nhà xuất bản Nhã Nam hiện đang khiến cộng đồng mạng tranh cãi gay gắt.

Theo đó, bìa sách in hình một thiếu nữ đang tắm khỏa thân. Đây chính là bức tranh trong Tập văn họa kỷ niệm Nguyễn Du của cụ Lê Văn Đệ, một họa sĩ nổi tiếng, từng là thủ khoa khóa I trường Cao Đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1930. Được biết, đơn vị phát hành sách lấy ý tưởng ảnh bìa từ hai câu thơ tả vẻ đẹp Thúy Kiều khi tắm: "Rõ màu trong ngọc trắng ngà/ Dày dày đúc sẵn một tòa thiên nhiên".

Bìa sách gây tranh cãi.

Chia sẻ trên Dân Trí, hoạ sỹ Trần Khánh Chương - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho rằng, hình ảnh trên bìa cuốn sách “Truyện Thuý Kiều” chỉ phù hợp với tranh minh họa trang trong cuốn sách chứ không phù hợp làm bìa.

Theo họa sỹ Trần Khánh Chương, Truyện Kiều không thiếu gì những câu thơ đẹp, hình ảnh đẹp… có thể họa để làm ảnh bìa. Trong khi cuốn sách in để kỷ niệm 250 năm ngày sinh của đại thi hào Nguyễn Du thì lại càng cần phải được trau chuốt cẩn trọng, không chỉ đạt tính nghệ thuật mà còn mang nhiều giá trị văn hoá.

Sách Luật in hình nghệ sĩ Công Lý mặc đồ lót



Thời gian trước đây, cuốn sách Bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014 do Nhà xuất bản Lao động - Xã hội in ấn đã khiến nhiều người sốc nặng bởi bìa sách quá phản cảm. Cụ thể, bìa sách in hình một người đàn ông đang đứng trên quả cầu lửa, hai tay cầm hai cán cân, trên người chỉ mặc đúng đồ lót. "Người mẫu" này không phải ai khác mà chính là diễn viên Công Lý bị cắt ghép mặt và photoshop vào hình.

Bìa sách này sau đó đã gây ra tranh cãi gay gắt. Nhiều người không hiểu nhà xuất bản có dụng ý gì mà lại in ấn hình ảnh như vậy. Bản thân nghệ sĩ Công Lý cũng cho biết, việc Nhà xuất bản Lao động - Xã hội đã làm chưa bàn đến đúng sai, tốt xấu nhưng đã phạm luật. Bởi họ chưa hề hỏi ý kiến mà đã tùy tiện sử dụng hình ảnh anh lên bìa sách.

Cuốn sách với hình ảnh phản cảm.

Cuối cùng sách bị thu hồi, còn Nhà xuất bản Lao động - Xã hội bị phạt 124 triệu đồng do xúc phạm uy tín của cơ quan ban hành Bộ luật Dân sự và cơ quan ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Bộ luật Dân sự và người đã mua sách; xuất bản sách trên không đúng với xác nhận đăng kí xuất bản của Cục; ghi không đúng, không đủ thông tin phải ghi trên sách…