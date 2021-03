Những bà mẹ "siêu nhân" trắng tay vì dịch, hồi sinh từ con số 0 và có thu nhập 9 chữ số đáng ghen tị ngay đầu năm mới

"Chèo lái" cả spa sau chuỗi ngày tháng thu nhập 0 đồng

Tiễn vị khách cuối cùng ra về khi đã 7h tối, mưa rả rích ướt đẫm mặt đường, Hoa cũng ngồi xuống ghế nghỉ một lúc để chuẩn bị về nhà với chồng con. Suốt 2 tuần kể từ khi mở cửa lại sau Tết, cô chủ spa nổi tiếng phố Duy Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) ngày nào cũng bận rộn không ngẩng đầu lên nổi vì khách đặt lịch làm đẹp khá nhiều, khiến Hoa phải chạy đi chạy lại thêm 1 chi nhánh nữa.

Tuy nhiên, Hoa vẫn cảm thấy buồn vì mọi năm khách ghé qua dịp này đông gấp đôi gấp ba, còn hiện tại do dịch nên cô phải gồng gánh đủ mọi cách để duy trì kinh doanh.

"Thực sự là rất buồn bởi lượng khách giảm chỉ còn 1 nửa so với 2019, doanh thu cũng sụt giảm hẳn. Trước khi dịch Covid xảy ra thì cứ cuối tuần spa của mình hoạt động hết công suất với 25-30 dịch vụ một ngày, nhưng năm nay chỉ được khoảng 10-15 dịch vụ, nghĩa là bằng 1/3 thôi.

Mọi năm mình cũng có khoảng 22 nhân viên ở cả 2 cơ sở, nhưng do dịch nên 1 cơ sở ở Lý Nam Đế phải đóng cửa hoàn toàn không đón khách, còn cơ sở Duy Tân thì chỉ có đúng 5 nhân viên, tính cả mình nữa cũng không đủ đáp ứng nhu cầu của khách đến làm đẹp. Mình cũng tiếc lắm khi phải từ chối bao khách book lịch, nhưng vì dịch nên mình bắt buộc phải thay đổi lịch hoạt động, mỗi phòng chỉ tiếp 1 khách thôi".

Tuy không thiệt hại nặng nề bằng những người làm nghề du lịch hay kinh doanh nhà hàng, song ngành dịch vụ làm đẹp như của Hoa cũng bị ảnh hưởng lớn. Cứ khi nào Hoa mừng vui vì doanh thu tăng lên một chút thì dịch bệnh lại diễn biến căng thẳng hơn, thậm chí đợt giãn cách hồi năm 2020 toàn bộ spa phải đóng cửa hơn 1 tháng. Thu nhập bằng 0 nhưng cô vẫn phải trả đủ các chi phí cố định như thuê mặt bằng, điện nước, lương nhân viên… May mắn Hoa là một cô gái giàu kinh nghiệm, bản lĩnh và từng có thời gian du học ở nước ngoài nên spa đã sống sót ngoạn mục sau mùa dịch.

Dịp giáp Tết vừa qua Hoa lại phải đóng cửa spa thêm lần nữa, cả nhân viên lẫn cô chủ trẻ đều lo lắng, nhưng Hoa đã động viên và trả lương thưởng đầy đủ làm động lực cho mọi người cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn.

"Mình luôn có những back up plan và khoản vốn riêng phòng trừ rủi ro nên spa không quá bị áp lực. Mình tinh giảm biên chế, tạm cắt bớt những nhân lực không thực sự cần thiết. Đồng thời tái cơ cấu lại tổ chức, dù nhân viên ít đi nhưng hiệu quả công việc vẫn đảm bảo. Điều khó khăn nhất chính là mình vẫn có con nhỏ, vừa điều hành cả 2 cơ sở, vừa phải trông con và làm sao cân đối tài chính cho cả cửa hàng và gia đình.

Mình cũng cố mở thêm những mảng dịch vụ mới để thu hút thêm khách hàng và chính điều đó khiến mình gần như bận rộn 24/24. Có những lúc kiệt sức và stress vô cùng, mất ăn mất ngủ, nhưng nghĩ đến dưới mình là hơn chục nhân viên, là nguồn thu nhập của cả chục gia đình, nên mình tự nhủ phải vững vàng hơn thì mới có thể lèo lái thuyền to trước gió lớn".

Trong khi nhiều spa khác phải đóng cửa hoàn toàn thì Hoa vẫn có khách quen book đều đặn, tuy không có doanh thu tiền tỷ nhưng cũng đủ để phát triển. Chẳng có mấy spa đủ điều kiện trả lương thưởng nhân viên mùa Covid lên đến cả chục triệu đồng như spa của Hoa, các nhân viên nữ cũng rất quý mến bà chủ trẻ vì phong cách làm việc cởi mở, hào phóng. Đối với Hoa, đó là một điều vô cùng may mắn.



Vì đam mê làm đẹp, mơ ước mọi chị em đều trở thành người phụ nữ xinh đẹp tự tin nên mỗi lần nản chí và mệt mỏi, Hoa đều nghĩ đến những ngày tháng đầu khởi nghiệp để nhớ rằng mình đã vượt qua vô vàn khó khăn như thế nào. Từ một spa nhỏ xinh, Hoa không nghĩ rằng cô có thể trở thành một cô chủ quản lý 2 cơ sở quy mô đông khách như bây giờ. Mỗi ngày trở về nhà khi đã muộn, chỉ kịp chơi với con một chút rồi nghỉ ngơi, Hoa cảm thấy thật bình yên. Trút bỏ vai cô chủ với trách nhiệm nặng nề, trong căn nhà ấm áp ấy chỉ còn người mẹ trẻ hạnh phúc bên chồng con.

Hot mom sập tiệm vì dịch, phải chuyển nghề bán đồ ăn online

Nhớ lại thời điểm khi chưa có dịch Covid bùng phát, Trang Đinh – bà xã của chàng YouTuber nổi tiếng Nhật Anh Trắng từng kinh doanh khá phát đạt với 1 shop bán đồ trẻ em. Lợi nhuận bán hàng khi đó được hot mom 9X tiết lộ cao gấp 4 lần lương tháng hồi cô làm công việc văn phòng.

"Mình từng có 1 shop thời trang kinh doanh chung với một số chị em bạn bè, ngày trước đơn hàng cứ đều đều, có khi lên đến cả trăm đơn ship đi mỗi ngày. Nhưng từ khi bùng dịch thì khách mất hẳn, thu nhập của mình bị ảnh hưởng khá nhiều. Lượng khách giảm, đơn hàng giảm, tồn đọng hàng hóa, mình thực sự khá nản.

Lúc đó mình cũng stress lắm, suy nghĩ mãi nên làm gì để thay đổi và kiếm tiền lại. Dù chồng mình đủ khả năng lo cho cả gia đình vượt qua mùa dịch, nhưng năm rồi bọn mình có thêm một khoản vay mua nhà nên mình muốn san sẻ áp lực kinh tế với chồng. Cả ngày chỉ ở nhà loanh quanh chăm bé Dứa, mình muốn dành thời gian rảnh rỗi để làm gì đó có ích hơn.

Chính vì thế nên mình đã có động lực để chuyển hướng sang bán hàng đồ ăn. Mình nghĩ thực phẩm là thứ cần thiết mọi lúc mọi nơi, ở nhà mùa dịch thì các gia đình cũng cần đồ ăn hơn nên có lẽ khả quan hơn là bán quần áo. Suy cho cùng thì dịch bệnh ảnh hưởng chung tới tất cả mọi người, khiến kinh tế khó khăn nên mình luôn tự động viên rằng "khó người khó ta", mình cứ kiên trì và tìm thêm các giải pháp khác, thay đổi sản phẩm để phù hợp hơn với nhu cầu khách hàng".

Nghĩ là làm, Trang Đinh lập tức bắt tay vào lựa chọn các loại đồ ăn ngon như bánh kẹo, đồ ăn vặt… để giới thiệu thử cho các khách quen cũ với giá ưu đãi. Các mặt hàng đều ngon sạch nên khách đặt liên tục, dù bận rộn tối mắt khi vừa trông con vừa soạn hàng nhưng Trang cũng không than phiền gì, bởi có khách mùa dịch này đã là may mắn hơn so với nhiều người kinh doanh online khác rồi!

Trang cũng liên tục đính kèm các chương trình khuyến mãi/giảm giá để hấp dẫn khách hàng, thường là miễn phí vận chuyển hoặc tặng kèm quà cho khách nữa. Dù thu nhập giảm chỉ còn 1/3 so với cùng dịp Tết năm ngoái, Trang cũng buồn bã khá nhiều, nhưng giờ đây cô đã tự chủ được tài chính để cùng chồng chăm lo cho tổ ấm nhỏ của mình. Trang còn kiêm thêm cả công việc "trợ lý" của chồng, cùng Nhật Anh sản xuất video, viết kịch bản, đóng quảng cáo… nên hot mom 9X cũng không đến nỗi "phá sản"!

Sang năm mới, Trang cũng chỉ mong bản thân và nhiều mẹ bỉm sữa khác có thêm cơ hội để kinh doanh suôn sẻ hơn, dịch bệnh sớm qua đi để cuộc sống trở lại bình thường.

Cô gái Hà Nội mang trầm hương đất Việt ra nước ngoài, doanh thu mùa dịch tăng gấp đôi năm cũ

Kể từ khi dịch Covid bùng phát từ đầu năm 2020 đến nay, Bích Vân (28 tuổi) cũng đau đầu với bài toán quản lý shop trầm hương của mình. Tuy mới mở chưa lâu nhưng shop của Vân phát triển rất tốt và thuận lợi, thậm chí cô chủ 9X còn có tệp khách quen toàn VIP dù quy mô không lớn như nhiều thương hiệu cùng ngành khác. Chỉ đến khi buộc phải đóng cửa hàng trên phố thì Vân mới bắt đầu thay đổi sang xu hướng bán hàng online.

"Dịch thì ai cũng lao đao, mình cũng bị ảnh hưởng ít nhiều nhưng may mắn nhờ việc áp dụng bán hàng đa kênh, chuyển đổi chiến lược kịp thời nên công việc vẫn duy trì khá ổn qua đợt dịch, thậm chí có thêm nhiều khách hàng trong và ngoài nước quan tâm đến thương hiệu.

Mặt hàng của mình là mảng hàng tiêu dùng truyền thống nên để chuyển đổi từ bán hàng trực tiếp sang online cũng gặp rất nhiều khó khăn, hơn nữa do dịch nên nhu cầu mua sắm cũng giảm mạnh. Để duy trì công việc thuận lợi, mình đã triển khai bán trầm hương qua đa kênh và lần đầu tiên học hỏi bán hàng trên các trang thương mại điện tử phổ biến nhất hiện nay.

Thời gian tới, mình dự định sẽ mở rộng thêm các đại lý mới và tiến hành hợp tác với những đối tác nước ngoài để xuất khẩu trầm hương, mở rộng cả phân khúc khách hàng nữa. Đối với mình xây dựng được niềm tin và sự yêu thích của khách hàng với sản phẩm là điều khiến mình tâm huyết nhất, chứ không phải tìm mọi cách để có tiền, rồi bán hàng không đúng với cái tâm của mình".

Vân hào hứng tiết lộ, điều đáng mừng nhất là năm nay doanh thu của cô lại tốt hơn những năm trước một cách khá bất ngờ, cao gấp đôi thời điểm lao đao do dịch lần đầu. Cô nàng bán khá nhiều mặt hàng như nụ trầm hương, nhang trầm, vòng trầm, lư đốt trầm... với nhiều mức giá khác nhau từ 75.000 đồng cho đến 8 triệu đồng cho một chiếc vòng "xịn xò" cũng có.

"Cái khó ló cái khôn ", càng thử thách thì cô chủ 9X càng nghĩ được nhiều hướng đi mới trong kinh doanh để chèo lái con thuyền nhỏ không bị chìm giữa cơn bão. Nhờ nghỉ dịch nên Vân có thêm nhiều thời gian dành cho gia đình, đi học thêm nhiều thứ khác như làm bánh, trà đạo, marketing... và cũng trở thành một cô gái điềm tĩnh dịu dàng hơn.

Chậm mà chắc, Vân luôn tin vào sự cố gắng của bản thân. Nhìn nhiều chị em bạn dì xung quanh chật vật vì dịch, Vân cũng đôi lúc lo sợ, nhưng nhìn doanh thu cứ tăng đều đều là cô nàng cảm thấy may mắn hạnh phúc.

Dịch có thể khiến chúng ta mất mát tiền bạc, sức khỏe, thời gian và vô số thứ đáng quý khác, nhưng không bao giờ lấy đi được sự lạc quan và bản lĩnh của phụ nữ, phải không các chị em xinh đẹp?