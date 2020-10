"Như chưa hề có cuộc chia ly" chính thức trở lại: Võ Hoàng Yến khóc ngất kể quá khứ đầy ám ảnh

Không khóc số đầu tiên với sự tham gia của khách mời – Siêu mẫu Võ Hoàng Yến, vừa được trình chiếu trên kênh Youtube chính thức của Như chưa hề có cuộc chia ly (NCHCCCL), vào lúc 20g00 ngày 19/10. Không khóc là phiên bản mới được nâng cấp của Như chưa hề có cuộc chia ly.

Là một trong những khách mời phản ứng nhanh nhất khi nhận lời mời tham gia chương trình từ Ban tổ chức, lý giải cho điều này, Võ Hoàng Yến cho biết: "Tôi một khán giả khá thường xuyên của chương trình. Xem chương trình, tôi cảm thấy bản thân may mắn hơn rất nhiều mảnh đời khác. Qua đó, tôi cảm thấy trân trọng cuộc sống mà mình đang có".

Võ Hoàng Yến.

Theo luật của Không khóc, các khách mời trước khi bắt đầu chương trình, đều phải tuyên thệ "hôm nay, tôi sẽ không khóc".

Sau khi thực hiện nghi thức này, Võ Hoàng Yến đã cùng người dẫn dắt chương trình xem lại câu chuyện chia ly nằm trong số phát sóng thứ 42 của Như chưa hề có cuộc chia ly. Chuyện của một người phụ nữ với số phận gian truân nên 3 con của bà cũng phải chịu ảnh hưởng. Năm 1979, cuộc sống khó khăn, nên bà bồng dắt 3 con đến bến xe Xa Cảng miền Tây (nay là Bến xe miền Tây) để tìm cách mưu sinh. Sau đó, chỉ vì quá khổ, quá ốm, mà bà đã đem 2 con cho những người tử tế nuôi nấng, để 2 con được miếng ăn ngon hơn. Một ngày cho con. Suốt đời ân hận. Người phụ nữ ấy chống nạng đi tìm con trong suốt nhiều năm sau đó. Và ngày đoàn tụ với người con trai cả là sau gần 40 năm đằng đẵng ngay tại phim trường của NCHCCCL.

Khoảnh khắc trùng phùng đầy cảm động khiến Võ Hoàng Yến không kiềm được bật khóc. Cô vừa mỉm cười, vừa rơi nước mắt bởi niềm hạnh phúc xen lẫn nỗi xót xa vì chia cách của đôi mẹ con số khổ.

Võ Hoàng Yến đồng cảm với câu chuyện của nhân vật trong chương trình.

Xuôi dòng cảm xúc về những năm cuối thập niên 70, nàng siêu mẫu cho biết sau khi sinh hai chị gái của cô vào những năm 1976, 1977, vì muốn có một đứa con trai nên mẹ cô mới mang thai cô. Cho nên cả nhà Võ Hoàng Yến có đến ba chị em gái và cô là con út.

Tự cho rằng bản thân là người may mắn, Võ Hoàng Yến chia sẻ về những gì mà cô đã trải qua trong suốt những năm tháng thanh xuân: "Tôi may mắn vì được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Những bước chân đầu trên con đường sự nghiệp trở thành người mẫu cũng như trải hoa hồng. Tôi tham gia cuộc thi nào cũng giành giải nhất, giải nhì. Cho đến một ngày, tôi cảm thấy bản thân đã dùng hết tất cả những may mắn đó rồi. Những cánh cửa bắt đầu đóng lại. Sau khi gặp những sự cố, thì tôi mới biết cách trân trọng cuộc sống của mình hơn".

Sự nghiệp của Võ Hoàng Yến có những bước chựng lại vào năm 2012 và dường như trong khoảng thời gian đó, nữ siêu mẫu chia ly với showbiz. "Khoảng thời gian không may mắn, tôi ngại chia sẻ với gia đình. Suy nghĩ của tôi lúc ấy khá trẻ con. Tôi sợ chia sẻ quá nhiều với ba mẹ sẽ làm họ buồn. Nên một mình tôi gánh tất cả. Tuổi trẻ và áp lực khiến tôi gây ra những sai lầm lớn hơn. Sau này, khi nhìn lại, tôi nghĩ lúc ấy đáng lẽ mình phải chia sẻ với ba mẹ nhiều hơn" – Cô tâm sự.

Võ Hoàng Yến có những ám ảnh không dứt với quá khứ nhiều sai lầm.

Hiện tại, dù đã bước qua ngưỡng tuổi 30, thế nhưng mẹ của Võ Hoàng Yến vẫn đối xử với cô như một đứa trẻ con. Nàng siêu mẫu cho biết, kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện đến nay, cô đã chuyển về nhà sống cùng gia đình, chứ không sống một mình tại nhà riêng như trước kia. Và vì sinh hoạt cùng gia đình, nên dù đã trưởng thành, mẹ cô vẫn hỏi thăm giờ giấc đi lại, nghỉ ngơi, thậm chí đặt ra giờ giới nghiêm buổi tối đúng 10 giờ 30 phút phải trình diện đối với cô con gái út. "Khi nào đi lấy chồng thì mẹ mới an tâm" – Võ Hoàng Yến nói về nỗi lo lắng của mẹ.

Khi được hỏi "Như thế thì ba mẹ sắp được an tâm chưa?", nàng siêu mẫu bật cười gật đầu nói: "Sắp rồi, ba mẹ tôi như trút được gánh nặng".

Trong phần cuối chương trình, Võ Hoàng Yến bày tỏ sự ân hận vì quãng thời gian dường như "lạnh nhạt" với gia đình, một mình ôm lấy những áp lực của cuộc sống, mà không biết rằng ba mẹ rất lo lắng.

Cô bật khóc nức nở vì khi nhận ra thì ba mẹ đã lớn tuổi, không còn nhiều thời gian để bên cạnh chăm sóc, báo hiếu. "Con chỉ mới trả hiếu cho ba mẹ gần đây thôi. Sắp tới lên xe hoa thì con cũng để ba mẹ cảm thấy an tâm, hạnh phúc nhất vì con đã chọn được người đàn ông đã lo cho con suốt quãng đời còn lại" – Nữ siêu mẫu nói trong nước mắt.