Nhóm thanh niên đánh dã man 4 cô gái ở TP.HCM vì mời bia không uống, xin số không cho đối mặt hình phạt nào?

Ngày 3/1, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đang lấy lời khai với Huỳnh Ngọc Ánh Tuyết (SN 1994, ngụ tỉnh Bình Dương), Nguyễn Xuân Mai (SN 2002, ngụ tỉnh Cà Mau), Nguyễn Thị Khánh Linh (SN 1998), Tống Hoàng Hải (SN 1996), Ngô Anh Vũ (SN 1994), Phạm Văn Trung (SN 1995) và Ngô Thiên Lộc (SN 1997, cùng ngụ TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Hình ảnh vụ việc cắt từ clip.

Đây là nhóm đối tượng đã gây ra thương tích cho 4 cô gái chỉ vì mời bia các cô gái không uống. Sự việc khiến dư luận hết sức quan tâm và phẫn nộ. Đặc biệt, nhiều người thắc mắc không rõ nhóm thanh niên này sẽ phải đối mặt với án phạt gì cho hành vi côn đồ của mình?

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho rằng, hành vi của nhóm đối tượng đánh bốn cô gái ở quán nhậu chỉ vì mời bia và xin số điện thoại làm quen mà không được cho thấy tính chất côn đồ, manh động, coi thường pháp luật và có dấu hiệu tội phạm của nhiều tội danh nên cơ quan điều tra vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý là cần thiết để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường

Hành vi cầm cốc bia đến bàn khác mà mình không quen để mời bia uống bia như diễn biến trong vụ việc này đã là hành vi khiếm nhã, mất lịch sự, thêm vào đó lại ép người lạ phải uống nhiều trong khi họ đã từ chối uống tiếp, đồng thời ép buộc xin số điện thoại là hành động mất lịch sự, thiếu văn hoá, thể hiện thái độ coi thường người khác. Khi không được đáp ứng yêu cầu thì nhiều đối tượng đã xông vào đánh đập, hành hung các cô gái khiến nhiều người hoảng loạn, sợ hãi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Bởi vậy, luật sư cho rằng, trong vụ việc này cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi của từng đối tượng, làm rõ hậu quả đã gây ra đối với xã hội để xem xét xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng, làm nhục người khác và cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ những tài sản bị thiệt hại của chủ quán này do hành vi của nhóm đối tượng này gây ra để xem xét xử lý về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

1 trong số cô gái phải nhập viện, khâu và bó bột tay do bị hành hung

Trường hợp có căn cứ cho thấy các đối tượng đã đập phá tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng trở lên thì cơ quan điều tra sẽ xử lý về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản ngoài các hành vi xâm phạm đến sức khỏe, danh dự nhân phẩm của con người nêu trên.

Cơ quan điều tra sẽ trích xuất camera ở quán này, lấy lời khai ngườu làm chứng, thu thập các dấu vết để lại trên hiện trường, thu thập hung khí gây án, lấy lời khai của người bị hại và lời khai của những người trong nhóm 20 người nêu trên để làm rõ diễn biến hành vi của các đối tượng, làm rõ hậu quả đã gây ra đối với các cô gái này và với xã hội để xử lý theo quy định pháp luật.

Đồng thời, cơ quan điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định thương tích đối với nạn nhân, để xác định hậu quả đã gây ra đối với đời sống, tâm lý, sức khỏe của nạn nhân.

Mời bia không uống, không cho số điện thoại 4 cô gái bị đánh ở TP Thủ Đức

Trường hợp có thương tích thì dù dưới 11 % nhưng có đơn của người bị hại thì vẫn có thể xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích theo điều 134 bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 với tình tiết định khung là hành vi có tính chất côn đồ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội...

Luật sư Cường cho biết, với đối tượng không trực tiếp hành hung nạn nhân nhưng có hành vi hò hét, hô hào, gây mất an ninh trật tự nơi công cộng ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn cho công cộng thì đối tượng này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng.

Còn đối với đối tượng không trực tiếp đánh nạn nhân nhưng có hành vi giúp sức, xúi giục đối tượng khác hành hung đánh đập nạn nhân thì đối tượng giúp sức, xúi giục cũng sẽ bị xử lý hình sự về cùng một tội danh với vai trò đồng phạm.

Trong quá trình xác minh sự việc cơ quan điều tra quốc gia phát hiện một số đối tượng dương tính với ma túy. Bởi vậy, Cơ quan điều tra cũng làm rõ việc sử dụng trái phép chất ma túy diễn ra như thế nào. Trong trường hợp có căn cứ cho thấy có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thì cơ quan điều tra cũng sẽ khởi tố để xử lý các đối tượng đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của bộ luật hình sự. Nếu có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy thì các đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy sẽ bị xử lý hình sự đối với các tội danh tương ứng.

"Ngoài việc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thì các đối tượng gây ra thiệt hại về sức khỏe, danh dự nhân phẩm của nạn nhân phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, tiền thu nhập bị mất, bị giảm sút, tiền công người chăm sóc và tiền tổn thất về tinh thần", tiến sĩ luật nhận định.





