Nhóm nữ Kpop thừa nhận đã sỉ nhục Jennie nhưng vẫn gây phẫn nộ vì nghi vấn đạo logo của BLACKPINK - BTS?

Mặc dù không được quảng bá cũng như xuất thân từ một "ông lớn" nào trong ngành giải trí Kpop, tuy nhiên KAACHI vẫn là cái tên được nhiều người biết đến nhất hiện nay khi nhóm bị tố là đã có hành vi sỉ nhục Jennie (BLACKPINK), tự "đẩy thuyền" với thành viên BTS, so sánh ngang tầm với Hwasa (MAMAMOO) và MV debut Your Turn cũng bị cho là hạng đạo nhái của TWICE, TXT.

KAACHI.

Trước những lùm xùm, bị antifan ném đá kịch liệt, phía KAACHI đã có những động thái nhằm xoa dịu cơn phẫn nộ của antifan. Theo đó, trên trang fanpage của nhóm đã đăng tải bài đăng thừa nhận đã nói những điều không hay đối với Jennie (BLACKPINK), tuy nhiên đây đều là lời của người cameraman không phải các thành viên của nhóm. Ngoài ra, KAACHI cũng cho biết đoạn video được quay cách đây 11 tháng trước, khi các thành viên chỉ là một nhóm dự án chứ không phải mới đây.

Cuối cùng, phía KAACHI cũng đã gửi lời xin lỗi đến Jennie (BLACKPINK) cũng như bày tỏ sự tôn trọng đối với các nghệ sĩ Kpop.

Bài đăng xin lỗi của phía KAACHI.

Tuy nhiên cơn phẫn nộ đối với nhóm vẫn chưa dừng lại ở đó khi mới đây, bức ảnh nghi là logo chính thức của KAACHI được cư dân mạng truyền tay nhau. Theo đó, nhiều người cho rằng logo của nhóm đã "đạo nhái" các chi tiết trong logo của những idol group nổi tiếng khác như BLACKPINK, BTS, SEVEENTEEN.

Cư dân mạng tiếp tục nghi ngờ KAACHI đã đạo nhái logo của các nhóm nhạc Kpop nổi tiếng khác.

Hiện tại, fan Kpop liên tục yêu cầu phía công ty chủ quản của KAACHI phải lên tiếng nhằm làm rõ nghi vấn đạo nhái này.