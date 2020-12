Nhóm nữ 23 cô gái - SGO48 tung MV cùng lúc với Sơn Tùng M-TP, lên tiếng về chuyện bị so sánh

Sau hơn một lần dời ngày ra mắt MV và các sự kiện quảng bá Single 3 vì lo sợ dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tối 20/12 nhóm nhạc SGO48 chính thức tung MV "River" cùng thông điệp "You can do it" gửi đến người trẻ. Thông điệp đó cũng là lời động viên tinh thần các cô gái dành cho chính mình khi chạm trán đàn anh Sơn Tùng M-TP trong ngày comeback.

SGO48 phát hành MV "River".

Có lẽ ai cũng biết, lâu nay nhiều nghệ sĩ luôn "tránh né" thời điểm comeback của Sơn Tùng M-TP bởi lo sợ sức công phá khủng khiếp từ đàn anh. Vì vậy việc vô tình ra mắt MV cùng thời điểm với MV "Chúng ta của hiện tại" là một áp lực rất lớn với SGO48. Tuy nhiên, thay vì ngồi lo lắng hoặc né tránh thì SGO48 đang tự tin với sản phẩm âm nhạc của mình lần này.

SGO48 có đến 23 thành viên nhưng vào mỗi đợt ra sản phẩm thì chỉ có 16 cô gái được lựa chọn xuất hiện. Chọn concept nữ chiến binh với hai tone màu chủ đạo đen – xám. Trang phục được thiết kế cầu kỳ nhiều phụ kiện, dây đai đan nhau. SGO48 đang hướng đến một hình ảnh mạnh mẽ, trưởng thành hơn sau hai năm hoạt động. Câu chuyện của MV được khai thác trong bối cảnh 16 cô gái trong dàn Senbatsu được đưa đến một khu vực riêng biệt.

Tại đây các cô gái được huấn luyện để trở thành những nữ chiến binh thực thụ với các chướng ngại vật như thời tiết khắc nghiệt, cường độ làm việc cao và mức thử thách tăng dần độ khó. Các cô gái phải trải qua hàng loạt những bài kiểm tra về thể lực, trí lực và sử dụng năng lượng tích cực của mình để chiến thắng nỗi sợ hãi, vượt qua các thử thách.