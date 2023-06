Nhóm nhạc Hàn "lấn sân" diễn xuất bùng nổ nhất 2023, có thành viên đóng cả phim hạng 1 toàn cầu

Việc ca sĩ thần tượng chuyển sang diễn xuất không phải dễ dàng gì, và thực chất đã có nhiều cái tên gặp thất bại. Tuy nhiên trong năm 2023, một nhóm nhạc thần tượng đình đám xứ Hàn đã vô cùng thành công khi có 3 trên 6 thành viên có chỗ đứng trong giới diễn xuất, thậm chí danh tiếng còn lan rộng ra quốc tế.

Thành lập từ năm 2008 và là một trong những nhóm nhạc thuộc thế hệ thần tượng thứ 2 (gen2), 2PM lại được công ty hỗ trợ diễn xuất từ rất sớm. Cho đến nay gần như tất cả các thành viên trong nhóm đều từng trải nghiệm đóng phim, và hiện tại có đến 3 thành viên đã và đang được khán giả yêu thích trên màn ảnh trong năm nay.

2PM đã ra mắt được 15 năm

Lee Jun Ho

Vốn là một trong những thành viên kém tiếng của 2PM, Lee Jun Ho lại bất ngờ có sự nghiệp diễn xuất bùng nổ trong thời gian gần đây. Kể từ sau vai nam chính được đánh giá cao trong Cổ Tay Áo Màu Đỏ, Lee Jun Ho tiết lộ nhận được xấp xỉ 100 lời mời tham gia phim, con số mà bất cứ diễn viên "tay ngang" nào cũng mơ ước.

Sau một năm 2022 thành công thì trong năm 2023 này, nam diễn viên sẽ trở lại màn ảnh với vai chính trong dự án King the Land đóng cùng nữ thần tượng Yoona. Trong phim lần này, Lee Jun Ho thủ vai Goo Won - một "cậu ấm" lạnh lùng và là người thừa kế tập đoàn King. Trong quá trình tìm lại ký ức về người mẹ đã khuất, Goo Won trở về khách sạn King mà cậu sắp thừa kế và gặp nữ nhân viên tỏa nắng Sa Rang (Yoona), bắt đầu một câu chuyện tình yêu đầy thú vị. Được ấn định lên sóng JTBC từ giữa tháng 6, King the Land được dự đoán sẽ là thành công tiếp theo của đài cáp này.

Chansung

"Em út" của 2PM từng ghi điểm với khán giả thông qua vai "thánh ăn chực" trong phim hài Gia Đình Là Số 1. Về sau, Chansung hiếm khi tham gia phim ảnh, nhưng gần đây đã bất ngờ trở lại và khiến khán giả chú ý.

Chansung đã tái xuất trong bộ phim Bora! Deborah của đài JTBC, trong vai Joo Wan - một trong 2 nam chính và là bạn trai sắp cưới của nữ chính Bora. Trong phim, nhân vật của Chansung là một chủ tịch thành đạt, đứng đầu chuỗi cửa hàng gà rán nức tiếng. Anh và Bora ấn định sẽ về chung một nhà, song những thay đổi bất chợt trong cuộc sống của Bora khiến chuyện này không thành. Bộ phim không có mức độ nổi tiếng đình đám nhưng vai diễn và biểu cảm của Chansung trong phim được khen ngợi, tạo nên sự thú vị giữa một kịch bản có phần nhàm chán.

Taecyeon

Sau cùng là chàng trưởng nhóm điển trai Taecyeon. Nổi lên từ vai nam chính trong Bay Cao Ước Mơ, Taeceyeon luôn được đánh giá cao, là một trong những nam thần tượng có diễn xuất chắc chắn nhất. Trong năm 2023, sự trở lại của ngôi sao Vincenzo gây chú ý, đầu tiên là màn xuất hiện bất ngờ trong vai khách mời của anh ở phim XO, Kitty. Dự án học đường đat hạng 1 toàn cầu cho thấy một Taecyeon khác biệt: sang trọng, lịch lãm và nói tiếng Anh lưu loát. Anh vào vai Ocean Park - một siêu sao có lịch trình bận rộn và thân thiết với mẹ của nhân vật Min Ho.

Màn xuất hiện vài phút "gây sốt" của Taecyeon vẫn chưa phải gây chú ý nhất. Sắp tới đây, nam thần tượng sẽ trở lại màn ảnh Hàn với vai nam chính trong phim My Heart Is Beating. Điều đặc biệt là trong dự án này, Taecyeon đóng vai Woo Hyul - một ma cà rồng sống lâu năm và khao khát được trở thành con người. Về sau, anh dọn vào sống chung với cô gái lạnh lùng tên In Hae (Won Ji An) và tìm kiếm sự ấm áp riêng cho mình. Phim sẽ chiếm sóng đài KBS2, hứa hẹn mang đến những thành tích tỷ suất người xem bùng nổ.

Ảnh: Hancinema