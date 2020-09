Nhóc Sữa nhà Hằng Túi tí tuổi đã bắn tiếng Anh vanh vách, nhớ từ vựng cực siêu nhưng giọng ngọng líu lô mới hài

Hằng Túi đang mang thai lần 5 và có lẽ chẳng mấy nữa mà tới ngày "về đích". Dù dành cả thanh xuân để đẻ nhưng mọi người đều ủng hộ hết lòng. Vì Hằng Túi cũng khéo quá, hễ nặn ra nhóc tì nào là nhóc tì nấy xinh xắn, đáng yêu hết phần thiên hạ!

Sữa, cậu nhóc thứ 3 nhà Hằng Túi từ khi mới chào đời tới giờ lúc nào cũng được dân tình săn đón. Sữa chủ tịch đích thị là hot kid chính hiệu, được đông đảo các mẹ, các chị yêu mến, thả tim rần rần không hề thua kém mẹ.

Mới đây, Hằng Túi đăng tải một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh cậu bé đọc tiếng Anh vanh vách nhưng lại ngọng líu ngọng lô rất hài.

Bé Sữa nhà Hằng Túi bắn tiếng Anh theo kiểu... không ai hiểu gì!

Theo đoạn clip, ban đầu Sữa rất tự tin chào mọi người bằng tiếng Anh: "Hi everyone". Khi mẹ hỏi "What's your name?", cậu bé không hề suy nghĩ mà trả lời tức thì "my name is Alex."

Sau đó, cậu bé chưa đầy 3 tuổi bắt đầu thể hiện khả năng ghi nhớ từ vựng của mình bằng cách đọc tên các loài vật bằng tiếng Anh. Con khỉ, con voi, thỏ, gà, chuột, sư tử, hổ... đều không làm khó được Sữa chủ tịch, chỉ cần mẹ hỏi là cậu bé đều nhớ ra.

Tuy nhiên, đang học hành hăng say cậu nhóc nhà Hằng Túi bỗng phán một câu khiến ai nấy phì cười: "Đi tè".

Sau đó thì không có sau đó nữa. Sữa chủ tịch kết thúc phần thể hiện khả năng tiếng Anh tại đó, nhưng ai cũng phải công nhận cậu bé có trí nhớ tốt. Dù nói vẫn ngọng líu lô, nhưng Sữa vẫn được đánh giá cao. Cả Ốc Thanh Vân cũng vào xuýt xoa, khen ngợi cậu bé vì quá đáng yêu.

Sữa chủ tịch ngày bé từng khiến mọi người mê mẩn vì vẻ ngoài đáng yêu, đôi mắt to tròn...

Sữa tên thật là Nguyễn Nhật Phúc An, sinh vào tháng 11/2017 bằng phương pháp sinh thường tại một bệnh viện ở Hà Nội. Làm anh từ rất sớm, nhưng Sữa cũng tỏ ra khá ra dáng đàn anh, biết nhường nhịn và yêu thương em Sam.

Sữa ở tuổi lên 3 đã sắp làm anh của 2 em rồi!

Khi hơn 25 tháng, cậu bé hot kid được mẹ cho đi "bộ đội". Từ lúc đó, Sữa đã biết đếm từ 1 - 10 bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt; biết hát 2 - 3 bài hát tiếng Anh và nghêu ngao nhiều bài tiếng Việt, thậm chí đã chuyển qua level hát xuyên tạc xong tự cười sặc sụa; biết tự xúc và tự làm vệ sinh cá nhân...

Thời điểm hiện tại, Sữa chủ tịch càng thêm chững chạc, thông minh và lanh lợi. Nhiều người hâm mộ dành lời ngợi khen cậu bé có trí nhớ và tư duy tốt.