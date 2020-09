Nhọ nhất BLACKPINK chính là Jennie: Hết phốt nhảy nhót hời hợt lại bị "ném đá" vì sự cố vạ miệng

Jennie là cái tên chẳng mấy xa lạ với người hâm mộ khi là thành viên của nhóm nữ nổi tiếng thế giới BLACKPINK. Không chỉ gây chú ý với loạt kỉ lục "vô tiền khoáng hậu" cùng nhóm, Jennie còn có sự nghiệp riêng thành công với vai trò là ca sĩ solo. Bên cạnh đó, nữ rapper của nhóm còn để lại nhiều ấn tượng không mấy tốt đẹp trong lòng khán giả với liên hoàn "phốt" trong suốt 4 năm ra mắt.

Được YG "push" quá đà, biến BLACKPINK trở thành nhóm nhạc "cô A và những người bạn"

Kể từ khi chính thức ra mắt solo cùng ca khúc SOLO, Jennie trở thành chủ đề hot được netizen cực kì quan tâm.Từ một nhóm nhạc với 4 thành viên sở hữu tài năng và ngoại hình đồng đều, netizen cho rằng sự thiên vị rõ như ban ngày mà YG dành cho Jennie đã biến BLACKPINK trở thành girlgroup "cô A và những người bạn" lộ liễu nhất Kpop.

"SOLO" - Jennie (BLACKPINK)

Độ cưng chiều có thể thấy rõ của bố Yang Hyun Suk dành cho Jennie chính là việc cho nữ rapper trở thành thành viên đầu tiên của BLACKPINK được ra mắt solo. Vì sao Rosé, Lisa hay Jisoo lại không khai màn cho việc đánh lẻ mà lại là Jennie? Chắc chắn chỉ có vị chủ tịch của YG mới có thể trả lời cho câu hỏi này, riêng người hâm mộ vẫn cho rằng đây là một sự thiên vị.

Chưa dừng lại ở đó, việc YG cho Jennie lúc nào cũng được mặc đồ hiệu, đồ đắt tiền nhưng lại để Lisa diện trang phục như vũ công lên sân khấu biểu diễn đã khiến cộng đồng fan của nữ idol người Thái Lan vô cùng bức xúc.

Những bằng chứng cho thấy YG đang tích cực lăng xê Jennie. Trong khi các thành viên còn lại giống như vũ công hoặc nhân vật phụ đằng sau.

Trình diễn với thái độ thiếu chuyên nghiệp, liên tục quên lời khi biểu diễn

Hồi tháng 7 vừa qua, Jennie (BLACKPINK) hứng chịu nhiều lời chỉ trích khi bị netizen soi được những khoảnh khắc nhảy hời hợt, không thực hiện đúng và đủ các động tác của vũ đạo How You Like That trên sân khấu quảng bá. Dù người bênh vực, kẻ chê bai có đủ nhưng ồn ào này đã gây ảnh hưởng không ít đến tên tuổi Jennie, nhất là khi 1 số netizen đã mất thiện cảm với cô sau loạt "phốt" tương tự diễn ra vào cuối năm 2018.

Khoảnh khắc Jennie bị cho là nhảy hời hợt so với 3 thành viên còn lại.

Trong concert đầu tiên của nhóm mang tên "IN YOUR AREA" hồi tháng 11/2018, các fan đã nhận ra Jennie không hề nhảy hết sức mình xuyên suốt màn biểu diễn ca khúc "Boombayah" của nhóm.

Sự hời hợt của Jennie khi biểu diễn được netizen nhanh chóng soi được.

Không chỉ dính phốt biểu diễn hời hợt, Jennie còn tiếp tục dính thêm "bể phốt" hát cực yếu khi xem các video MR Removed (khử nhạc để lại giọng hát thật của ca sĩ) được đăng tải. Nhiều khán giả cũng không ngần ngại khẳng định Jennie thậm chí còn chẳng bận tâm... hát cho khớp nhạc mà chỉ thể hiện rất qua loa giống như những động tác nhảy hời hợt từng mang về cho cô không ít lời chỉ trích gay gắt.

[MR Removed] JENNIE - SOLO

Chưa dừng lại ở đó, sau khi xem lại chương trình KBS Cool FM có sự tham gia của BLACKPINK, cư dân mạng không tiếc lời chỉ trích Jennie thiếu tinh thần đồng đội. Họ khẳng định rằng Jennie từ lâu đã có tư tưởng thích làm việc độc lập, và việc YG để cô ra mắt solo chỉ sau 2 năm debut cùng nhóm chính là một giọt nước tràn ly, khiến nữ thần tượng càng trở nên xa cách hơn với chính nhóm nhạc của mình.

Show truyền hình từng khiến Jennie nhận nhiều lời chỉ trích vì không thèm giới thiệu tên nhóm khi giao lưu với MC và khán giả.

Gây tranh cãi vì phát ngôn nhạy cảm, động chạm BTS

Giữa tháng 9 vừa qua, một cuộc tranh cãi lớn giữa cộng đồng fan BTS và cộng đồng fan BLACKPINK đã nổ ra trên mạng xã hội. Nguyên nhân của màn "cắn xé" giữa cộng đồng Blink và Army liên quan đến một câu nói của Jennie. Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với chương trình phát thanh SoFlo Morning Show (Mỹ), Jennie đã bày tỏ ý kiến về những mục tiêu của nhóm trong tương lai.

Jennie chia sẻ trong show SoFlo Morning Show

Nguyên văn câu nói của Jennie: "Đã có những nghệ sĩ khác hướng đến thị trường quốc tế như những gì chúng tôi đang làm. Chúng tôi theo dõi họ trong suốt quá trình trưởng thành của nhóm và chúng tôi ước rằng nhóm có thể trở thành một nhóm nhạc mở ra cánh cửa cho nghệ sĩ khác lan tỏa âm nhạc của họ, vì âm nhạc không chỉ nằm trong phạm vi quốc gia của bạn".

Mặc dù fan BLACKPINK cho rằng Jennie chỉ là "ước", không khẳng định nhóm là "người mở đường", tuy nhiên câu nói này vẫn gây tranh cãi lớn. Đối với nhiều khán giả, phát ngôn của Jennie thể hiện EQ thấp, thiếu tinh tế và đặc biệt động chạm đến BTS. Việc Jennie nói lên mong muốn BLACKPINK sẽ là "người mở ra cánh cửa cho nghệ sĩ khác ở quốc tế" bị chỉ trích là "phủ nhận công lao của các nghệ sĩ tiền bối", "phủ nhận BTS là người mở đường".

Theo netizen, Jennie nói như vậy "chẳng khác nào khẳng định từ trước đến nay chưa có ai mở đường" nên mới ấp ủ ước mơ BLACKPINK là "người mở đường". Thế nên nhiều Army không ngần ngại "ném đá" nữ thần tượng một cách thậm tệ vì cho rằng nữ idol thiếu tôn trọng BTS và thể hiện sự thiếu khiêm tốn dù đã được các nghệ sĩ thế hệ trước và chính BTS "dọn đường" cho tại thị trường Mỹ.