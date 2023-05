Nhờ một dấu hiệu ở bụng, người phụ nữ phát hiện mắc ung thư và hành trình vượt sinh tử

Ung thư là một trong những căn bệnh nguy hiểm và phổ biến nhất trên thế giới. Tác hại của nó không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe, mà còn tác động đến cuộc sống của người bệnh và gia đình họ. Ban đầu, bệnh thường không có dấu hiệu cụ thể mà giống như những các loại bệnh vặt hay mệt mỏi thông thường. Đến khi phát bệnh đã ở giai đoạn giữa hoặc cuối nên rất khó điều trị.

Chính vì vậy, việc phát hiện sớm các bất thường trên cơ thể chính là cách hiệu quả nhất để điều trị ung thư. Sau đây là câu chuyện của một người phụ nữ 28 tuổi, may mắn phát hiện ung thư sớm nhờ một dấu hiệu rất quen thuộc, cùng hành trình vượt qua bạo bệnh của cô.

Ung thư là căn bệnh nan y đến bây giờ vẫn chưa có phương pháp điều trị hiệu quả.

Phát hiện ung thư nhờ thấy bụng quá to

Nhân vật chính trong câu chuyện này là cô Raquel Doke 28 tuổi. Tháng 4/2022, Raquel bỗng thấy đầy bụng và mệt mỏi trong người, kèm theo đó là khuôn mặt bị sưng húp không rõ lý do.

Những tưởng những dấu hiệu này sẽ biến mất theo thời gian, nhưng không, Raquel bắt đầu thấy bụng mình to lên bất thường. Những chiếc quần và váy bỗng dưng không mặc vừa nữa. Lúc này Raquel vẫn nghĩ là do mình béo lên mà không biết rằng, trong cơ thể cô đang phát triển một khối u nguy hiểm dẫn đến ung thư.

Tình trạng ấy ngày một nặng lên và đi kèm với đầy hơi, rối loạn nội tiết tố… Hiện tại Raquel đang là nghiên cứu sinh về bệnh ung thư tại Đại học Bang Iowa (Mỹ), cho nên cô cũng nghi ngờ đó là dấu hiệu sớm của ung thư. Chính vì vậy, cô quyết định đi khám để xem bản thân đang gặp bệnh gì.

Nhờ mặc đồ không vừa, cô gái đi khám mới biết mắc ung thư.

Thấy dấu hiệu không lành, bác sĩ chỉ định cô làm xét nghiệm nước bọt để xem có nồng độ cortisol ở mức bình thường hay không. Vào tháng 6/2022, kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ cortisol của Raquel ở mức quá cao. Sau nhiều bước kiểm tra khác, bác sĩ đưa ra chẩn đoán rằng cô đã mắc bệnh Cushing, có thể dẫn đến ung thư biểu mô vỏ thượng thận.

Hội chứng Cushing là một tình trạng cơ thể có nhiều rối loạn như giữ nước, tăng cân, rạn da, tăng huyết áp, yếu cơ, loãng xương… Hội chứng Cushing xảy ra khi trong cơ thể người bệnh có một tình trạng tăng quá mức các hormon (nội tiết tố) cortisol kéo dài gây ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể.

Có nhiều nguyên nhân gây ra hội chứng Cushing, chẳng hạn như do sử dụng thuốc, khối u tuyến yên... Nhưng trong trường hợp của Raquel, bệnh Cushing khởi phát là do u vỏ thượng thận gây tăng tiết cortisol. Đa phần các khối u này thường lành tính, nhưng không may khối u trong cơ thể Raquel lại là ác tính, đã phát triển thành ung thư biểu mô vỏ thượng thận.

Bác sĩ cho biết, cuộc phẫu thuật loại bỏ khối u sẽ "rủi nhiều hơn may" do khối u có kích thước quá lớn, cho nên quyết định không phẫu thuật cho cô. Vài tháng sau, một bác sĩ khác nói với Raquel rằng: "Cô chỉ còn một năm để sống mà thôi".



Cuộc chạy đua với tử thần

Sau khi nghe tin, Raquel vẫn giữ niềm tin bản thân còn khả năng sống sót cho nên đã đi tìm nhiều nơi, gặp nhiều bác sĩ khác nhau để hỏi thăm. Tuy nhiên tình trạng của cô ngày một xấu đi, đến tháng 8/2022, cô bị suy tim và các cơ cũng yếu dần. Theo thông tin từ Trung tâm Y tế Học thuật MayoClinic (Mỹ), Raquel còn bị mụn trứng cá và sưng cả mặt.

"Để điều chỉnh lại nội tiết tố và loại bỏ những triệu chứng khác như sưng mặt, béo bụng… thì chúng tôi phải xử lý khối u trên tuyến thượng thận của Raquel. Tuy nhiên khối u này đặc biệt khó do nó có khả năng cao bị vỡ trong quá trình phẫu thuật. Từ đó tạo điều kiện cho các khối u khác phát triển" – Matthew Campbell, bác sĩ chuyên khoa ung thư đã khám cho Raquel chia sẻ.

Ung thư là thứ mà không ai mong muốn gặp phải (Ảnh minh họa).

Sau một vài xét nghiệm và chẩn đoán khác, kết quả cho thấy bệnh ung thư của Raquel đã chuyển sang giai đoạn 4 và lan đến gan. Lúc này Raquel không còn sự lựa chọn nào khác, cô đã quyết định "liều mạng" cắt bỏ khối u vì cho rằng, chỉ còn cách này mới có cơ hội điều trị và sống sót.

Trải qua nhiều cuộc gặp mặt và thăm hỏi, cuối cùng Raquel cũng tìm được một vị bác sĩ quyết định sẽ phẫu thuật cắt bỏ khối u cho cô, lúc ấy là tháng 8/2022. Cô cho biết, chỉ còn 1 tuần nữa thôi là vị bác sĩ này nghỉ hưu nhưng cô may mắn được ông giúp đỡ, lên được lịch phẫu thuật.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 5 giờ đồng hồ, cắt bỏ khối u 13cm cùng với 1 quả thận, một số hạch bạch huyết và các tổn thương trên gan của Raquel. Họ cũng lấy một phần cơ hoành và một mảnh tĩnh mạch chủ của cô, đó là tĩnh mạch lớn nhất trong cơ thể.

Một tháng sau cuộc phẫu thuật, Raquel được thông báo sẽ phải hóa trị để loại bỏ sự di căn từ các tế bào ác tính mới trên gan. Sau đó cô trở lại gặp bác sĩ Matthew để bắt đầu hóa trị bằng thuốc vào tháng 11/2022.

"Hiện tại bệnh tình của tôi đã thuyên giảm một nửa nhờ phẫu thuật và hóa trị. Vào cuối tháng 4/2023, tôi sẽ tiếp nhận một đợt phẫu thuật cắt bỏ khối u bằng nhiệt. Hy vọng sẽ khỏi bệnh và bình phục" – Raquel chia sẻ trên Today.com.

Phát hiện ung thư sớm chính là cách điều trị hiệu quả nhất ((Ảnh minh họa).

Ung thư biểu mô vỏ thượng thận là gì?

Ung thư biểu mô vỏ thượng thận, hay còn được gọi là ung thư vỏ thượng thận, là một dạng ung thư phát triển từ các tế bào trong vỏ thượng thận - một phần quan trọng của hệ thống thận. Đây là một loại ung thư hiếm gặp, chiếm khoảng 1-2% trong tất cả các trường hợp ung thư thận.

Nhiệm vụ chính của thượng thận là sản xuất các hormone như aldosterone, cortisol và hormone giúp điều chỉnh áp lực máu. Khi các tế bào trong vỏ thượng thận trở nên bất thường và không kiểm soát được, chúng có thể phát triển thành tế bào ung thư. Bệnh có thể xảy ra ở mọi độ tuổi và mọi giới tính.

Triệu chứng của ung thư biểu mô vỏ thượng thận có thể bao gồm đau lưng, sưng và cảm giác chạm vào khối u trong vùng thượng thận. Một số bệnh nhân cũng có thể gặp các triệu chứng như huyết áp cao, mất cân bằng điện giải và tăng bạch cầu. Tuy nhiên, các triệu chứng này cũng có thể xuất hiện ở các bệnh khác. Do đó muốn chẩn đoán chính xác ung thư biểu mô vỏ thượng thận, chúng ta cần xét nghiệm bổ sung như siêu âm, chụp CT và xét nghiệm máu.

Ung thư biểu mô vỏ thượng thận tuy hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm.

Phương pháp điều trị ung thư biểu mô vỏ thượng thận phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm kích thước và vị trí của khối u, cũng như tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Các phương pháp điều trị có thể bao gồm phẫu thuật, thuốc hoá trị và điều trị bằng tia X.

Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời ung thư biểu mô vỏ thượng thận là rất quan trọng để tăng khả năng sống sót của bệnh nhân. Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào liên quan đến vỏ thượng thận, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để được khám và chẩn đoán kịp thời.

Theo Insider, Healthline