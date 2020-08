Nhờ công nghệ cực kỳ tiên tiến, thợ mỏ Trung Quốc có thể ngồi nhà điều khiển máy móc như chơi game

Trong thời kỳ đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu, chính phủ nhiều quốc gia yêu cầu các công ty cho nhân viên làm việc tại nhà. Quả thực, hình thức "work from home" (làm việc từ xa) đã cho thấy tính hiệu quả, vừa đảm bảo tiến độ công việc mà quan trọng hơn làm giảm thiểu sự lan rộng của virus.

Nhiều người cho rằng chỉ các công việc văn phòng, thậm chí là hành chính công mới có thể làm việc tại nhà. Mặt khác, những ngành nghề như lao động tay chân thì mọi thứ vẫn phải diễn ra bình thường. Nhưng quan niệm này đã lỗi thời và không còn đúng với bối cảnh hiện tại. Trường hợp của các thợ mỏ Trung Quốc chính là tiên phong cho nghề lao động tay chân vẫn có thể ở nhà xử lý mọi việc.

Trang World of Buzz đưa tin, một bài đăng về cách các thợ mỏ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc làm việc nhờ công nghệ tiên tiến đã lan truyền trên mạng xã hội gần đây khiến mọi người đều trầm trồ ngạc nhiên.

Cụ thể, theo cổng thông tin Trung Quốc CCTV cho biết, các công nhân có thể vận hành máy móc từ xa nhờ ứng dụng công nghệ 5G. Công ty khai thác mỏ Sandaozhuang Mine of China Molybdenum Co. Ltd ở huyện Luân Xuyên tỉnh Hà Nam miền trung Trung Quốc thực tế đã áp dụng công nghệ kể trên từ năm 2019.

"Với tốc độ cao và độ trễ thấp, công nghệ này cho phép công nhân điều khiển từ xa các phương tiện cũng như máy móc tại mỏ một cách chính xác."

Theo trang StackPath, độ trễ được hiểu là khoảng thời gian giữa thao tác của người dùng và phản hồi của ứng dụng web đối với hành động đó. Giờ đây, những bức ảnh về xe tải không người lái khiến cư dân mạng hết sức thích thú. Công nghệ cao phát triển đã mang lại nhiều thuận lợi đến với cuộc sống. Tuy nhiên, cũng nhiều nghi vấn đặt ra là liệu có bao nhiêu công ty làm được điều tương tự và công nghệ 5G này có thể áp dụng cho các lĩnh vực khác hay không.

Hi vọng rằng một ngày nào đó công nghệ 5G cũng có thể xuất hiện ở đất nước Việt Nam chúng ta, giúp người lao động chân tay sẽ làm việc dễ dàng hơn!

Theo W.O.B