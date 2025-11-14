Nhìn Suzy ai cũng phải thốt lên kinh ngạc

Ngày 13/11, đoàn phim Delusion đã chính thức tung ra hình ảnh tạo hình ma cà rồng của Suzy, lập tức gây bão mạng xã hội. Bức ảnh khiến người hâm mộ và cư dân mạng không khỏi kinh ngạc trước nhan sắc ma mị, cuốn hút của nữ diễn viên. Với mái tóc cắt ngắn, trang phục toàn màu đen và ánh mắt sắc lạnh, Suzy như bước ra từ một câu truyện huyền bí, khác hoàn toàn với hình tượng dịu dàng, ngọt ngào mà khán giả từng quen thuộc. Đây thực sự là một bước chuyển mình táo bạo, thể hiện khả năng biến hóa đa dạng của Suzy trong sự nghiệp.

Suzy đẹp chấn động khi hóa thân thành ma cà rồng

2 diễn viên chính được khen phù hợp với nguyên tác webtoon

Delusion là bộ phim thuộc thể loại bí ẩn - kinh dị - kỳ ảo, với sự tham gia của Suzy và Kim Seon Ho trong vai chính. Kịch bản được chuyển thể từ webtoon cùng tên, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm điện ảnh đầy hồi hộp và ly kỳ. Bộ phim xoay quanh câu chuyện của hai nhân vật trung tâm: Yoon Yi Ho và Song Jeong Hwa.

Yoon Yi Ho là một họa sĩ tài năng, được thuê để vẽ chân dung của Song Jeong Hwa – một phụ nữ bí ẩn chưa từng xuất hiện trước công chúng suốt hơn nửa thế kỷ. Cô luôn bị bao quanh bởi vô số tin đồn và bí ẩn. Khi Yoon Yi Ho dần hé mở những câu chuyện ẩn giấu về Song Jeong Hwa, những tình tiết ly kỳ bắt đầu được mở ra, dẫn khán giả vào một mê cung cảm xúc đầy kịch tính.

Song Jeong Hwa, nữ ma cà rồng quyền lực và thần bí, là chủ nhân của khách sạn Nammoon – nơi ẩn chứa vô vàn bí ẩn khó đoán. Sắc đẹp mê hoặc cùng khí chất đặc biệt của cô khiến Yoon Yi Ho bị cuốn hút không thể cưỡng lại. Dù mắc kẹt trong khách sạn kỳ lạ, nơi nỗi sợ hãi và sự hoang mang luôn bao trùm, anh vẫn liên tục bị sức hút khó tả của Song Jeong Hwa kéo vào những trải nghiệm nghệ thuật và cảm xúc đầy mãnh liệt.

Hình ảnh ma mị lần này của Suzy không chỉ khiến khán giả trầm trồ mà còn mở ra một khía cạnh hoàn toàn mới trong sự nghiệp của cô - từ một “tình đầu quốc dân” dịu dàng, Suzy bây giờ hiện lên với vẻ đẹp quyền lực, bí ẩn, đúng chất ma cà rồng bước ra từ truyện tranh. Đoàn phim Delusion đang tạo ra một cú hích mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ không khỏi háo hức chờ đón ngày phim ra mắt.

Với dàn diễn viên thực lực, cốt truyện hấp dẫn và hình tượng nhân vật đầy sức hút, Delusion hứa hẹn là một trong những bộ phim đáng chú ý nhất cuối năm. Và chỉ qua một bức hình, Suzy đã chứng minh khả năng biến hóa tuyệt vời, khiến người xem chỉ có thể thốt lên kinh ngạc.