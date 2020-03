Sau bao lần dính "phốt", Mina - vợ 2 đại gia Minh Nhựa vẫn không từ bỏ thói quen chỉnh hình siêu lố, vòng 1 đang đẹp tự nhiên cũng thành biến dạng

Vốn đã gây không ít lùm xùm vì chuyện tình ái, cô vợ hai của đại gia Minh Nhựa còn làm dân tình chú ý với style ăn mặc và chụp ảnh nhiều khi có phần hơi bị quá đà. Theo đó, mặc dù bản thân rất đầu tư về phần áo váy trang phục nhưng không hiểu sao những tấm hình cô nàng đăng trên mạng xã hội đều thường xuyên nhận về lời chê bai nếu không phải sến súa thì cũng là ảnh hơi bất hợp lý.

Mới đây nhất, sau chuỗi ngày dài im ắng thì Mina lại bất ngờ đăng một chiếc ảnh mới đầu nhìn thì cũng tàm tạm nhưng nhìn kỹ thì ai cũng phải đặt dấu chấm hỏi về gu thẩm mỹ của cô vợ trẻ.

Tấm hình khiến người xem không tin nổi vào mắt mình của Mina.

Nhìn vào ảnh thì ấn tượng ban đầu là Mina cũng thon gọn đấy, mặt V-line khá sắc nét. Tuy nhiên, có lẽ nào vì ham cái sự "sắc" ấy quá mà cô nàng đã dùng app quá đà khiến cho đôi mắt bị to quá so với mặt hay không?

Thêm nữa, mọi người hãy xem xuống vòng 1 của Mina đi, nếu so sánh với tỉ lệ thân hình thì có phải nó đang hơi bị "lệc pha" không, nhìn nó cứ bị to hơn quá nhiều so với body của cô nàng vậy. Than ôi, rất có thể đây lại là hậu quả của việc dùng app chụp ảnh đó, bởi hầu hết những ứng dụng đều khiến mặt các nàng nhỏ lại quá nhiều so với phần thân.

Body cô nàng nhìn cũng có đến nỗi nào như chiếc ảnh vừa khoe đâu nhỉ?

Bởi vậy các nàng hãy nhìn Mina mà học cách chụp ảnh khoe trên mạng xã hội nhé, nhiều hiệu ứng quá là phản tác dụng đấy. Các chị em đôi khi cứ chân phương thôi thì có khi lại được khen nhiều hơn hẳn ấy chứ.