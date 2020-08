Nhìn những khoảnh khắc này mới thấy, Triệu Lệ Dĩnh đã có quá trình lột xác thực sự thành công sau khi lấy chồng sinh con

Mới đây, trên trang mạng xã hội Weibo, một cư dân mạng đã chia sẻ bài viết cùng hình ảnh cho thấy sự thay đổi ngoạn mục của Triệu Lệ Dĩnh từ thời điểm còn độc thân cho tới sau khi kết hôn rồi sinh con.

Qua những hình ảnh được cư dân mạng cắt ghép có thể thấy so với thời điểm còn độc thân, Triệu Lệ Dĩnh sau khi kết hôn và sinh con đã có sự khác biệt khá lớn. Khi còn độc thân, bà xã Phùng Thiệu Phong nổi tiếng khi sở hữu gương mặt tròn bầu bĩnh, đôi mắt to sáng vô cùng dễ thương, đó là lý do cô thường xuyên được lựa chọn cho các vai diễn ngây thơ, trong sáng.

Tuy nhiên, sau khi kết hôn và sinh con, nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh thực sự đã thay đổi khá nhiều theo hướng tích cực. Triệu Lệ Dĩnh của thời điểm hiện tại thu hút sự chú ý của công chúng nhờ nhan sắc xinh đẹp, mặn mà đúng chuẩn "bà mẹ một con". Cư dân mạng cho rằng, câu nói "gái một con trông mòn con mắt" quả chính xác khi nói về Triệu Lệ Dĩnh.

Nguồn: Weibo