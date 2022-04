Nhìn lại vụ án bắt cóc, cưỡng dâm kinh hoàng con gái minh tinh xứ Đài: "Bóng ma" tâm lý vẫn đeo bám người mẹ suốt 25 năm, hình ảnh thi thể cô bé gây ám ảnh lớn

Đúng sáng 14/4 vừa qua, trên trang cá nhân, nữ diễn viên 67 tuổi - Bạch Băng Băng đã đăng tải dòng trạng thái để tưởng nhớ về con gái Bạch Hiểu Yến. Tới nay, đã tròn 25 năm kể từ ngày cô bé ra đi sau khi bị bắt cóc và cưỡng dâm tới mức thiệt mạng.

Nữ diễn viên xứ Đài viết: "Trời chưa sáng, mẹ đã thổn thức rời khỏi giường. Nỗi đau 25 năm qua vẫn còn nhói lên trong tim mẹ. Nhìn bài vị của con, mẹ không tài nào yên lòng được. Yến ơi, con vẫn ổn chứ? Sao con không về thăm mẹ trong giấc mộng. Mong con hạnh phúc ở một nơi nào đó".

Nhìn những dòng trạng thái đầu đau đớn của Bạch Băng Băng, công chúng lại không khỏi nhớ lại vụ án kinh hoàng cách đây 25. Thời điểm đó, truyền thông và công chúng xứ Đài rúng động trước vụ án cô con gái 17 tuổi của Bạch Băng Băng bị bắt cóc và cưỡng dâm tới mức thiệt mạng.

Bạch Băng Băng là nghệ sĩ hàng đầu làng giải trí xứ Đài trong thập niên 1980 - 1990. Có thể nói, bà chính là "chị đại" thứ thiệt trong giới giải trí Đài Loan mà Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa hay các nghệ sĩ trẻ đều phải kính trọng. Bạch Băng Băng được nhắc đến nhiều với vai Kim Phụng trong phim Dì ghẻ. Năm 1979, nữ diễn viên kết hôn với họa sĩ người Nhật Ikki Kajiwara và theo chồng định cư tại Tokyo. Năm 1980, Bạch Băng Băng đệ đơn ly hôn chồng khi đang mang thai. Một năm sau đó, bà đưa con gái về Đài Loan (Trung Quốc) khi hoàn tất thủ tục ly hôn.

Vụ án tàn bạo gây trấn động xứ Đài

Cuộc sống của Bạch Băng Băng và con gái trôi qua vô cùng êm đềm suốt nhiều năm. Những tưởng sự êm đềm đó vẫn mãi tiếp diễn, thế nhưng một biến cố kinh hoàng đã làm thay đổi tất cả. Vào khoảng tháng 4/1997, khi đang trên đường đi học, Bạch Hiểu Yến - con gái Bạch Băng Băng đã bị bắt cóc khi mới 17 tuổi. Nữ diễn viên sau đó đã nhận được điện thoại từ nhóm bắt cóc, chúng yêu cầu bà phải đến Quy Sơn để biết thêm thông tin về con gái.

Tới điểm hẹn, Bạch Băng Băng đau đớn khi tìm thấy túi đồ chứa đựng hình ảnh con gái trong tình trạng khỏa thân, đồng thời còn bị những tên đàn ông xung quanh cưỡng dâm. Tàn bạo hơn chính là chúng đã gửi cho Bạch Băng Băng ngón út của con gái bà. Chúng đưa ra yêu cầu 500.000 USD (khoảng 11.5 tỷ đồng) nếu không thứ bà nhận về sẽ là thi thể con gái.

Ngón tay của con gái được nhóm bắt cóc gửi cho Bạch Băng Băng

Trong suốt một khoảng thời gian, nhóm bắt cóc liên tục điện thoại đe doạ, thay đổi địa điểm nhận tiền, thậm chí còn đưa cô bé đi từ Đài Bắc đến Đào Viên, Đài Trung (Đài Loan - Trung Quốc). Tuy nhiên, chúng đều không xuất hiện và Bạch Băng Băng cũng chẳng hề nhận được thông tin liên quan tới sự an toàn của con gái.

Bạch Băng Băng đau đớn lúc chờ tin con gái.

Vụ việc thu hút sự chú ý từ truyền thông

Sau đó, cảnh sát đã thành lập tổ chuyên án điều tra vụ việc. Nhóm bắt cóc được xác định gồm: Trần Tiến Hưng (sinh năm 1958), Lâm Xuân Sinh (1958) và Cao Thiên Dân (1960). Dù đã lập chuyên án nhưng cuối cùng, thứ mà cảnh sát tìm được chỉ là thi thể của con gái Bạch Băng Băng bị ném ở khu vực huyện Thái Sơn. Thực tế, cô bé đã bị nhóm bắt cóc giết hại từ 10 ngày trước khi cảnh sát tìm được, thi thể gần như bị hủy hoại.

Thi thể con gái Bạch Băng Băng đã bị phân hủy không ít khi tìm thấy.

Do thi thể bị phân hủy không ít, nên phần gương mặt khó thể nhận diện được, chỉ có mình Bạch Băng Băng nhận ra đây là con gái bà. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trên đầu nạn nhân có 3 vết thương bị vật cứng đánh trúng, trong đó có hai vết thương rất sâu. Phần ngực và bụng có nhiều dấu ngoại thương, đặc biệt là trên rốn, có vết bầm tím nặng do bị đá vào. Ngoài những vết thương ở phần ngực và bụng, nguyên nhân tử vong là do bị dây thừng siết cổ tới nghẹt thở. Bên cạnh đó là những tổn thương do việc xâm hại tình dục gây ra.

Sau này trong quá trình đuổi bắt với cảnh sát, Lâm Xuân Sinh và Cao Thiên Dân đã lần lượt lấy súng tự sát. Chỉ còn mình Trần Tiến Hưng trốn thoát. Trong cả quá trình chạy trốn, Trần Tiến Hưng đã cưỡng hiếp tất cả 19 người, nạn nhân lớn tuổi nhất là 60 và nhỏ nhất là 13.

Vào ngày 18/11/1997, Trần Tiến Hưng lẻn vào nhà tuỳ viên quân sự Trác Mậu Kỳ của đại sứ quán, bắt cóc toàn bộ người nhà ông làm con tin. Cuối cùng, sau quá trình đàm phán, Trần Tiến Hưng cũng xin đầu hàng.

Tên Trần Tiến Hưng lúc bị bắt.

Trước khi bị phán tử hình, hắn đã kịp liên hệ các cha xứ giúp đỡ, đưa hai đứa con mình đến Mỹ. Hai người con của hắn sau này được một đôi vợ chồng người Mỹ nhận nuôi. Con trai lớn của kẻ này đã kết hôn với một người Mỹ vào năm 2017, con trai nhỏ thì đậu một trường đại học danh tiếng và là cầu thủ bóng đá.

Nỗi đau chưa nguôi trong tim người mẹ

2022 là vừa tròn 25 năm kể từ khi con gái qua đời sau vụ án kinh hoàng. Không chỉ năm 2022 mà mỗi năm cứ vào dịp ngày giỗ con gái Bạch Băng Băng đều có những chia sẻ liên quan tới cô bé để tưởng nhớ. Có thể nói, nỗi đau mất đi con gái duy nhất chưa bao giờ nguôi trong tim Bạch Băng Băng. Thậm chí đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khoẻ bà. 2 năm trước, nữ diễn viên đã có chia sẻ với truyền thông về sức khỏe dần kém đi của bà. Kém tới nỗi, đang ăn cơm cũng có hiện tượng chảy máu cam từ mũi, mắt và tai.

Bạch Băng Băng chia sẻ việc, bà từng xuýt bị đột quỵ, dây thần kinh trên khuôn mặt bị rối loạt, tới mức mắt trái không thể nhắm lại. Chính vì căn bệnh này mà bà thường xuyên khóc liên tục. "Năm 2019, khi đi dùng cơm cùng mọi người, lúc ăn tới món thứ 3, tôi đột nhiên muốn hát xì. Đang tính đi lấy giấy để lau thì nhìn xuống bát ăn cơm toàn máu. Sau đó, mọi người phải lập tức đưa tôi tới bệnh viện cấp cứu", Bạch Băng Băng chia sẻ.

Một tháng sau khi sự việc xảy ra, Bạch Băng Băng nói rằng, đạo diễn bày tỏ ý kiến cho hay, khuôn mặt của bà liên tục có biểu hiện lạ trong lúc quay phim. Mặc cho mọi người thuyết phục đi khám bệnh, Bạch Băng Băng cho hay, bà chỉ ở nhà ngủ nguyên ngày. Sáng thức dậy, Bạch Băng Băng nhận thấy khuôn mặt bị méo vô cùng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, bà vẫn kiên trì ở nhà tự chăm sóc bản thân. Những người khác phải mất từ 3 - 6 tháng để chữa khỏi chứng bệnh rối loạt thần kinh trên khuôn mặt. Riêng Bạch Băng Băng, bà chỉ mất 21 ngày để tự chữa lành chứng bệnh này. Bạch Băng Băng cho biết, thay vì ăn uống nhiều thực phẩm bổ dưỡng cùng thuốc, tốt hơn hết là bạn nên tự tạo cho mình niềm vui, hạnh phúc.

