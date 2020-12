Nhìn lại style 10 năm của hội chị em: Ảnh hưởng từ phim Hàn Quốc nhiều, choáng nhất là khả năng tạo trend của Song Hye Kyo

Tới hẹn lại lên, cứ cuối năm cũ đầu năm mới là dân tình lại bắt đầu đổ xô nghe nhạc Giáng sinh, xúng xính lên đồ dự Year End Party, rồi thì bỗng dưng nhắn tin hỏi thăm sức khỏe đứa bạn mà nguyên năm qua chẳng nói câu nào.



Tôi thì chẳng biết làm gì, cũng chẳng biết lảm nhảm hát nhạc sến cuối năm cho bạn nghe nhưng tôi bỗng lại muốn hoài niệm với bạn về 10 năm trước. Bạn yên tâm, đây không phải chuyên mục kể chuyện cổ tích, tôi kể bạn nghe, câu chuyện cảm động… hay đại khái bất cứ thứ gì như vậy. Chỉ đơn giản là, tôi bỗng nhớ ra tôi với bạn đã có 10 năm cũng sóng gió ra phết.

Mười năm trước ấy hả, hai năm chắc mười là tôi với bạn đều còn bé xíu. Chưa biết ăn diện, lên được cây đồ như Geum Jan Di (Vườn Sao Băng) hay Gil Ra Im (Khu Vườn Bí Mật) là đã phổng mũi với bạn bè lắm rồi.

Mười năm sau, thì cả tôi với bạn đều trưởng thành nhiều lắm rồi, style cũng thay đổi đa dạng ra trò. Người thì dát toàn đồ hiệu "chanh xả" như Ko Moon Young (Điên Thì Có Sao); người nữ tính thì thích mê style Yoon Se Ri (Hạ Cánh Nơi Anh)…

Mà nói lại mới bỗng thấy style của tụi mình hóa ra gắn liền với phim Hàn. Với độ phủ sóng mạnh mẽ, dàn diễn viên toàn trai xinh gái đẹp thêm gu ăn vận hợp thời ưng mắt. Có thể nói những bộ phim Hàn chính là hình mẫu mặc đẹp, thành trend để chúng mình bắt chước theo trong suốt 10 năm qua. Vậy hãy cùng xem trong 10 năm qua, gu thời trang của chúng ta đã song hành thay đổi thế nào cùng những bộ phim Hàn đình đám nhé.

Có thể bạn không để ý nhưng hóa ra Boy Over Flower – Vườn Sao Băng bản Hàn đã hơn 10 tuổi kể từ ngày công chiếu. Từ cuối 2009, đầu 2010 bộ phim đã tạo nên cơn sốt khiến dân tình đứng ngồi không yên. Những xu hướng làm đẹp, ăn vận do dàn diễn viên trong phim lăng xê cũng khiến người người nhà nhà học theo. Điển hình như những đôi combat boots hay ugg boots mà Goo Hye Sun mang trong phim, hay lối lên đồ với những item họa tiết tuần lộc, cây thông cũng thành hot trend mà hội hot girl khi đó mê mẩn.



Những cô nàng thời thượng nhất khi đó đều lăng xê mốt diện đồ cá tính với áo oversize mix cùng quần short/chân váy. Giày dép thì sẽ là boots ugg hoặc combat boots, trang phục họa tiết Giáng sinh như áo nỉ, quần tất cũng là item được bao người mặc đi mặc lại.

Trong giai đoạn từ 2011 đến 2013, dân tình hết mê mẩn hình ảnh của Ha Ji Won trong Khu Vườn Bí Mật đến Park Shyn Hye trong Người Thừa Kế. Điểm chung của cả 2 cô nàng này là họ đếu lăng xê cho mốt mix đồ layer như áo phông với áo sơ mi khoác ngoài, áo len với áo sơ mi kẻ. Cũng vì lẽ đó, lối lên đồ này nhanh chóng được hội hot girl áp dụng theo.



Sau đó đến năm 2013, hình ảnh mong manh nữ tính của Song Hye Kyo trong Gió Đông Năm Ấy lại thành trào lưu được nhiều cô nàng yêu thích. Gắn liền với Song Hye Kyo trong bộ phim này chính là những mẫu áo khoác dáng dài vừa ấm áp lại vừa thời thượng. Chẳng cần lên đồ cầu kỳ chỉ cần mix váy dài với áo khoác là những cô nàng sành sỏi đã có outfit chuẩn Thu Đông vừa sang vừa đẹp như thần tượng.

Thật khó để chỉ ra đâu là xu hướng thời trang đỉnh nhất của giai đoạn này vì có quá nhiều bộ phim nổi bật và những xu hướng hot hit được đân tình lăng xê trong thời gian này, tựu trung là trong giai đoạn này các chị em đều có xu hướng lên đồ giống hệt thần tượng trong phim.



Vào năm 2014, dân tình bắt đầu mê mệt với những bộ cánh hàng hiệu cầu kỳ đắt đỏ của mợ chảnh Jeon Ji Hyun trong Vì Sao Đưa Anh Tới. Thậm chí Ngọc Trinh còn từng vướng nghi án đạo nhái khi diện mẫu áo hao hao thiết kế mà Jeon Ji Hyun đã diện trong phim. Từ thời điểm này dân tình cũng bắt đầu có xu hướng quan tâm đến hàng hiệu nhiều hơn và chăm diện đồ hiệu đắt đỏ.

Đến năm 2015, những cô nàng học sinh lại chuyển sang mê mẩn style nữ sinh của Kim So Hyun trong School 2015. Vẫn là trang phục đồng phục thông thường nhưng Kim So Hyun lại mang đến vẻ trong trẻo ngọt ngào khiến ai cũng muốn bắt chước theo. Trong trang phục thường ngày, cô diện quần jeans, giày thể thao, áo phông... tạo cảm giác năng động trẻ trung. Style của Kim So Hyun khi đó cũng toàn item basic nên có thể dễ dàng áp dụng hàng ngày.

Đến năm 2016, sự bùng nổ của Hậu Duệ Mặt Trời cũng khiến mọi item mà Song Hye Kyo khoác lên mình trở thành hot item "làm mưa làm gió" mạng xã hội vào thời điểm đó. Những item mà cô diện như vòng cổ, chân váy jeans cài khuy, giày độn gót, cho đến quần áo hay lối mix đồ đều tạo thành trào lưu được bao người bán hàng ăn theo, bán những item y hệt.

Có thể bạn không để ý nhưng chớp mắt đã qua 2 năm kể từ khi bộ phim Thư Ký Kim lên sóng. Còn nhớ thời điểm đó Park Min Young đã thực sự nâng tầm mọi món đồ công sở trở nên sang chảnh, thu hút và thú vị hơn rất nhiều. Dù vẫn diện chân váy chữ A, áo blouse... nhưng Park Min Young với lối lên đồ thông minh, body gợi cảm đã khiến bộ cánh công sở tưởng cứng nhắc lại trở nên ưng mắt vô cùng.



Đến năm 2019, Gong Hye Jin lại làm bừng sáng màn ảnh nhỏ với những bộ cánh mang đậm hơi hướng vintage cổ điển. Những cô nàng mê style nữ tính, retro đã tìm được cảm hứng lên đồ không thể xuất sắc hơn từ Gong Hye Jin. Những bộ cánh hoa lá hẹ cầu kỳ, họa tiết chấm bi hay màu sắc nổi bật đợc Gong Hye Jin "cân" đẹp.

Tiếp theo đó, dân tình lại chết mê chết mệt với style sang chảnh kiêu kỳ chuẩn tiểu thư quý tộc. Có đến 2 đại diện đã lăng xê cho xu hướng này, đầu tiên là IU trong Hotel Del Luna rồi tiếp đến là Seo Ye Ji trong Điên Thì Có Sao. Lối làm tóc cầu kỳ, trang phục kiêu sa như họ tuy có vẻ khá khó diện nhưng vẫn được nhiều cô gái ứng dụng trong style thường ngày.

Trên đây là 1 số xu hướng thời trang hot hit nhất trong 10 năm qua đã được những sao Hàn lăng xê thành công thông qua chính những bộ phim mà họ đóng. Có một số xu hướng bây giờ nhìn lại đã lỗi mốt nhưng khi xưa lại là hot trend được người người nhà nhà áp dụng theo. 10 năm tưởng là xa nhưng hóa ra chỉ như cái chớp mắt, mới ngày nào chúng ta còn xúng xính diện ugg boot to đùng thì giờ đã chuyển sang đi giày cao gót mảnh mai, khi xưa mê mix đồ layer cá tính thì giờ lại thích lên đồ công sở cầu kỳ sang chảnh. Nhưng cũng chính vì thế, khi nhìn lại mới thấy chúng ta đã có sự thay đổi nhiều đến nhường nào.