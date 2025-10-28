Nhìn lại Pickleball Oktoberfest Hanaka Paris Open 2025: Hành trình thể thao, văn hoá và nhân ái

Sau hai ngày thi đấu (25–26/10), Giải Pickleball Oktoberfest Hanaka Paris Open 2025 do The ClubHouse phối hợp cùng Tập đoàn Hanaka tổ chức đã khép lại thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn đậm nét không chỉ trong giới thể thao mà còn trong cộng đồng yêu vận động, văn hoá và thiện nguyện.

Quy mô ấn tượng

Với hơn 500 vận động viên đến từ nhiều tỉnh thành và hơn 10.000 khán giả trực tiếp lẫn trực tuyến, giải đấu được đánh giá là một trong những sự kiện Pickleball có quy mô lớn nhất Việt Nam tính đến nay.

Hai cụm sân được chọn tổ chức – The ClubHouse Kinh Bắc (8 sân tiêu chuẩn châu Âu) và Hanaka ClubHouse (5 sân mái vòm từng là sân tennis số 1 Đông Nam Á) – đều đạt tiêu chuẩn quốc tế, thể hiện rõ tầm nhìn của Hanaka trong việc đưa Pickleball trở thành môn thể thao đại chúng, hiện đại và gắn với phong cách sống đô thị mới.

Công tác tổ chức, điều hành và truyền thông được thực hiện chuyên nghiệp, chỉn chu, góp phần tạo nên một không khí thi đấu sôi động, công bằng và lan tỏa tinh thần thể thao tích cực trong cộng đồng.

Pickleball – tinh thần thể thao gắn liền trách nhiệm cộng đồng

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của giải đấu năm nay chính là hoạt động thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ. Trong khuôn khổ Lễ hội Mùa Đông Oktoberfest, The ClubHouse và Tập đoàn Hanaka đã trao tặng 200 triệu đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Hoạt động này được diễn ra trong Đêm Chung kết Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 với sự tham dự của ông Hong Kong – Chủ tịch giải đấu, đồng sáng lập The ClubHouse, cùng đông đảo hoa hậu, á hậu, nghệ sĩ và khách mời. Đây không chỉ là hành động thiết thực, mà còn khẳng định tinh thần "thể thao vì cộng đồng", nơi mỗi giải đấu trở thành cơ hội để lan tỏa yêu thương và trách nhiệm xã hội.

Những gương mặt vô địch

Giải đấu đã tìm ra các nhà vô địch xứng đáng ở nhiều nội dung:

Nội dung Open: Đỗ Minh Quân / Trương Vinh Hiển

Nội dung 7.3: Vũ Hải Đăng / Dũng Cửu

Đôi hỗn hợp 4.8: Nguyễn Tiến Mỹ / Huy

Đôi hỗn hợp 5.3: Tuấn CoCa / Tuấn Zin

Đôi nam nữ khách mời: Chủ tịch Tập đoàn Hanaka Mẫn Ngọc Anh & Trần Tuệ Ngọc

Tổng giá trị giải thưởng hơn 300 triệu đồng đã được trao tận tay các vận động viên, như một sự ghi nhận cho nỗ lực, cống hiến và tinh thần thi đấu hết mình. Giải đấu cũng quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu Việt Nam như Trương Vinh Hiển, Đỗ Minh Quân, Trí Chuột, Linh Muối, Tùng Hải Phòng, Triệu Cầu Lông... góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và sức hấp dẫn của Pickleball trong nước.

aFamily.vn – Đồng hành cùng Pickleball và những giá trị sống đẹp

Là đơn vị bảo trợ truyền thông của giải đấu, aFamily.vn tự hào góp phần lan tỏa năng lượng tích cực của Pickleball – môn thể thao kết nối các thế hệ, giúp gia đình Việt tìm lại niềm vui vận động, gắn kết và yêu thương.

Không chỉ đưa tin, aFamily.vn còn đồng hành cùng tinh thần mà Pickleball đại diện: lối sống lành mạnh, tôn trọng, chia sẻ và hướng đến cộng đồng – những giá trị cốt lõi trong việc nâng cao chất lượng đời sống gia đình hiện đại.

Khép lại một hành trình, mở ra một tinh thần mới

Giải Pickleball Oktoberfest Hanaka Paris Open 2025 khép lại không chỉ bằng những chiếc cúp và tấm huy chương, mà bằng niềm vui, sự kết nối và tự hào của hàng nghìn người yêu thể thao.

Từ sân đấu đến sân khấu, từ những cú giao bóng quyết liệt đến những hành động sẻ chia nhân ái, tất cả đã tạo nên một hành trình thể thao – văn hoá – nhân văn trọn vẹn.

aFamily.vn sẽ tiếp tục đồng hành cùng những giải đấu, những câu chuyện và những con người lan toả tinh thần sống đẹp, để Pickleball không chỉ là môn thể thao, mà là một phong cách sống của cộng đồng Việt Nam năng động, văn minh và giàu lòng nhân ái.