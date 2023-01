Nhìn lại những vai diễn nhiều thăng trầm, sóng gió của Dương Cẩm Lynh

Dương Cẩm Lynh sinh năm 1982, từng đoạt giải Á hậu Điện ảnh 1999. Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, sang chảnh, Dương Cẩm Lynh từng được nhiều đạo diễn, nhà sản xuất tin tưởng và giao cho loạt vai chính trong các dự án: Ra giêng ai cưới em, Có lẽ nào ta yêu nhau, Gia tài bác sĩ, Mặt nạ máu.

Năm 2006, Dương Cẩm Lynh công khai mối quan hệ với một nhà sản xuất phim. Tuy nhiên, sau khoảng 2 năm sống chung, cặp đôi đã chia tay. Dương Cẩm Lynh có với người này 1 đứa con trai.

Đến khoảng nửa cuối năm 2022, Dương Cẩm Lynh bất ngờ tiết lộ vừa trải qua cuộc hôn nhân thứ hai với cái kết không trọn vẹn.

Dương Cẩm Lynh từng là Á hậu Điện ảnh. Ảnh: NVCC

Hiện tại, Dương Cẩm Lynh đang làm mẹ đơn thân và nuôi 2 đứa trẻ. Vụ ồn ào bị tố nợ tiền của nhiều người khiến cái tên Dương Cẩm Lynh một lần nữa xuất hiện rầm rộ. Các vai diễn gắn với quãng đời nhiều sóng gió, thăng trầm của cô từ 2019 - 2022 cũng vì thế mà được gọi tên.

Vai Ngọc trong "Tiệm ăn dì ghẻ"

Vào năm 2019, Dương Cẩm Lynh đóng phim Tiệm ăn dì ghẻ cùng Quang Tuấn, Huỳnh Anh. Thời điểm này, cô hóa thân thành Ngọc - mẹ đơn thân mang trong mình nhiều nỗi đau quá khứ. Nữ diễn viên nói giữa cô và nhân vật có rất nhiều điểm giống nhau đến bất ngờ. Cả hai đều đổ vỡ hôn nhân và đều làm mẹ đơn thân.

Nhân vật Tuyết Ngọc có một cửa hiệu nhỏ, lấy tên Tiệm ăn dì ghẻ. Khi người chồng cũ của Tuyết Ngọc là Minh (Quang Tuấn) ra tù và muốn hàn gắn lại ân nghĩa phu thê, thì mọi thứ xáo trộn lên. Vì Tuyết Ngọc cũng đang có thiện cảm với Thắng nên chuyện tình tay ba trở nên éo le. Tuyết Ngọc đứng giữa hai người đàn ông, nửa muốn tha thứ cho chồng cũ, nửa muốn ấm êm bến mới.

Dương Cẩm Lynh trong "Tiệm ăn dì ghẻ". ĐPCC

Dương Cẩm Lynh nói, điều khiến cô thương xót cho nhân vật Ngọc chính là thấu hiểu những niềm đau trong cuộc sống mẹ đơn thân. Dương Cẩm Lynh từng bộc bạch: "Có phân đoạn tôi khóc nhiều quá đến mức quay xong vẫn ngồi khóc tiếp tới 1 - 2 tiếng sau, không hết được cảm xúc của mình. Khi nhận vai này, tôi cân nhắc rất kỹ bởi không biết mình có khả năng đảm đương vai diễn này không. Vai diễn này có những trường đoạn mà khiến mình cảm thấy trùng hợp một cách thú vị".

"Vai diễn này đúng với thời điểm tôi vừa đổ vỡ hôn nhân sau một năm. Nhân vật của tôi dù bất hạnh nhưng may mắn gặp được bạch mã hoàng tử. Tuy nhiên, theo như kịch bản thì cô ấy vẫn không tiến tới. Lúc đó, tôi đã cãi với đạo diễn, bảo nếu ngoài đời thì tôi đã say nắng người này rồi. Nhưng đến sau này, khi trải qua biến cố thứ hai, tôi mới hiểu sự tình", Dương Cẩm Lynh chia sẻ thêm.

Vân trong "Oan trái nghĩa tình"

Bộ phim Oan trái nghĩa tình phát sóng năm 2019 là cột mốc đánh dấu sự tái hợp của cô với Minh Luân. Trước đó tầm 2 năm, Dương Cẩm Lynh và Minh Luân từng công bố chuyện chia tay sau khoảng thời gian dài hẹn hò.

Với Oan trái nghĩa tình, Dương Cẩm Lynh đóng vai Vân - vợ của một cử nhân vừa về nước sau thời gian dài du học nước ngoài. Vân từng mơ về cuộc sống tươi đẹp sau khi gặp lại chồng, tuy nhiên mọi thứ đã tan vỡ khi cô bị vu oan là người đàn bà hư hỏng, lợi dụng lúc chồng vắng nhà để vụng trộm.

Dương Cẩm Lynh chịu nhiều đau khổ trong phim "Oan trái nghĩa tình". Ảnh: ĐPCC

Thậm chí, đứa con vô tội cũng vướng nghi án là sản phẩm của cuộc ngoại tình trong tưởng tượng. Chồng Vân vì nghe lời xúi giục của kẻ khác nên đã dàn cảnh bắt cóc con trai, khiến Vân hóa điên hóa dại.

Trong thời điểm Oan trái nghĩa tình phát sóng, Dương Cẩm Lynh hay bị so sánh với Nhật Kim Anh. Lý do là phim Oan trái nghĩa tình chiếu cùng thời điểm với Tiếng sét trong mưa do Nhật Kim Anh đóng chính. Vì Oan trái nghĩa tình không được chú ý như Tiếng sét trong mưa nên dẫn đến chuyện Dương Cẩm Lynh cũng ít nhận được sự quan tâm của khán giả so với nữ đồng nghiệp.

Dẫu vậy, nữ diễn viên vẫn điềm tĩnh trả lời rằng cô thấy vui khi Nhật Kim Anh được chú ý và không có ý ganh tỵ hay đố kỵ gì với bạn cả.

Vai Oanh trong "Lỗi đạo cang thường"

Phim Lỗi đạo cang Thường do đạo diễn - NSƯT Hồ Ngọc Xum thực hiện. Phim tái hiện con người, bối cảnh xã hội Việt Nam vào những năm 1920 - 1945, đồng thời phản ánh phong tục tập quán của người dân vùng đất Nam Bộ trong giai đoạn nhiều biến động.

Thông qua việc khai thác câu chuyện của 2 gia đình Oanh (Dương Cẩm Lynh) - Thiện (Hòa Hiệp) và Huyền (Oanh Kiều) - Bình (Mã Hiểu Đông), Lỗi đạo cang thường tập trung miêu tả những bi kịch của đời người. Khi chỉ biết mưu cầu danh lợi, ham hư vinh mà bất chấp đạo lý, con người chỉ có nước rơi vào con đường không lối thoát.

Dương Cẩm Lynh đóng vai Oanh ở "Lỗi đạo cang thường". Ảnh: ĐPCC

Với nhân vật Oanh của Dương Cẩm Lynh, cô đáng lý ra đã có cuộc đời sung túc nếu như không bị Đàng (Huy Khánh) ve vãn. Mơ ước về cuộc sống thượng lưu khiến Oanh quyết định bỏ chồng, đi theo tiếng gọi của tình yêu.

Nói về vai diễn trong phim, Dương Cẩm Lynh bộc bạch: "Đây là một vai diễn khá hay nhưng cũng rất cực, bởi lẽ đây là một vai diễn có số phận khá truân chuyên, phải nói là cực kỳ bi đát nhưng chung quy cũng xuất phát từ lòng tham sân si mà ra. Vốn dĩ số phận Oanh sẽ rất êm đềm nếu như cô biết bằng lòng với cuộc sống hiện tại, với những gì mình đang có. Tuy nhiên, Oanh lại quá coi trọng bạc tiền, coi trọng những danh vọng phù phiếm và mải miết chạy theo những thói đời xa hoa đó, điều này vô tình đẩy Oanh vào con đường sai lầm không lối thoát".