Nhìn lại những hình khoảnh khắc kinh hoàng nhất khi bão số 9 đổ bộ: Còn lại gì sau cơn cuồng nộ của thiên nhiên?

Theo thông tin từ TTKTTVQG, vào hồi 13h giờ (28/10), vị trí tâm bão số 9 ngay trên đất liền Quảng Nam, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12. Dự báo, trong ít giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Trước đó, bão số 9 đổ bộ và cán quét nhiều địa phương Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Phú Yên, Bình Định... khiến hàng trăm nhà dân tốc mái, hư hỏng.

Cùng nhìn lại những khoảnh khắc kinh hoàng khi bão số 9 "càn quét" các tỉnh, thành khu vực miền Trung. Khoảnh khắc bão "quét" qua khiến nhiều người không khỏi ám ảnh vì đã 20 năm, nước ta mới đón 1 cơn bão với sức tàn phá kinh hoàng như vậy.

CLIP: Bão số 9 thổi bay mái tôn nhà dân. Nguồn: MXH

CLIP: Khoảnh khắc gió giật kinh hoàng cuốn bay mái tôn nhà dân. Nguồn: MXH

CLIP: Mái tôn trường học ở Quảng Ngãi bị bão số 9 thôi bay. Nguồn: MXH

CLIP: Lũ quét do mưa lớn ảnh hưởng từ bão số 9 "cuốn trôi" 1 cây cầu ở huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Nguồn: MXH

CLIP: Gió giật kinh hoàng khi bão số 9 "quét" qua. Nguồn: MXH

CLIP: Người dân lần đầu chứng kiến sự tàn phá kinh hoàng do bão số 9 mang lại. Nguồn: MXH

Cũng do ảnh hưởng của bão số 9, trong chiều và đêm nay, ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Gia Lai tiếp tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm; từ ngày mai mưa giảm nhanh.



- Từ đêm nay đến ngày 31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 500mm...