Nhìn lại những cột mốc "vươn mình ra thế giới" đáng nhớ của bánh mì Việt Nam

Nói về ẩm thực Việt thì có vô vàn món ăn mà ai ai cũng kể tên được, nhưng bên cạnh phở thì một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên thế giới có lẽ chính là bánh mì. Đặc biệt là trong nhiều năm trở lại đây, bốn chữ thân thương "bánh mì Việt Nam" nhận được sự yêu thích từ bạn bè quốc tế.

Điểm qua nhiều cột mốc đáng nhớ trong hành trình bánh mì trở thành niềm tự hào Việt và từng bước vươn ra thế giới:

Vào năm 2018, tiệm bánh Đông Phương (Dong Phuong Bakery) của một gia đình Việt ở New Orleans, bang Louisiana (Mỹ) trở thành tiệm bánh mì Việt đầu tiên đoạt giải James Bread (giải thưởng ẩm thực vô cùng danh giá và nổi danh trên thế giới có uy tín gần 70 năm). Bánh mì Việt dường như đã bước thêm một bước nữa để được thế giới công nhận về độ tinh tế trong chế biến cũng như hương vị.

Với sự phổ biến của mình, bánh mì Việt đã được đưa hẳn vào từ điển Oxford, đây được xem như dấu mốc quan trọng của nền ẩm thực nước nhà. Không phải Vietnamese baguette, cũng không phải Vietnamese sandwich, món ăn này được người dân trên thế giới ưu ái gọi hẳn bằng một cái tên riêng, đó là: Bánh mì" - (banh mi /ˈbɑːn miː/).

Thành tích ngay sau khi có mặt trong từ điển tiếng Anh uy tín nhất thế giới vô cùng xuất sắc, khi bánh mì ngay lập tức đã xuất hiện dồn dập trên rất nhiều trang thông tin lớn. Tờ báo The Guardian gọi bánh mì là "best sandwich in the world". Bánh mì đứng đầu danh sách 12 món ăn đường phố do tạp chí du lịch Mỹ Condé’ Nast Traveler bầu chọn, còn tạp chí National Geographic bình chọn bánh mì Việt là một trong 11 món ăn đường phố ngon nhất thế giới. Và cuối cùng, bánh mì cũng lọt vào top 20 món ăn đường phố ngon nhất thế giới của Huffington Post.

Đặc biệt, sau khi thăng hạng trên bản đồ ẩm thực thế giới, bánh mì cũng "lên sóng" trên trang chủ Google tại hơn 10 quốc gia nhằm kỷ niệm ngày bánh mì Việt Nam được đưa vào từ điển.



Mặc dù bánh mì truyền thống thịt chả có mặt ở khắp nơi nhưng mỗi miền, mỗi thành phố lại có cách biến tấu riêng để phù hợp với địa lý lẫn khẩu vị cho thực khách. Có thể kể đến những loại nhân "lạ lẫm" như bột lọc, khô bò đen, gà xé, xíu mại khô,.. và bình dân như chả cá, gà xé hay bánh mì dân tổ. Ngoài việc kẹp các loại nhân bên trong, bánh mì vẫn còn vô số những phiên bản thú vị khác như bánh mì que, bánh mì cắt, bánh mì chảo,… Càng làm rõ nét hơn việc không phải bất kì một món ăn nào khác, bánh mì đã và đang tiếp tục chinh phục những vị khách khó tính ở khắp nơi, góp phần tô đậm nét đặc sắc của bánh mì trên bản đồ ẩm thực thế giới.