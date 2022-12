Nhìn lại loạt khoảnh khắc thảm đỏ ấn tượng nhất showbiz thế giới trong năm 2022

Nguyên nhân chính là do hành động tát thẳng mặt đồng nghiệp ngay trên sân khấu lễ trao giải Oscar lần thứ 94 của Will Smith. Khoảnh khắc này của Will Smith cũng trở thành chủ đề được công chúng và giới truyền thông đưa ra thảo luận vô cùng sôi nổi suốt một khoảng thời gian dài.