Nhìn lại hình ảnh Nữ thần Kim Ưng qua các thời kỳ: Triệu Lệ Dĩnh đơn giản mà đẹp nhất lịch sử, Địch Lệ Nhiệt Ba muối mặt vì bị chê bai

Cứ mỗi mùa trao giải thưởng Kim Ưng đến là người hâm mộ lại khấp khởi dự đoán xem ai sẽ trở thành Nữ thần Kim Ưng năm nay. Để đạt được danh hiệu này, các nữ diễn viên phải hội đủ các tiêu chí như Độ nổi tiếng, Tác phẩm tiêu biểu, Sức ảnh hưởng với đồng nghiệp trong giới và Hảo cảm từ khán giả.

Qua 7 mùa có Nữ thần Kim Ưng đồng hành cùng lễ trao giải Kim Ưng, khán giả được chứng kiến những cuộc khoe sắc vóc đỉnh cao đến từ dàn mỹ nữ hàng đầu CBiz. Dù đã được ban tổ chức Kim Ưng lựa chọn kỹ càng nhưng chẳng phải Nữ thần nào cũng "bình yên" lên sân khấu nhảy múa rồi vui vẻ khoe với giới truyền thông rằng: Tôi chính là người nổi bật nhất lễ trao giải Kim Ưng năm nay.

Có Nữ thần bị chê cười là kém sắc, kém tiếng, bất tài vô dụng. Có Nữ thần thậm chí còn bị chế giễu là nỗi ô nhục của giải Kim Ưng vì vướng vào quá nhiều scandal tai tiếng. Câu chuyện của Địch Lệ Nhiệt Ba hay Vương Lạc Đan, Lý Tiểu Lộ là những minh chứng điển hình nhất.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Với những ai đã biết đến giải thưởng Kim Ưng thì hẳn chưa thể quên câu chuyện ê chề mà Địch Lệ Nhiệt Ba nhận lấy trong mùa trao thưởng năm 2018. Tại đây, Địch Lệ Nhiệt Ba vinh dự trở thành Nữ thần Kim Ưng và xuất hiện lộng lẫy trên sân khấu với chiếc váy vàng lấp lánh.

Dẫu vậy, màn nhảy múa của Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị đánh giá là không thuyết phục. Dù nhan sắc, vóc dáng mà cô nàng sở hữu thuộc dạng hơn người song khi Địch Lệ Nhiệt Ba ra sân khấu trình diễn, khán giả vẫn chê bai cô nhảy múa quá cứng, không làm tốt như những Nữ thần Kim Ưng trước đó.

Địch Lệ Nhiệt Ba.

Chẳng những trở thành Nữ thần Kim Ưng, Địch Lệ Nhiệt Ba còn rinh luôn 3 giải thưởng danh giá trong sự ngỡ ngàng của khán giả và các đồng nghiệp nổi tiếng. Trong đó, Địch Lệ Nhiệt Ba gây bức xúc vì giải thưởng diễn xuất bất chấp chuyện cô không được đánh giá cao như Dương Tử.

Oái oăm hơn, bộ phim giúp Địch Lệ Nhiệt Ba thắng giải lại là Lý Huệ Trân xinh đẹp (She was pretty bản Trung), tác phẩm này có điểm Douban chỉ 4.6 - thấp hơn rất nhiều so với các đối thủ cùng tranh giải. Những bộ phim bị Lý Huệ Trân xinh đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba vượt mặt đều thuộc hàng "thực lực", có nội dung ý nghĩa, gây hiệu ứng xã hội tốt. Địch Lệ Nhiệt Ba vừa nhận giải xong là Douban của Lý Huệ Trân xinh đẹp bị vỡ trận, phim bị kéo lùi điểm chỉ còn 3.0. Ồn ào tại giải Kim Ưng có thể xem là scandal lớn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Đường Yên

Đường Yên trở thành Nữ thần Kim Ưng vào năm 2016, đây là thời điểm mà cô đang nổi đình nổi đám với vai Lý Vị Ương trong phim cổ trang Cẩm Tú Vị Ương. Lúc này, Đường Yên được 33 tuổi.

So với các Nữ thần Kim Ưng khác, ở tuổi 33 mà trở thành Nữ thần Kim Ưng, Đường Yên đã bị đánh giá là "hơi già". Tuy nhiên, nhờ nhan sắc tươi trẻ hơn người, cộng với vóc dáng thanh mảnh cuốn hút, Đường Yên vẫn dễ dàng tỏa sáng. Trong số các Nữ thần Kim Ưng, Đường Yên là mỹ nữ được đánh giá xinh đẹp, quyến rũ nhất. Gương mặt tròn cùng lúm đồng tiền duyên dáng chính là ưu điểm giúp cô nổi bật trong đám đông.

Đường Yên sinh năm 1984, là diễn viên - ca sĩ nổi tiếng, cô từng tốt nghiệp ngành Biểu diễn Nghệ thuật khóa 2 của Học viện Hí kịch Trung ương Trung Quốc cùng với Bạch Bách Hà.

Năm 2004, Đường Yên được đạo diễn Trương Nghệ Mưu chọn làm "Thiên thần Olympic" để sang Athens tham dự lễ bế mạc và chính thức ra mắt khán giả. Trở về nước, trong tháng 9 năm đó, Đường Yên chính thức ra mắt bằng việc tham gia bộ phim truyền hình đầu tay có tựa đề Phong mãn lâu. Không lâu sau, cô và đạo diễn Hồng Kông Vương Tinh của công ty quản lý Star Taste đã ký hợp đồng quản lý.

Đường Yên.

Hiện tại, Đường Yên là 1 trong những Tiểu Hoa Đán thế hệ 8X được săn đón nhất CBiz. Các bộ phim cô từng tham gia có thể kể đến: Bên nhau trọn đời, Hoạt sắc sinh hương, Thiên kim nữ tặc, Hiên Viên Kiếm - Thiên Chi Ngân, Người tình kim cương, Cẩm Tú Vị Ương, Quy khứ lai, Thời gian đều biết.

Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh trở thành Nữ thần Kim Ưng vào năm 2014, sau khi gây bão màn ảnh nhỏ Hoa ngữ với vai nữ chính trong phim truyền hình ngôn tình hiện đại Sam Sam đến rồi. Khi xuất hiện trên sân khấu lễ trao giải Kim Ưng, Triệu Lệ Dĩnh tạo ấn tượng khác với những người đẹp khác bởi chiếc váy óng ánh bạc chứ không vàng chóe rực rỡ.

Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh cũng khá đơn giản, cô gần như chỉ diện 1 chiếc váy ôm sát thân người và đội thêm vương miện cùng tông màu. Dẫu vậy, với số đông khán giả, đây là tạo hình đẹp nhất trong số những tạo hình Nữ thần Kim Ưng đã xuất hiện. Dù cách thời điểm hiện tại đến 6 năm nhưng tạo hình này vẫn được đánh giá là hợp thời trang.

Triệu Lệ Dĩnh.

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987 tại Hà Bắc. Ở Trung Quốc, có 1 giai đoạn Triệu Lệ Dĩnh bị xem thường. Bởi lẽ, cô có xuất thân thuộc hàng bình dân, cha là nhân viên cảnh sát địa phương, mẹ chỉ bán hàng tạp hóa, gia đình không thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt như Cảnh Điềm, Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi.

Những năm sau này, Triệu Lệ Dĩnh bật lên với hàng loạt tác phẩm ấn tượng. Triệu Lệ Dĩnh gần như là cái tên bảo chứng cho sự ăn khách của các bộ phim cô tham gia. Nhờ Hoa Thiên Cốt, Sam Sam đến rồi, Sở Kiều truyện, Minh Lan truyện mà Triệu Lệ Dĩnh nổi lên nhanh chóng.

Lưu Thi Thi

Lưu Thi Thi làm Nữ thần Kim Ưng vào năm 2012. Tác phẩm giúp cô bùng nổ, vượt mặt các người đẹp khác để giành lấy danh hiệu này chính là Bộ bộ kinh tâm. Lưu Thi Thi được ngợi khen là Nữ thần Kim Ưng nhảy múa đẹp nhất lịch sử. Trên sân khấu, cô có màn xuất hiện khá mạo hiểm khi đứng hẳn trên lưng mô hình đại bàng tung cánh rồi nhảy múa ở trên cao.

Dẫu vậy, phần tạo hình của Lưu Thi Thi bị đánh giá là rườm rà, sến súa. Phần hông và đuôi váy được thiết kế chưa thực sự hợp lý.

Lưu Thi Thi.

Lưu Thi Thi sinh năm 1987, cô từng được biết đến với danh xưng "Tiểu Lưu Diệc Phi". Đến khi đóng phim truyền hình Bộ bộ kinh tâm, Lưu Thi Thi tỏa sáng và từng bước gia nhập hàng ngũ Tiểu Hoa Đán sinh sau năm 1985.

Ngoài Bộ bộ kinh tâm, Lưu Thi Thi còn đóng các phim như Quái hiệp Nhất Chi Mai, Bộ bộ kinh tình, Túy linh lung, Hiên Viên Kiếm - Thiên Chi Ngân, Mộng hồi Lộc Đỉnh Ký, Nữ y Minh Phi truyện. Tháng 9/2019, Lưu Thi Thi cùng ông xã Ngô Kỳ Long thông báo đã sinh con. Hiện tại, Lưu Thi Thi đang tích cực quay lại showbiz bằng việc tham gia nhiều dự án phim truyền hình mới.

Lưu Diệc Phi



Lưu Diệc Phi làm Nữ thần Kim Ưng vào năm 2006, khi chỉ mới 19 tuổi. Lưu Diệc Phi cũng là Nữ thần Kim Ưng đầu tiên trong lịch sử.

Hồi năm 2006, Lưu Diệc Phi có danh tiếng rất cao, thời điểm này cô được yêu thích bởi các vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp (đóng cặp với Huỳnh Hiểu Minh) và Vương Ngữ Yên (đóng cặp với Lâm Chí Dĩnh).

Lưu Diệc Phi.

Sở hữu vẻ đẹp mong manh thanh thoát, Lưu Diệc Phi tựa như đệ nhất mỹ nhân bước ra từ các tiểu thuyết kiếm hiệp. Về mặt nhan sắc, chẳng có gì để phàn nàn về Lưu Diệc Phi. Tuy nhiên, cô nàng chưa bao giờ được đánh giá là diễn xuất giỏi. Lưu Diệc Phi thường xuyên bị chê mặt đơ, đóng phim mà biểu cảm trong 10 cảnh như 1.

Gần đây, Lưu Diệc Phi khuấy đảo làng phim thế giới khi đóng vai nữ chính Hoa Mộc Lan trong dự án live-action của Disney là Mulan. Dù được nhiều kỳ vọng sẽ mang về mức doanh thu khá khẩm nhưng Lưu Diệc Phi lại gây thất vọng cực độ. Vai Hoa Mộc Lan của cô bị chê bai là thảm họa, nhiều khán giả thậm chí còn chỉ trích Disney là đã sai lầm khi để Lưu Diệc Phi đóng chính trong dự án Mulan. Xinh đẹp, giàu có, nổi tiếng là vậy nhưng tai tiếng mà Lưu Diệc Phi nhận về cũng là không hề ít.

Lý Tiểu Lộ

Lý Tiểu Lộ làm Nữ thần Kim Ưng hồi năm 2008 - cô cũng là người kế nhiệm Lưu Diệc Phi trong danh hiệu này. Lý Tiểu Lộ xinh đẹp lại có nền tảng diễn xuất tốt nên khá được lòng các nhà sản xuất.

Lý Tiểu Lộ từng được xem là cô bé vàng trong làng giải trí khi tham gia đóng phim từ rất sớm và trở thành gương mặt trẻ được nhiều người yêu mến. Lý Tiểu Lộ sớm khẳng định tên tuổi và vị trí của mình với danh hiệu ngôi sao hạng A khi mới 17 tuổi đã nhận giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất trong lễ trao giải điện ảnh Kim Mã.

Lý Tiểu Lộ.

Nhưng gần 20 năm trôi qua bao hình tượng đẹp đẽ năm xưa giờ không còn khi chính tay cô phá hủy đi hạnh phúc gia đình và bị scandal ngoại tình bủa vây khiến sự nghiệp xuống dốc. Năm 2017, Lý Tiểu Lộ bị phát hiện ngoại tình với PGone, một Rapper kém cô 12 tuổi. Sau đó, Lý Tiểu Lộ chia tay Giả Nãi Lượng và nhận về hàng tá chỉ trích.



Dù cố gắng làm việc trở lại với các hoạt động quảng cáo, đi sự kiện nhưng tai tiếng mà Lý Tiểu Lộ vướng phải vẫn không thể rửa sạch. Trong số các Nữ thần Kim Ưng, Lý Tiểu Lộ là người vướng scandal ầm ĩ nhất.

Vương Lạc Đan

Vương Lạc Đan làm Nữ thần Kim Ưng năm 2010, sau Lý Tiểu Lộ 2 năm và sau Lưu Diệc Phi 4 năm. Khi xuất hiện trên sân khấu, Vương Lạc Đan bị chê nhợt nhạt, kém sắc vì phần trang điểm không tốt. Cho đến thời điểm hiện tại, Vương Lạc Đan cũng bị cho là Nữ thằn Kim Ưng kém sắc nhất lịch sử.

Vương Lạc Đan.

Ở CBiz, Vương Lạc Đan được xem như "Tiểu Hoa Đán" tài sắc vẹn toàn. Vương Lạc Đan sở hữu gương mặt xinh xắn cùng nụ cười rạng rỡ. Mặc dù có phần kém nổi tiếng hơn, sự nghiệp cũng chậm hơn so với những bạn cùng lứa như Dương Mịch, Lưu Diệc Phi, Đường Yên nhưng kỹ năng diễn xuất tốt, Vương Lạc Đan luôn được giới chuyên môn đánh giá cao.

Trong năm 2010, cô trở thành Nữ thần Kim Ưng, đồng thời cũng được xếp ở vị trí thứ 35 trong danh sách 50 người đẹp nhất Trung Quốc (tính cả nam và nữ).