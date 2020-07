Nhìn lại hành trình 68 năm đồng hành của cặp sinh đôi dính liền sống lâu nhất thế giới: Sinh ra cùng nhau, chết đi cũng không rời

Cặp song sinh dính liền sống sót lâu nhất thế giới, Ronnie và Donnie Gaylon đã qua đời vào ngày 4/7/2020 sau hành trình 68 năm sống cuộc đời gắn chặt với người anh em còn lại, tại quê nhà ở Dayton, Ohio, nước Mỹ. Kể từ ngày 28/10/1951, sự ra đời của anh em sinh đôi này đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của ông bà Eileen và Wesley Gaylon, những người cha người mẹ không hề mong đợi đứa con trong bụng là một cặp sinh đôi, hoặc ít nhất có sinh đôi cũng không phải dính liền.

68 năm trước, cặp anh em này được sinh ra hoàn toàn khoẻ mạnh với cân nặng 5,3kg. Tuy nhiên, họ phải trải qua 2 năm đầu đời sống trong bệnh viện khi các bác sĩ đấu tranh tìm mọi cách tách họ thành 2 cơ thể độc lập. Nhưng sau khoảng thời gian đó, các y bác sĩ thông báo rằng không có bất kì sự đảm bảo nào về việc cả hai sẽ sống sót sau cuộc đại phẫu thuật tách rời, bố mẹ họ đành khép lại cảnh cửa cơ hội duy nhất vì sợ mất đi 1 trong 2 đứa con tội nghiệp. Thay vào đó, họ quyết định để cả 2 gắn liền với nhau mãi mãi, cùng nhau chiến đấu cho sự sống của chính mình và cả người anh em sinh đôi.

Trong gần 70 năm qua, hai anh em luôn mặt đối mặt. Họ sinh ra với 2 trái tim, 2 dạ dày và tay chân đều riêng biệt nhưng được hợp nhất từ phần xương ức đến xương háng trong đó có cả cơ quan tiêu hoá bên dưới.

Hành trình 68 năm luôn có một người đồng hành sát bên

Khi được 29 tháng, cặp song sinh học cách thay nhau bước lùi để tập đi. Cha mẹ họ phải thuê các chuyên gia vật lý trị liệu đến tại nhà để dạy Ronnie và Donnie từ những việc nhỏ nhặt nhất trong sinh hoạt thường ngày ví dụ như buộc dây giày, đi vệ sinh,... cho đến những việc phức tạp hơn đòi hỏi sự phối hợp nhuần nhuyễn và dứt khoát vì hai anh em đều thuận tay phải. Cả 2 không được đến trường vì địa phương và các nhà chức trách từ chối nhận cặp anh em song sinh với lý do sợ làm giảm hụt sự tập trung và quan tâm cho các học sinh bình thường khác.

IQ của họ được xác định là ở mức trung bình, nhưng theo cuốn sách của J. David Smith, Hồ sơ tâm lý của cặp song sinh dính liền này thì họ có vẻ phát triển chậm hơn vì do thiếu giáo dục chính quy.



Nhiều năm chung sống trong cùng một cơ thể với muôn vàn những điều bất tiện không diễn tả được bằng từ ngữ nào, cả Ronnie và Donnie đã học được cách phối hợp và nhượng bộ đối phương đến mức gần như tuyệt đối. Thế nhưng việc đó không phải lúc cũng dễ dàng. Trong một lần tranh luận nảy lửa năm 14 tuổi, khi 2 anh chàng thiếu niên này không kìm được giận dữ mà đá vào xe di động đến mức gãy chân.

Những cuộc đấu khẩu hay đánh nhau sau đó bị buộc dừng lại khi họ phải dùng đến thuốc loãng máu khiến những chấn thương nhỏ cũng có thể dễ dàng làm họ mất đi mạng sống. "Dù vậy họ cũng có những cuộc xung khắc chỉ bằng lời lẽ, nhưng điều đó rất dễ hiểu khi cứ có ai đó bên cạnh bạn 24/7, 1 tuần 7 ngày không sót ngày nào, từ năm này qua năm khác."

Dù vậy, cặp anh em song sinh khẳng định họ là người thân cũng là những người bạn thân thiết. Cả hai đều có chung tình yêu với câu cá, cắm trại, sưu tập thẻ bóng chày... Và tất nhiên họ sống như vậy cùng nhau và không một ai được kết hôn. Donnie sẽ làm hầu hết việc nấu nướng, rửa bát đĩa và giặt ủi trong khi Ronnie dọn dẹp phòng tắm và là người nói nhiều hơn hẳn. Hai anh em này vẫn bỏ phiếu độc lập, có hai mã số An sinh xã hội nhưng dùng chung một hộ chiếu.

Nghiệp biểu diễn từ những năm tháng niên thiếu

Khi các cậu bé lên ba, ông bố Wesley Gaylon đành quyết định gửi họ vào một rạp xiếc chuyên đi lưu diễn nhiều nơi để tìm kế mưu sinh cho gia đình 9 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn của mình. Được quản lý bởi Ward Hall, "ông bầu" mát tay nhất trong việc tổ chức các lễ hội lớn nhỏ, hai anh em dù mới còn rất ít tuổi đã có những chuyến lưu diễn bận rộn vòng quanh Canada và cả nước Mỹ trong chuỗi liveshow nổi tiếng mang tên "Thế giới kỳ quan" với phần trình diễn "Alive in person – Galyon Siamese twins" (Tạm dịch: Một con người - 2 anh em sinh đôi Galyon Siamese) .

Trong đoạn giới thiệu tiểu sử của họ, từ khi sinh ra, anh em Galyon Siamese bị mẹ ruột bỏ rơi. Người nuôi dưỡng và chăm sóc họ từ đó chủ yếu là ông bố Wesley, và sau đó thì có cả người mẹ kế tên Mary phụ giúp. Món nợ từ những hoá đơn viện phí khổng lồ trong 2 năm đầu đời của cặp anh em sinh đôi cũng như áp lực của việc nuôi sống một gia đình đông con đè nặng trên vai, ông bố này đã phải để các con biểu diễn ở đoàn xiếc để giải quyết gánh nặng mưu sinh. Jim, người em út trong gia đình khẳng định số tiền họ kiếm được đã giúp cả nhà vượt qua được giai đoạn khó khăn. Cặp anh em dính liền được xem là trụ cột của gia đình đông anh em.

Phần lớn trong sự nghiệp diễn xiếc lễ hội của hai anh em, họ thường xuyên xuất hiện trong các xe xiếc di động để biểu diễn. Khán giả dù chán chường với các chương trình trên vô tuyến nhưng luôn yêu thích và không ngại chi tiền xem họ làm những công việc sinh hoạt đơn giản hằng ngày, qua cửa sổ xe. Đối với công chúng Mỹ, Ronnie và Donnie luôn có một sức hút mạnh mẽ, là những người luôn đủ sức làm ai cũng muốn dừng lại tạt vào xem vội dù có đang trên đường đi làm.



Dọc suốt những năm tháng đi diễn khắp nơi đó, họ đã tìm cho mình được những người bạn, những người đồng nghiệp tâm giao để chia sẻ ví như Johann kẻ siêu to khổng lồ, Little Pete, được coi là người đàn ông nhỏ nhất trên thế giới, và Margaret Pellegrini, một nữ diễn viên đóng vai chính em gái nhỏ trong bộ phim nổi tiếng The Wizard of Oz. "Khi chúng tôi đi trên đường, tất cả giống như một gia đình lớn", Ronnie chia sẻ trong chương trình MLive vào năm 2014.



Theo khoa học, tỷ lệ sống sót của các cặp song sinh dính liền nằm trong khoảng chỉ từ 5-25%, nhưng vượt qua hết những lần bạo bệnh gần như lấy đi sinh mạng, năm 2014, anh em Donnie và Ronnie ăn mừng sinh nhật thật lớn khi tên tuổi của họ xuất hiện trong Sách kỷ lục Guinness thế giới với danh hiệu cặp song sinh dính liền sống lâu nhất thế giới. Cặp đôi giữ kỷ lục trước đó là Chang và Eng Bunker, anh em người Trung Quốc sinh ra ở Thái Lan vào năm 1811 và sống được đến năm 62 tuổi. "Đó là điều mà tôi và Donnie luôn mơ ước có được từ khi còn là những đứa trẻ.'

Mặc dù có cuộc sống khác biệt với hầu hết mọi người xung quanh, anh em Donnie và Ronnie khẳng định rằng họ đã sống một cuộc đời luôn có người đồng hành mà không có phút giây nào hối tiếc. "Chúng tôi đã có một tuổi thơ lớn lên vô cùng hạnh phúc."

(Theo Daily Mail)