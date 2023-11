Nhìn lại 2 đêm The Wild Dreams Tour của Westlife: Khán giả Việt Nam đã được cháy hết mình với những giai điệu thanh xuân!

Vào tối ngày 21 và 22/11, 2 đêm diễn của The Wild Dreams Tour đã diễn ra tại sân vận động Thống Nhất, TP.HCM. Hàng chục nghìn khán giả đã có mặt tại đây để được nghe lại những giai điệu của thanh xuân.



Hàng chục nghìn khán giả đã có mặt tại 2 đêm diễn của Westlife tại Việt Nam.

Từ màn trình diễn bùng nổ cho đến giọng hát ngọt ngào đầy cảm xúc

Hai ngày vừa qua, sân vận động Thống Nhất đã được “cháy” hơn bao giờ hết. Rất nhiều khán giả đã có mặt tại đây để được tận mắt nhìn thấy những thần tượng của thời thanh xuân, được nghe những bài hát mà ai cùng nằm lòng.

Trong 2 đêm diễn của The Wild Dreams Tour tại Việt Nam, Westlife đã mang đến cho khán giả rất nhiều các cung bậc cảm xúc khác nhau. 4 chàng trai đến từ Ireland đã mở màn sân khấu với ca khúc Starlight cùng giai điệu sôi động. Bản hit Uptown Girl và When You're Looking Like That là những ca khúc tiếp theo được vang lên. Đây đều là những giai điệu sôi động quen thuộc khiến khán giả đứng ngồi không yên. Trong set diễn đầu tiên này, khán giả có mặt tại SVĐ Thống Nhất vừa hát vừa nhảy theo nhạc tạo nên một bầu không khí sôi động hơn bao giờ hết.

Westlife đã mang đến những màn trình diễn bùng nổ và cảm xúc.

Đến Việt Nam lần này, Westlife đã biểu diễn một liên khúc đặc biệt gồm các bản hit của nhóm nhạc huyền thoại ABBA như Mamma Mia, Gimme Gimme Gimme, Money Money Money, Take a Chance on Me, I Have a Dream, Dancing Queen, Waterloo, Thank You for the Music. Liên khúc này Westlife thường không diễn quá nhiều trong The Wild Dreams Tour và chỉ diễn tại một số nơi như khi diễn tại quê nhà Ireland của nhóm.

Westlife không chỉ khiến khán giả say mê với vẻ điển trai mà còn bởi những giọng ca đầy cảm xúc. Trong suốt gần 2 tiếng đồng hồ, Westlife đã thể hiện loạt bản hit đình đám như Fool Again, If I Let You Go, Swear It Again, Nothing Gone Change My Love For You, I Lay My Love On You… làm bao khán giả cảm thấy thổn thức.

Đặc biệt, 2 ca khúc được yêu nhất nhất của Westlife chính là My Love và You Raise Me Up cũng chính là màn biểu diễn kết thúc của đêm diễn. Đây có lẽ là những ca khúc thanh xuân mà khán giả thế hệ 8X, 9X nào cũng biết. Những ca từ đầy cảm xúc của hai ca khúc này đã tạo nên một bầu không khí vô cùng đáng nhớ.

Khán giả được trở về thanh xuân cùng Westlife

Sự trở lại sau 12 năm của Westlife khiến người hâm mô vô cùng háo hức. Nếu như trong các MV của mình, Westlife thường xuất hiện với hình ảnh lãng mạn, nhẹ nhàng thì tại sân khấu của The Wild Dreams Tour, nhóm nhạc lại tràn đầy năng lượng. Trong suốt khoảng thời gian 2 tiếng trên sân khấu, Westlife không chỉ mang đến những ca khúc hay mà còn luôn sẵn sàng giao lưu hết mình với khán giả. Sự thân thiện và gần gũi của các thành viên Westlife thực sự mang đến sự thiện cảm với người hâm mộ.

Sân khấu của concert The Wild Dreams Tour của Westlife ở Việt Nam được thiết kế theo hình chữ T, tạo điều kiện để các thành viên Westlife có thể giao lưu, kết nối với khán giả dễ dàng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc fan hâm mộ sẽ được nhìn thần tượng gần hơn.

Khán giả "quẩy" hết mình cùng The Wild Dreams Tour của Westlife.

Những chàng trai Westlife cũng liên tục hô vang "Việt Nam" trong suốt buổi biểu diễn. Hình ảnh Westlife trân trọng cầm lá cờ Việt Nam cùng cờ Ireland và cúi chào trước khán giả là một hình ảnh vô cùng đẹp. Westlife đã cho thấy nhóm nhạc thực sự dành nhiều tình cảm và tâm huyết cho người hâm mộ.

Westlife cũng liên tục tương tác với khán giả.

Ngọc Thanh, một 8X đời đầu có mặt tại concert của Westlife, chia sẻ: “Mình nghe nhạc của Westlife từ khi còn là cô nhóc học cấp 2. Hồi đó internet chưa phổ biến như bây giờ, muốn nghe nhạc là phải đợi chiếu trên TV hay là đi mua đĩa nhạc về nghe. Những bài hát của Westlife chính là một phần tuổi trẻ của mình. Vì thế mà khi nghe tin Westlife đến Việt Nam, mình không thể bỏ qua cơ hội được quay về thanh xuân này. Và thực sự, mọi thứ quá tuyệt vời.”

Có thể nói, những người hâm mộ Westlife ở rất nhiều lứa tuổi khác nhau, đó có thể là những thế hệ 7X, 8X đã trưởng thành, nhưng cũng có thể có cả những 9X và GenZ trẻ trung. Điều quan trọng là khi những bài nhạc của Westlife được cất lên, tất cả đều cùng nhau chìm đắm trong những giai điệu đầy cảm xúc.

Khán giả đã có những khoảng thời gian đáng nhớ cùng Westlife.

Mai Phương là một 9X đã bay từ Hà Nội vào TP.HCM chỉ để xem concert Westlife. Cô nàng chia sẻ: “Đây đúng là một đêm diễn đặc biệt bởi âm nhạc của Westlife đã gắn liền với tuổi trẻ của những người thế hệ của mình. Trải qua từng đấy năm mà các thành viên Westlife vẫn rất phong độ, giọng hát vẫn vô cùng ngọt ngào. Được xem Westlife biểu diễn ngay trước mắt đúng là không biết phải diễn tả thế nào nữa.”

Hai đêm diễn của Westlife - The Wild Dreams Tour tại Việt Nam đã kết thúc với những cảm xúc bùng nổ, trọn vẹn. Đây chắc chắn là kỷ niệm đáng nhớ với người hâm mộ Việt Nam.