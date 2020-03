Nhịn đi WC, huy động cả đội quân để ních vừa bộ đồ bó như... bao cao su: Bái phục trình diện đồ bó chịt, lèn chặt của cô Kim!

Kim Kardashian, nữ hoàng của những bộ đồ bó chịt, lèn chặt dường như không bao giờ ngừng khiến người ta phải xôn xao với cảnh giới ăn mặc "bức tử" body của mình. Quay ngược lại thời điểm đầu tháng 3, khi có mặt tại Paris để tham dự Tuần lễ thời trang, Kim cùng cô chị Kourtney đã làm dân tình phải tròn mắt khi xuất hiện trên phố với 2 bộ đồ bằng latex ôm sát từng thớ thịt, chỉ nhìn đã thấy "ná thở".

2 chị em Kim - Kourtney Kardashian cùng diện trang phục bằng latex bó đến nghẹt thở tại Paris vào đầu tháng 3. Đây là 2 thiết kế nằm trong BST Thu Đông 2020 của Balmain.

Nếu bạn thắc mắc Kim đã làm thế nào để chui vào bộ đồ "bức tử" body này thì những hình ảnh sống động dưới đây chính là câu trả lời.

Mới đây, đoạn clip giới thiệu tập mới của show truyền hình "Keeping Up with the Kardashians" đã hé lộ những khoảnh khắc khổ sở của Kim khi mặc cây đồ này. Người đẹp siêu vòng 3 đã phải vận hết sức bình sinh và huy động thêm sự giúp đỡ mới có thể chui vào thiết kế bó đến ná thở của Balmain. Đảm bảo khi xem, bạn sẽ thấy... đau người dùm cô.

Kim Kardashian đã phải huy động cả một "đội quân" mới có thể chui vào thiết kế latex của Balmain.

Thân hình đồng hồ cát với vòng 3 "siêu to khổng lồ", eo bé xíu của Kim càng khiến thử thách này thêm phần cam go. Cô đã ví von việc mặc bộ đồ này tương tự như việc chui vào một chiếc... bao cao su vậy.

"Có cảm giác như tôi đang kéo tuột cả cơ bắp ra khỏi người vậy" - Kim than thở.

Hi sinh tất cả chỉ vì Tuần lễ thời trang.

Khi câu hỏi "Nếu buồn đi vệ sinh thì làm thế nào" được đặt ra, cô chị Kourtney, người diện bộ đồ tương tự đã trả lời rằng: "Tôi sẽ nhịn". Tinh thần hi sinh vì thời trang của chị em nhà Kardashian quả là đáng nể.

Những tưởng Kim sẽ chỉ diện bộ đồ "ná thở" này một lúc để chụp ảnh nhưng không, cô đã cho thấy sức bền đáng khâm phục của mình khi tham gia hàng loạt sự kiện khác nhau, từ sự kiện Sunday Service của anh chồng Kanye West...

... cho đến ngồi front row show diễn Balenciaga.

Chưa dừng lại ở đó, bà mẹ 4 con còn diện thêm phiên bản màu hồng...

... và màu nâu của thiết kế này.

2 thiết kế được giới thiệu trong BST Thu Đông 2020 của Balmain vào cuối tháng 2/2020. Nhờ mối quan hệ thân thiết với giám đốc sáng tạo Olivier Rousteing, hai chị em Kim - Kourtney đã được diện chúng chỉ ít ngày sau khi ra mắt trên sàn runway. Về phần các tín đồ thời trang không ngại "hành xác" để được khoác lên mình 2 thiết kế này, họ sẽ phải chờ đến mùa đông tới, tức nửa năm nữa.

Đây không phải là lần đầu tiên Kim gây chú ý với phong cách thời trang "hành xác" kiểu này. Tại Met Gala 2019, cô từng chọn thiết kế bó đến độ không thể cử động, đau như muốn gãy xương sườn của nhà mốt Mugler.

Để mặc được bộ váy Mugler độc đáo này, Kim Kardashian đã phải diện corset bó như muốn gãy xương sườn.