Nhịn ăn sáng mỗi ngày, cơ thể sớm xuất hiện 6 thay đổi tai hại thế này!

Các nghiên cứu cho thấy, ăn sáng lành mạnh giúp hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn trong ngày và có chất lượng ăn uống tổng thể tốt hơn. Tuy nhiên, một điều đáng tiếc là không phải ai cũng có thời gian để ăn sáng. Nhiều người thậm chí thích nhịn ăn vào buổi sáng. Nhưng bạn có biết điều gì xảy ra với cơ thể khi bỏ ăn sáng? Theo trang Eat This, Not That!, dưới đây là 6 điều không ngờ sẽ xảy ra với cơ thể khi bạn bỏ ăn sáng?

1. Lượng đường trong máu giảm

Nếu không nhận được chất dinh dưỡng từ bữa sáng cân bằng, lành mạnh, lượng đường trong máu có thể giảm xuống, khiến bạn mệt mỏi, cáu kỉnh và không thể tập trung.

Theo một nghiên cứu năm 2019 đăng tải trên trang NCBI (trực thuộc Viện Y học Quốc gia Mỹ), những người bỏ bữa sáng có lượng đường trong máu tăng cao và khả năng kiểm soát lượng đường trong máu kém hơn.

BS Caroline Young (chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ), cho biết nhịn ăn suốt đêm khiến lượng đường trong máu giảm xuống tự nhiên. Sau khi thức dậy, nếu bạn không phục hồi nó bằng cách ăn một bữa sáng cân bằng, lượng đường trong máu sẽ tiếp tục giảm trong suốt buổi sáng. Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến lượng đường trong máu dao động lớn và mất ổn định, dễ có nguy cơ tiểu đường.

2. Giảm tập trung

Bữa sáng cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu giúp cung cấp năng lượng cho não bộ tập trung làm việc. Nếu nhịn ăn sáng, bạn sẽ khó tập trung, tinh thần luôn trong trạng thái mơ hồ.

Một nghiên cứu năm 2017 đăng tải trên NCBI cho thấy, những người tham gia bỏ bữa sáng hoặc ăn bữa sáng không lành mạnh có hiệu suất nhận thức kém hơn trong ngày so với những người ăn sáng lành mạnh.

TS Trista Best (chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ), bữa sáng cung cấp cho cơ thể và não những chất dinh dưỡng và năng lượng cần thiết sau một đêm nhịn ăn. Đối với nhiều người, bỏ bữa sáng có thể dẫn đến giảm hiệu suất nhận thức, bao gồm cả khó khăn về nhận thức.

3. Sự trao đổi chất của bạn có thể chậm lại

Bỏ ăn sáng khi cơ thể bạn đã sẵn sàng nhận calo vào buổi sáng có thể gây phản tác dụng đối với quá trình trao đổi chất. Các nghiên cứu cho thấy, cơ thể có thể điều chỉnh bằng cách làm chậm tốc độ trao đổi chất, có khả năng dẫn đến tăng cân.

Theo TS Best, nạp đầy đủ các bữa ăn trong ngày, bao gồm cả bữa sáng, đóng vai trò duy trì sự trao đổi chất cân bằng. Bỏ bữa sáng có thể phá vỡ sự cân bằng này.

4. Tăng cân, béo phì

Nhịn ăn sáng có thể gây ra cảm giác thèm ăn dữ dội vào cuối ngày, dẫn đến việc ăn quá nhiều, gây tăng cân, béo phì.

Một nghiên cứu cho thấy, những người bỏ bữa sáng tiêu thụ nhiều carbohydrate (bao gồm cả đường bổ sung), tổng lượng đường và chất béo hơn những người ăn sáng. Đây cũng là nguyên nhân gây tăng cân, béo phì.

5. Stress tăng lên

Hormon căng thẳng cortisol không chỉ phản ứng với căng thẳng về mặt cảm xúc mà còn phản ứng với căng thẳng sinh lý do bỏ bữa. Theo một đánh giá có hệ thống năm 2021 trên Tạp chí Chất dinh dưỡng, việc bỏ bữa sáng có thể làm tăng mức cortisol vào buổi sáng, dẫn đến tăng cảm giác thèm ăn và chất lượng giấc ngủ kém.

Bất kỳ hình thức hạn chế ăn uống nào, bao gồm cả việc bỏ bữa sáng, đều là một dạng căng thẳng về tinh thần và thể chất.

Để hệ thống thần kinh của bạn được điều hòa, nó cần được nuôi dưỡng đầy đủ. Vì vậy, khi bỏ ăn sáng, cơ thể bạn có nhiều khả năng rơi vào trạng thái mất cân bằng như stress...

6. Mức năng lượng giảm

Bữa sáng cung cấp nhiên liệu mà cơ thể cần để khởi động quá trình trao đổi chất và có năng lượng cần thiết cho các hoạt động hàng ngày. Khi bỏ ăn sáng, lượng đường trong máu có thể giảm mạnh khiến bạn mệt mỏi, uể oải và cáu kỉnh. Theo một nghiên cứu năm 2021, bỏ bữa sáng làm tăng tình trạng mệt mỏi và giảm chất lượng giấc ngủ.

Các chuyên gia nhận định, vì ăn uống là thứ mang lại cho chúng ta năng lượng theo đúng nghĩa đen. Tiếp tục nhịn ăn qua đêm bằng cách nhịn ăn sáng có thể dẫn đến mệt mỏi, chóng mặt, đau đầu, thay đổi tâm trạng và nhận thức kém.

Vì những lý do đáng sợ này, đừng quên ăn sáng lành mạnh mỗi ngày bạn nhé!

(Nguồn: Eat this, NCBI)