Nhìn 2 hành động dứt khoát này mới thấy: Harper lớn thật rồi, David Beckham phải thay đổi cách bày tỏ tình cảm với con đi thôi!

Trong nhiều năm qua, hình ảnh David Beckham gắn bó, âu yếm và chăm sóc con gái út Harper luôn được công chúng ngưỡng mộ. Cựu danh thủ người Anh nổi tiếng là người cha tình cảm, thường xuyên bày tỏ sự yêu thương với các con bằng những cái ôm, nụ hôn hay cử chỉ trìu mến ngay trước ống kính truyền thông. Tuy nhiên, thời gian trôi đi, “công chúa út” Harper nay đã lớn, bước vào tuổi 14, giai đoạn nhạy cảm của tuổi dậy thì. Cũng từ đây, sự thay đổi trong thái độ của Harper với bố mình khiến nhiều người nhận ra: cô bé không còn bé bỏng như xưa, và tình cảm cha con giờ đây cần có ranh giới rõ ràng hơn.

Hành động đầu tiên: Đẩy tay bố ra trong sự kiện đông người

Một tình huống gây chú ý gần đây diễn ra khi David Beckham đưa Harper tham gia một sự kiện lớn, trước sự chứng kiến của đông đảo khách mời, giới truyền thông và nhiếp ảnh gia. Trong lúc trò chuyện, Beckham vô tư vòng tay ôm con gái từ phía sau – một hành động mà ông từng làm nhiều lần khi Harper còn nhỏ. Thế nhưng, phản ứng lần này lại hoàn toàn khác.

Ngay lập tức, Harper đẩy tay bố ra đầy dứt khoát. Không chỉ vậy, cô bé còn giữ chặt cổ tay bố để nhấn mạnh rằng mình không thoải mái với hành động ấy. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi nó không chỉ cho thấy sự trưởng thành của Harper mà còn phản ánh rõ ràng nhu cầu được tôn trọng ranh giới cá nhân - điều thường thấy ở lứa tuổi thiếu niên.

Phản ứng bất ngờ của con gái khiến David Beckham thoáng ngỡ ngàng, sau đó ông nở nụ cười gượng gạo để xoa dịu tình huống. Nhiều khán giả cho rằng, đây là dấu mốc cho thấy Harper đã bước sang một giai đoạn mới: không còn thoải mái khi cha thể hiện tình cảm quá đà ở nơi công cộng.

Harper từ chối cái khoát vai của bố ở nơi đông người

Hành động thứ hai: Từ chối hôn môi, chỉ cho phép hôn má

Một tình huống khác cũng cho thấy sự thay đổi của Harper. Trong một khoảnh khắc quen thuộc, Beckham cúi xuống như thường lệ để hôn con gái lên môi, cử chỉ mà ông từng làm khi Harper còn bé. Thế nhưng, lần này Harper chủ động đưa má ra, để bố hôn ở vị trí khác.

Sự tinh tế của Harper thể hiện ở chỗ cô bé không hề làm bố mất mặt, chỉ khéo léo chuyển đổi cách thể hiện tình cảm để giữ sự thân mật nhưng phù hợp hơn với lứa tuổi hiện tại. Nhiều người nhận xét đây chính là một cách “ra tín hiệu” nhẹ nhàng: Harper đã lớn, và những gì từng là bình thường khi bé thơ giờ cần được điều chỉnh.

Harper đưa má cho bố thơm thay vì hôn môi như trước

Khi con gái lớn, cách bày tỏ tình cảm cũng cần thay đổi!

Câu chuyện giữa Beckham và Harper thực chất phản ánh một điều rất bình thường trong mọi gia đình: con cái rồi sẽ lớn, và những cử chỉ yêu thương thời thơ ấu không còn phù hợp khi con bước vào tuổi dậy thì. Việc Harper chủ động đẩy tay bố ra, hay khéo léo đưa má thay vì nhận nụ hôn môi, chính là cách cô bé thiết lập ranh giới cá nhân. Đó không phải sự xa cách, mà là dấu hiệu của sự trưởng thành.

Về phía David Beckham, sự thoáng ngỡ ngàng rồi nụ cười gượng gạo trong các tình huống ấy lại cho thấy ông sẵn sàng thay đổi, tôn trọng lựa chọn của con gái. Cũng nhờ vậy, những tranh cãi bấy lâu quanh chuyện “thể hiện tình cảm quá đà” có lẽ sẽ dừng lại, bởi chính Harper đã tự khẳng định mình muốn được yêu thương theo cách khác. Với Beckham, đồng hành cùng sự thay đổi ấy mới chính là minh chứng đẹp nhất cho tình phụ tử: tình yêu không biến mất, mà chỉ đổi hình thức để phù hợp với từng giai đoạn trưởng thành của con.