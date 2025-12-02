Nhìn 2 đứa trẻ với cặp sách đặc biệt, tôi hiểu tại sao 1 đứa lớn lên tự tin, 1 đứa tràn đầy bất an

Khi trẻ đến tuổi đi học, cha mẹ bắt đầu chuẩn bị đủ thứ trang bị cho con, trong đó cặp sách và đồ dùng học tập là những món không thể thiếu vào đầu năm học. Thông thường, những vật dụng này không tốn quá nhiều tiền. Nhưng với một số gia đình khó khăn, ngay cả việc mua một chiếc cặp tử tế cho con cũng là điều vượt ngoài khả năng.

Trên mạng xã hội Trung Quốc từng lan truyền hai bức ảnh của học sinh khiến nhiều người chú ý, vì hai chiếc cặp của hai đứa trẻ đều "khác người" và từ đó có thể thấy rõ sự tự tin và tự ti của hai tâm hồn nhỏ.

Trong bức ảnh thứ nhất, cậu bé Tiểu Cường đeo một chiếc cặp được đan bằng dây nylon màu xanh. Từ kiểu dáng và chất liệu, ai cũng nhận ra đây không phải loại cặp bán trên thị trường, mà là một chiếc cặp được cha mẹ tự làm bằng tay, rất tỉ mỉ.

Còn trong bức ảnh thứ hai, chiếc cặp của đứa trẻ Tiểu Kiệt được may từ… một bao tải đựng phân bón, chỉ được khâu đơn giản vài đường là thành "cặp đi học".

Nhà Tiểu Cường tuy nghèo nhưng mẹ em luôn rất chú trọng sự tự tôn của con. Khi làm cặp, dù chỉ dùng bao dệt nylon, mẹ cũng rất sáng tạo: nhuộm thành màu xanh đẹp mắt, làm thêm khóa mở tiện lợi, khâu rất cẩn thận. Chỉ nhìn thoáng qua còn tưởng cặp mua ở cửa hàng.

Khi biết đó là “cặp mẹ tự làm”, lũ trẻ còn trầm trồ hơn: “Mẹ bạn khéo tay thật!”. Được bạn bè khen ngợi, Tiểu Cường rất vui. Đi học hay tan học, em luôn hào hứng, đầy tự tin với chiếc cặp đặc biệt của mình, bước đi lúc nào cũng vững vàng ở đầu hàng.

Tuy nghèo nhưng Tiểu Cường không hề mặc cảm. Trước bạn bè, em luôn tự tin. Ai quen mẹ Tiểu Cường đều biết: dù cuộc sống khó khăn thế nào, trước mặt con, chị luôn giữ thái độ bình thản, không than vãn.

Khi Tiểu Cường thắc mắc về giàu nghèo, mẹ em luôn nói: "Nhà mình không giàu, nhưng bố mẹ nhất định sẽ bảo vệ và chăm lo cho con. Con đừng lo chuyện tiền bạc. Bố mẹ sẽ kiếm được. Sau này con nỗ lực, nhất định con cũng sẽ kiếm được tiền".

Gia cảnh nghèo nhưng trái tim mẹ lại vô cùng giàu có. Chị biết cách nhìn nhận đúng về nghèo giàu và truyền cho con sự an yên, khiến Tiểu Cường trở thành một đứa trẻ có nội tâm vững vàng và đầy tự tin.

Trái ngược hoàn toàn với Tiểu Cường là Tiểu Kiệt. Cũng là cặp mẹ tự may, nhưng em lại bị bạn bè trêu chọc, xa lánh, lúc đứng cùng mọi người thì luôn cảm thấy mình "lạc quẻ". Chiếc cặp vừa xấu vừa dơ, đeo lên khiến Kiệt bị bạn bè gọi là "nhóc nhà quê, đồ con nhà nghèo". Điều này khiến em càng thêm tự ti.

Khi Kiệt về nhà than phiền rằng cặp xấu, mẹ không an ủi mà còn gắt lên: "Nhà mình nghèo. Bố mẹ lo được cho con đi học là tốt lắm rồi. Con đòi hỏi cái gì, lo học đi, so sánh cái cặp làm gì!". Nghe mẹ quát, Kiệt chỉ im lặng cúi đầu. Dù thành tích học tập tốt, nhưng khi giao tiếp với bạn bè, em luôn e dè và thiếu tự tin.

Dù đều là cặp "không đáng tiền", nhưng chiếc cặp nylon làm công phu khiến cậu bé thứ nhất trở thành tâm điểm ngưỡng mộ của bạn bè. Ngược lại, đứa trẻ thứ hai lại cúi gằm mặt vì xấu hổ, em biết mình chẳng có nổi một chiếc cặp giống ai. Nghèo và qua loa là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

① Không cảm nhận được sự quan tâm tinh tế từ cha mẹ

Trẻ sinh ra trong gia đình nghèo không hề ít, nhưng từ chiếc cặp tự chế có thể nhìn thấy cha mẹ đối xử với con như thế nào. Đứa trẻ đeo chiếc cặp bằng bao tải không chỉ thiếu một chiếc cặp giống bạn bè, mà sâu trong lòng còn cảm thấy mình không được cha mẹ quan tâm chu đáo. Điều đó càng khiến em tự ti hơn.

② Cảm giác bản thân "kém hơn người khác"

Trong một ngôi trường, luôn có những đứa trẻ xuất thân nghèo khó. Không có đồ dùng mới là chuyện bình thường. Nhưng một chiếc cặp làm từ bao tải lại dễ khiến trẻ cảm thấy khoảng cách của mình với các bạn là quá lớn. Sự chênh lệch ấy vô tình gieo vào lòng trẻ suy nghĩ: "Mình thấp kém hơn người ta".

Cũng không ít người bênh vực rằng cha mẹ đứa trẻ có thể thực sự bất đắc dĩ. Bởi nếu có điều kiện, chẳng ai muốn con mình chịu tủi thân.

Cha mẹ nên làm gì để trẻ không vì hoàn cảnh mà sinh tự ti?

① Hết lòng hỗ trợ con trong phạm vi có thể

Đối với trẻ, nghèo không phải lý do lớn nhất khiến chúng tự ti. Điều quan trọng là thái độ của cha mẹ.

Cha mẹ nghèo vẫn có thể làm được rất nhiều trong khả năng của mình: dù không mua được đồ mới, cũng hãy cố gắng chuẩn bị cho con những thứ sạch sẽ, tươm tất, và thể hiện rằng mình đã bỏ tâm sức vào đó.

② Thường xuyên bày tỏ tình yêu thương

Nghèo khó khiến trẻ thiếu thốn vật chất, nhưng tình yêu thương có thể làm tâm hồn trẻ trở nên giàu có. Dù không thể cho con một cuộc sống đủ đầy, cha mẹ vẫn phải để con cảm nhận rằng: "Dù nghèo, bố mẹ vẫn luôn hết lòng thương yêu và chăm sóc con."

Trẻ nhận được tình yêu sẽ bớt tự ti vì hoàn cảnh.

③ Giúp con thay đổi nhận thức về nghèo – giàu

Trẻ nhỏ dễ tự ti vì thấy mình không bằng bạn về vật chất.

Cha mẹ cần giúp con hiểu: nghèo không phải điều đáng xấu hổ; nỗ lực mới là thứ giúp thay đổi cuộc đời. Hãy dạy trẻ biết rằng "nghèo không có nghĩa là thấp kém", và "giàu cũng không phải lý do để kiêu ngạo". Nghèo không phải vết nhơ, giàu cũng không phải để khinh người.

Cha mẹ cần dạy con hiểu đạo lý ấy để trở thành người: không tự mãn khi đủ đầy, cũng không tự ti khi khó khăn, điều đó quan trọng với tính cách và nhân cách của trẻ hơn tất cả.

Theo 163