Nhiều tỉnh, thành miễn học phí

Năm học 2023-2024 là năm thứ 3 liên tiếp, TP Đà Nẵng thực hiện chính sách miễn toàn bộ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông.



Hỗ trợ cả học sinh trường tư

Tiếp tục thực hiện chính sách trên, HĐND TP Đà Nẵng vừa thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh (HS) các trường phổ thông công lập và ngoài công lập, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX). Theo đó, TP Đà Nẵng hỗ trợ 100% học phí công lập cho trẻ mầm non, HS bậc phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 trong 9 tháng của năm học 2023-2024. Những HS đang được giảm học phí theo các chính sách khác sẽ được cấp bù để tổng số bằng 100% mức học phí công lập.

Tổng số tiền học phí dành cho chương trình này là 408 tỉ đồng. Trong đó, hỗ trợ HS các trường công lập là 316 tỉ đồng, HS trường tư là 92 tỉ đồng. Riêng HS trường có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc diện được hỗ trợ.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, cho biết đây là lần thứ 3 liên tiếp, thành phố thực hiện chính sách này. Các lần trước là vào năm học 2020-2021 và năm học 2021-2022, TP Đà Nẵng cũng thực hiện với mục đích giúp miễn học phí cho trẻ mầm non, HS do đời sống người dân trên địa bàn gặp khó khăn vì dịch COVID-19. Ông Triết cho hay đây là một chính sách nhân văn, góp phần hỗ trợ người dân hiện có con đang ở độ tuổi đến trường và hạn chế tình trạng HS nghỉ và bỏ học trên địa bàn.

Chính sách này cũng là nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII. Về đối tượng hỗ trợ, năm nay có tăng thêm so với năm ngoái, có cả học viên học tại các trung tâm GDTX theo chương trình giáo dục phổ thông. "Thành phố sẽ miễn phí toàn bộ cho HS các cấp, theo phương thức hỗ trợ là ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí 100% học phí cho các đối tượng quy định" - ông Triết nói.

TP Đà Nẵng tiếp tục dành hơn 400 tỉ đồng hỗ trợ học phí cho học sinh trên địa bàn

Chính sách nhân văn

Khi biết được HĐND TP Đà Nẵng tiếp tục thông qua chính sách miễn học phí, nhiều phụ huynh có con đang đi học tại các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn đã hết sức vui mừng. Bà Tăng Thị Thanh Thúy (trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho biết bà có 2 con đang học bậc tiểu học và THCS. "Việc miễn học phí của thành phố khiến gia đình tôi đỡ áp lực đi một phần nào. Số tiền chi vào học phí, tôi dùng để mua thêm trang phục, sách vở và đồ dùng học tập của con" - bà Thúy dự tính.

Bà Trần Thị Thanh Nga (trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cho biết bà có 2 con đang học mầm non tại một trường công lập trên địa bàn. Nếu thành phố không có chính sách miễn học phí thì mỗi tháng gia đình bà phải đóng khoảng 600.000 đồng cho 2 con. "Số tiền đó đối với gia đình khá lớn. Vì vậy, chúng tôi rất biết ơn thành phố đã có chính sách nhân văn, hỗ trợ các gia đình có con em đi học vượt qua khó khăn trước mắt. Hy vọng chính sách này sẽ được kéo dài thêm nhiều năm nữa" - bà Nga nói.

Trao đổi về chủ trương này, nhiều hiệu trưởng các trường cũng bày tỏ niềm vui mừng. Bà Trần Thái Uyên My, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trí Nhân (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), cho biết đây là một chính sách thể hiện tính nhân văn và có ý nghĩa vô cùng thiết thực. Chính sách này thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với ngành giáo dục. "Khi nghe thông tin này, phụ huynh của trường rất vui mừng. Thật sự đó là một chính sách có ý nghĩa lớn lao" - cô Uyên My nhấn mạnh. Theo cô Uyên My, Trường Mầm non Trí Nhân có khoảng 440 trẻ đang theo học. Bình quân mỗi cháu có mức thu học phí khoảng 300.000 đồng/ tháng. Tính ra trong một năm học, tổng học phí của trường khoảng 1,2 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Lịch, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) quận Liên Chiểu, cho biết trên địa bàn có khoảng 45% trẻ mầm non, HS là con công nhân và lao động phổ thông. Vì vậy, chính sách trên là sự trông ngóng của toàn bộ phụ huynh. Theo ông Lịch, việc miễn học phí sẽ giảm bớt gánh nặng cho người lao động và công nhân trên địa bàn. Chính sách cũng góp phần tháo gỡ phần nào khó khăn do bị ảnh hưởng từ dịch COVID-19 đối với người dân.

Học phí cao nhất 300.000 đồng/tháng Theo quy định, mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn TP Đà Nẵng, đối với cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT vùng thành thị mức thu là 300.000 đồng/HS/tháng; vùng nông thôn 100.000 đồng/HS/tháng, riêng cấp THPT vùng nông thôn là 200.000 đồng/HS/tháng; vùng miền núi 50.000 đồng/HS/tháng.