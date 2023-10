Nhiều "quý bà" lắc tài xỉu tại khu nhà mồ lúc chạng vạng

Trước đó, sáng cùng ngày (5/10), Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch cao điểm 60 ngày đêm kéo giảm tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh (5/10-4/12). Theo đó, các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện, thị xã, thành phố sẽ đồng loạt triển khai kế hoạch ra quân thực hiện cao điểm trên địa bàn toàn tỉnh với mục tiêu kéo giảm 5% tội phạm những tháng cuối năm, làm cơ sở triển khai cao điểm tấn công, trấn áp toàn diện các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.