Nhiều nơi nói “đi Phú Quốc chỉ với giá 5 triệu” nên một nhóm bạn đã đi thử để chứng thực, không ngờ kết quả “chua loét”!

Bắt đầu từ đầu mùa du lịch 2022, rất nhiều chị em "khăn gói quả mướp" đi biển mà địa điểm đang được cư dân mạng săn lùng và nằm trong top list của các dân mê xê dịch là: Phú Quốc – Thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam.

Tuy nhiên hãy cẩn thận, vì mới đây một nhóm 3 du khách xuất phát từ Hà Nội đến Phú Quốc vào tháng 03 đã đăng một clip trên Tiktok là: "Không có chuyện đi Phú Quốc du lịch với giá dưới 5 triệu đâu! Xem review thấy lạ lắm!". Sự thật là như thế nào?

Theo chủ nhân, mọi chuyện xuất phát từ một bài quảng cáo được giật tít "đi Phú Quốc 4 ngày 3 đêm chỉ với 3 – 4 triệu". Bởi theo bạn "giá vé máy bay bây giờ đang rất cao bởi vì nhu cầu du lịch" hậu Covid đang trở lại chưa kể nhóm bạn ít người cũng mới đi gần đây (vào tháng 03) nên không thể so sánh với nhóm lớn xuất phát từ Sài Gòn. Quan trọng hơn nhóm bạn này đã chia sẻ là "chỉ mới book một combo Phòng + vé máy bay đã tốn 3,1 triệu/người, chưa kể đến tiền mà các bạn chi tiêu ở Phú Quốc như ăn uống, đi lại khá đắt. Tính tổng cộng là chuyến đi hết hơn 7 triệu/người, coi như là tiêu thoáng hơn một chút đi cũng không thể có một chuyến 4N3Đ dưới 5 triệu!".

Cụ thể trong clip, nữ Tiktoker cũng bóc ra từng khoản chi phí riêng như: "Ngày 1 chúng mình tiêu hết 3,657 triệu. Ngày 2 tiêu 3,620 triệu. Ngày 3 tiêu 2,664 triệu. Ngày 4 hết 2,025 triệu. Các khoản này bao gồm các dịch vụ như: Chèo Sup, Cáp treo Hòn Thơm, Suối Tranh, Tour 4 đảo, Rạch Vẹm. Còn ăn thì ăn ở On the Rock, Ocean Beach, Sun Việt, Làng Chài". Đáng chú ý nhóm bạn của Tiktoker chọn không đi tham quan quần thể Vinpearl Phú Quốc để tiết kiệm chi phí, "nhưng mỗi người vẫn hết hơn 7 triệu".

Sự thật về du lịch Phú Quốc giá 3 - 4 triệu/người.

Cũng trong video nhóm bạn cũng công khai bảng giá chi tiết từng dịch vụ đã trải nghiệm tại Phú Quốc. Theo đó khoản phí nhiều thứ 2 (sau chi phí combo khứ hồi và phòng khách sạn) nằm trong ngày 1 và 2 với khoản chi cho ăn uống tại các nhà hàng là cao nhất. Trong khi đó ngày 3 và 4 thì chi phí cho vui chơi, trải nghiệm tốn nhiều hơn. Nhìn chung dựa trên chiếc review này có thể thấy các bạn đã có chuyến tham quan và trải nghiệm tương đối tiết kiệm tại Thành phố đảo Phú Quốc. Những tín đồ du lịch nên tỉnh táo trước các quảng cáo khuyến mại của nhà điều hành tour du lịch.

Sau khi đăng review, chủ kênh Tiktok cũng nhận được nhiều comment về chuyến đi Phú Quốc như sau:

"7 triệu là hợp lí mà nhỉ vì Phú Quốc cũng nổi tiếng là đắt đỏ hơn mấy nơi khác rồi!".

"Tui đi có 700K nà, đáp sân bay là tía má tui hốt liền!".

"Không có đâu mọi người cậu mợ tui đi 2 người thôi 6 ngày 5 đêm mà hết gần 25 triệu rồi, đồ ăn mắc lắm!".

"Ô sao thấy mấy người review dưới 5 triệu nhỉ!".

"Không có giá 5 triệu đâu cả nhà ạ, nhà mình cũng đi tiết kiệm nhất cũng gần 8 triệu/người luôn đó, mà mình đi từ tháng 8 năm ngoái lúc đấy vé vẫn còn khá rẻ!".

https://afamily.vn/nhieu-noi-noi-di-phu-quoc-chi-voi-gia-5-trieu-nen-mot-nhom-ban-da-di-thu-de-chung-thuc-khong-ngo-ket-qua-chua-loet-20220413215731183.chn