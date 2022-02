Nhiều người xem nhẹ những thứ ở bên cạnh cho đến khi mất đi...

Hôm nay anh tôi lại say, mỗi ngày đi làm về tôi đều nhìn thấy bộ dạng say sưa ấy, thật sự rất chán nản. Anh tôi và chị dâu đã ly hôn được vài tháng, từ lúc ấy ngày nào cũng say rượu, nhưng không phải sau khi ly hôn mà trước đó đã thế rồi, bây giờ còn bét nhè hơn nữa. Anh chị tôi đã cưới nhau được 15 năm, họ ở bên nhau khi còn là đồng nghiệp. Sau này, chị dâu tôi chuyển công ty, anh tôi vẫn làm ở vị trí cũ và ngày này qua tháng họ chỉ nằm trong vùng an toàn, không có chí cầu tiến. Chị dâu thì có nhiều tham vọng hơn, vì tương lai của hai người, chị dâu cũng cố gắng rất nhiều.

Anh tôi thì sau giờ làm cứ thoải mái tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, rồi về nhà với bộ dạng say xỉn, sáng hôm sau dậy đi làm rồi lại nhậu, cứ một vòng lặp như thế trong suốt nhiều năm. Chị dâu tôi là người rất tốt, luôn động viên chồng cố gắng chăm chỉ hơn, anh ậm ừ nhưng không để tâm, làm việc gì cũng nghĩ rằng đều có chị dâu lo rồi. Và đương nhiên, khi khoảng cách của hai người ngày càng xa thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chị dâu quyết định ly hôn sau nhiều lần cãi vã, chịu đựng, và cố gắng thay đổi anh tôi. Nhận thấy mình mất hết tất cả, giờ muốn thay đổi cũng không được, anh tôi lại tiếp tục chìm đắm trong men say không lối thoát và không biết khi nào mới tỉnh táo trở lại. Tôi và gia đình không biết phải làm gì!

