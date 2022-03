Nhiều người quá khích kêu gọi "đấu tranh bảo vệ" bà Nguyễn Phương Hằng kéo đến đông nghịt quanh Biệt thự Hằng Hữu, lực lượng chức năng vất vả ngăn chặn

Tối ngày 24/3, Cơ quan công an phối hợp cùng với Viện kiểm sát khám xét nơi ở của bà Nguyễn Phương Hằng tại số 6 Nguyễn Thông, quận 3, TP.HCM.

Ngay sau khi thông tin bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố và bắt tạm giam, nhiều người dân hiếu kỳ đã dừng xe theo dõi vụ việc ngay khu vực nhà bà Hằng - nơi cơ quan chức năng đang khám xét.

Nhiều người dân tỏ ra bất ngờ, thậm chí không tin trước thông tin bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt.

Trên mạng xã hội, thông tin này cũng trở thành đề tài nóng nhận được sự quan tâm. Nhiều người tự nhận là người hâm mộ của bà Phương Hằng không khỏi nóng lòng, liên tục cập nhật thông tin mới nhất của vụ việc.

Chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an THCM đã ra Quyết định số 190-01/QĐ về việc khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự; đồng thời ra Quyết định số 300-50/QĐ về việc khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam số 300-04/LB và lệnh khám xét số 300-07/LKX đối với bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, thường trú 17-19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi như trên.

Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM phê chuẩn.

