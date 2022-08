Nhiều người đàn ông dính "bẫy" thanh niên giả thiếu nữ trẻ đẹp trên Facebook

Ngày 2/8, Thượng tá Đặng Quốc Thiện, Trưởng Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiếu (SN 2001), HKTT thôn Sét Thôn, xã Định Hải, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; Chỗ ở hiện nay: xóm 4, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", chiếm đoạt số tiền hơn 68 triệu đồng.

Một số tài khoản Facebook "ảo" do Hiếu lập ra để lừa đảo

Trước đó, ngày 27/7/2022 Công an huyện Thạch Hà nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Cường (SN 1993), trú tại xã Nam Chính, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình về việc bị một tài khoản Facebook có tên là "Nguyễn Thị Uyên" lừa đảo chiếm đoạt số tiền 5,6 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Redmi Note 4 trị giá khoảng 4,6 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo về tội phạm, Lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà xác minh, điều tra làm rõ đối tượng. Đến ngày 29/7, lực lượng Công an đã xác định và tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Hiếu là đối tượng đã lập và sử dụng tài khoản Facebook "Nguyễn Thị Uyên" để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên đối với anh Nguyễn Văn Cường.

Quá trình bắt giữ đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda SH, 2 chiếc điện thoại di động là công cụ, phương tiện thực hiện hành vi phạm tội và 1 điện thoại di động là tang vật mà Hiếu đã lừa đảo chiếm đoạt được của bị hại.

Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu cùng tang vật là chiếc xe máy tại cơ quan Công an huyện Thạch Hà

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Văn Hiếu đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo trên của mình, Hiếu khai nhận bằng thủ đoạn sử dụng điện thoại lập các Facebook ảo gồm: "Nguyễn Thị Uyên", "Độc cô cầu bại", "Hoàng Thị Cẩm Thủy", "Hoàng Ngọc Thư", "Nguyễn Văn Minh", "Nguyễn Thị Huyền Trang", "Nguyễn Hương"… và đăng tải hình ảnh các thiếu nữ trẻ đẹp.

Nguyễn Văn Hiếu đã kết bạn làm quen, nhắn tin với các bị hại trên nhiều tỉnh thành khác nhau. Sau khi lấy được lòng tin của các bị hại, Hiếu sẽ tìm lý do để lừa chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Ngoài vụ việc được trình báo, quá trình điều tra mở rộng vụ án, Công an huyện Thạch Hà cho biết thêm: Vào khoảng giữa tháng 7/2022, Nguyễn Văn Hiếu còn sử dụng tài khoản Facebook "Nguyễn Thị Uyên" nhắn tin với anh Phan Trọng Giang (SN 1981), trú tại xã Đồng Hợp, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, sau đó đưa ra lý do về hoàn cảnh gia đình để lừa đảo chiếm đoạt của anh Cường số tiền 58,8 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà, đề nghị những ai là bị hại liên quan đến đối tượng Nguyễn Văn Hiếu trong vụ án lừa đảo nói trên, kịp thời liên hệ với Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Thạch Hà (SĐT 0989641646) để phối hợp giải quyết.