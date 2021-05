Nhiều người cho rằng mức kỷ luật đại úy đứng nhìn tài xế taxi vật lộn với đối tượng trốn truy nã quá nhẹ, Bộ công an nói gì?

Chiều 18/5, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, lãnh đạo Bộ Công an đã nắm được thông tin về vụ việc một chiến sĩ công an có thái độ thờ ơ trong khi một tài xế taxi đang vật lộn với tên cướp.



Theo Trung tướng, về vụ việc trên, Công an TP Hà Nội đã có báo cáo bước đầu. Hiện tại lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan xem xét trên các khía cạnh, thực hiện đúng quy chế, quy trình để ra quyết định phù hợp.

Trước thông tin dư luận bàn tán cho rằng mức độ kỷ luật đối với Đại úy Nguyễn Văn Lâm chỉ là khiển trách và điều chuyển công tác là còn nhẹ. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bất bình đề xuất, phải cho ra khỏi ngành mới đúng với tính chất của vụ việc, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, việc này sẽ được cơ quan chức năng xem xét.

cán bộ công an đang có mặt khi vụ việc xảy ra

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trưởng Công an huyện Thanh Oai đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển Đại úy Nguyễn Văn Lâm (SN 1985, Công an xã Cự Khê) về Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an huyện.



Đại úy Nguyễn Văn Lâm được xác định là nam thanh niên mặc quần cảnh sát, áo sơ mi dài tay, đội mũ bảo hiểm, có mặt tại hiện trường vụ tài xế taxi vật lộn với tên cướp nhưng lại thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, không tham gia hỗ trợ nạn nhân khống chế đối tượng.

Tuy nhiên, dư luận xã hội cho rằng, mức kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển công tác đối với Đại úy Nguyễn Văn Lâm còn nhẹ, chưa phù hợp, thậm chí có ý kiến còn cho rằng cần phải cho ra khỏi ngành, vì lúc đó tài xế taxi đang nguy hiểm đến tính mạng.

Tài xế quật ngã tên cướp

Trước đó, chiều 16/4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại thời điểm nam tài xế taxi khống chế tên cướp. Trong clip dài 1 phút 30 giây, có thể thấy nam tài xế taxi mặc áo màu trắng dính đầy máu đang cố vật lộn, ghì đè tên cướp và liên tục hô: "Giúp em với".



Dù xung quanh rất nhiều người đứng xem nhưng chỉ có một người đàn ông đến giúp, còn lại đứng quay clip.

Đáng chú ý, trong clip còn xuất hiện một người đàn ông mặc quần màu xanh giống cảnh phục công an nhưng đứng bấm điện thoại, mà không vào can ngăn vụ việc.

Chứng kiến việc này, người quay clip bức xúc cho rằng người đàn ông là công an nhưng không tham gia giúp khống chế tên cướp.

Qua xác minh, công an xác định clip trên là diễn biến của vụ án cướp tài sản taxi xảy ra tại huyện Thanh Oai, Hà Nội và người mặc cảnh phục đứng bấm điện thoại là đại úy Nguyễn Văn Lâm, cán bộ Công an xã Cự Khê (huyện Thanh Oai).

Tại cơ quan công an, danh tính kẻ cướp được xác định là Đặng Phạm Sáu (51 tuổi, ở tổ dân phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa). Sáu chính là kẻ bị Công an Thanh Hóa truy nã đặc biệt về tội "Giết người".