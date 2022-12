Nhiều doanh nghiệp "hé lộ" kế hoạch thưởng Tết Quý Mão 2023

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thời điểm này, thưởng Tết đang là vấn đề được người lao động đặc biệt quan tâm.

Chia sẻ về mức thưởng Tết năm nay, bà Khuất Thị Thảo, trưởng Bộ phận Ngân hàng TMCP Tiên Phong cho biết, công ty đã có dự kiến thưởng Tết với nhân viên chính thức khoảng 1 tháng lương, tương đương từ 10 triệu đồng trở lên tùy theo từng vị trí. Theo bà Thảo, năm nay tình hình kinh doanh có những khó khăn nhất định nên mức thưởng có thể giảm nhẹ từ 3-4%.

Hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, bà Vũ Tú Anh, Trưởng nhóm tuyển dụng Công ty cổ phần MediaMart cho biết, hiện đã có sự kiến mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão, song con số cụ thể sẽ còn dựa vào kết quả kinh doanh cuối năm của doanh nghiệp.

Thời điểm này cũng chưa thể đưa ra so sánh về mức thưởng năm nay với các năm trước, song nhìn chung, nhân viên các bộ phận có thể nhận mức thưởng Tết ít nhất bằng với năm ngoái, tùy theo từng vị trí. Trước đó, năm 2021, nhân viên khối năm phòng nhận mức thưởng từ 10 triệu đồng trở lên, riêng khối kinh doanh có mức thưởng cao hơn.

Không chỉ thưởng Tết bằng tiền mặt, bà Nguyễn Thanh Thủy, Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Coway Vina cho biết, năm nay, doanh nghiệp sẽ thưởng Tết cho nhân viên dựa theo doanh số. Ngoài ra cũng sẽ thưởng các chuyến du lịch cho những nhân viên, CTV đạt doanh số cao trong năm. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh năm vừa qua có những biến động, bộ phận kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp, do đó mức thưởng năm nay dự kiến cũng có thể giảm từ 20-30%.

Ở lĩnh vực sản xuất, ông Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam cho biết, hiện nay các đơn hàng vẫn chạy đều nhưng sản lượng chỉ bằng khoảng 70-80% so với trước đây, vì vậy công ty dự kiến sẽ thưởng Tết 1,5 tháng tiền lương cho người lao động.

Ông Cheng Ming Chun, Quản lý cấp cao Công ty Inventec Appliances Việt Nam (KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội) cho biết, công ty mẹ sẽ thưởng Tết cho lao động từ 1-10 tháng lương tùy vào vị trí và kết quả hoàn thành công việc. Riêng với thị trường Việt Nam mới đi vào hoạt động từ năm 2022, tình hình sản xuất kinh doanh chưa thực sự ổn định, do đó dự kiến mức thưởng sẽ từ 1-3 tháng lương tùy theo mức lương của người lao động. Ngoài ra, công ty cũng có chế độ thưởng cho những nhân viên xuất sắc.

Tại khu vực Hà Nội, ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH dự báo, mức thưởng Tết của các doanh nghiệp trên địa bàn năm nay có thể giảm hơn so với các năm trước, trong đó các ngành như dệt may, da giày, điện tử, chế biến gỗ tiền thưởng Tết có thể giảm sâu.

Tại Bình Dương, đại diện Sở LĐ-TB-XH cho hay, dự báo mức thưởng Tết của các doanh nghiệp sẽ không có nhiều biến động so với các năm trước. Ở những doanh nghiệp bị cắt giảm giờ làm, tiền thưởng có thể ảnh hưởng. Các lĩnh vực khác cơ bản vẫn giữ được mức thưởng Tết ổn định. Tuy nhiên, đây mới chỉ là dự báo ban đầu dựa trên khảo sát từ các doanh nghiệp, từ ngày 25/12 mới có số liệu chính xác để công bố.

Ông Lê Đình Quảng, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Chính sách pháp luật của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho rằng, năm nay, hầu hết các doanh nghiệp vẫn sẽ duy trì tháng lương thứ 13, một số doanh nghiệp đã đưa nội dung này vào thỏa ước lao động hoặc các quy chế nội bộ.

Nhưng một số doanh nghiệp đang gặp khó khăn do đơn hàng giảm sút, thậm chí không đảm bảo được việc trả lương, do vậy, việc thưởng Tết chắc chắn sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, con số này chỉ khoảng trên 1.000 doanh nghiệp, với sự vào cuộc của các cấp công đoàn có thể tháo gỡ cho các doanh nghiệp, đảm bảo tất cả người lao động đều có tết sum vầy đầm ấm an lành.

“Tiền thưởng Tết phụ thuộc rất lớn vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Mặc dù luật không quy định thưởng Tết là bắt buộc, nhưng từ nhiều năm nay đã trở thành một nét văn hóa, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với người lao động. Do đó, hầu hết các doanh nghiệp đều có sự chuẩn bị thưởng Tết”, ông Quảng cho biết.

Mới đây, Bộ LĐ-TB-XH cũng đã có văn bản yêu cầu lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH các tỉnh phải báo cáo tình hình tiền lương và thưởng Tết của doanh nghiệp đối với người lao động trước ngày 25/12.

Trong đó, yêu cầu các Sở này phải hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, người sử dụng lao động trên địa bàn rà soát, thực hiện đúng chế độ, chính sách về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ phúc lợi khác đối với người lao động, trong đó có cả việc khảo sát, nắm tình hình trả lương và kế hoạch thưởng Tết của các doanh nghiệp./.

Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 đã quy định, quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Theo đó, doanh nghiệp được quyền quyết định quy chế thưởng sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Dù là thưởng Tết hay thưởng nói chung thì doanh nghiệp đều phải công bố công khai tại nơi làm việc để cho người lao động được biết.