Nhiều chị em đang mê đắm loài hoa này: Cắm bình cũng đẹp, để cả chậu cũng sang, Tết nhìn là thấy giàu

Không phải lan, cũng chẳng phải hồng, loài hoa đang được nhiều chị em săn lùng dịp cuối năm lại là những bông Amaryllis đỏ rực, cánh dày, nụ to, nở một chùm đã thấy “giàu có” nguyên góc nhà. Điểm khiến Amaryllis được yêu thích là vừa có thể cắm bình chơi trên bàn ăn, bàn trà, lại có thể trồng cả chậu đặt ở phòng khách, cửa sổ, ban công, nhìn đâu cũng thấy sang. Amaryllis - một cái tên bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp với nghĩa “tỏa sáng”. Đằng sau loài hoa tưởng chỉ để “chưng cho đẹp” này lại là cả một câu chuyện cổ tích về tình yêu dũng cảm, về sự kiên định, và hơn hết là cảm giác bình yên, chữa lành mỗi khi nhìn thấy nụ hoa đỏ vươn lên.

Hoa Amaryllis : Từ chuyện tình Hy Lạp đến góc nhà của chị em

Trong truyền thuyết, Amaryllis gắn với chuyện một cô gái chăn cừu xinh đẹp đem lòng yêu chàng trai chăn cừu chỉ say mê hoa, chẳng hề để ý đến mình. Tuyệt vọng, cô tìm đến nữ tư tế xin giúp đỡ. Nữ tư tế đưa cho cô một mũi tên vàng và bảo rằng: Mỗi ngày, cô hãy dùng mũi tên ấy đâm nhẹ vào tim mình rồi đi trên cùng một con đường đến nhà chàng trai. Cô gái ngoan cố làm theo, mỗi bước chân là từng giọt máu rơi xuống đất.

Cho đến một ngày, trên con đường ấy bỗng mọc lên vô số bông hoa đỏ tươi rực rỡ, như được tưới bằng chính máu tim của cô. Khi mang bó hoa đỏ rực ấy đến gõ cửa nhà chàng trai, vẻ đẹp của cô gái và của những bông hoa đã chạm đến trái tim chàng. Từ đó, họ yêu nhau, và chàng trai dùng chính tên cô gái để đặt cho loài hoa này - Amaryllis.

Có lẽ vì thế mà mỗi lần nhìn thấy hoa Amaryllis, người ta thường có một cảm giác rất lạ: Vừa rộn ràng, vừa xúc động, như được nhắc nhở về một thứ tình cảm dám yêu, dám làm, dám tin. Không chỉ có vậy, trong một cách lý giải khác, người ta ví Amaryllis như “ngôi sao dẫn đường”. Khi ta lạc lối trong cuộc sống, chỉ cần ngẩng đầu lên bầu trời, sẽ có một vì sao lấp lánh chỉ đường và loài hoa này được xem như biểu tượng của vì sao đó. Bởi vậy, nhiều người tin rằng đặt một chậu Amaryllis trong nhà sẽ giúp mình vững lòng hơn, có thêm năng lượng để đi tiếp.

Vì sao chị em đang mê đắm Amaryllis : Vừa sang vừa… rất mộc mạc?

Điều đầu tiên khiến Amaryllis gây nghiện là hoa nở cực kỳ “đã mắt”. Trên một cành hoa có thể bung từ 2-4 bông, cánh dày, to, màu đỏ, hồng, trắng hoặc pha sọc rất bắt mắt. Khi nở hết, cả chùm hoa trông như một chiếc đèn lồng rực rỡ. Đặt một chậu trên kệ tivi hay góc phòng khách, tự nhiên không gian trông sang hẳn, giống như một phiên bản “Tết hiện đại”: Đủ đỏ, đủ rực, nhưng không bị sến.

So với việc chỉ mua hoa cắt cành về cắm bình vài ngày là tàn, nhiều chị em thích chơi Amaryllis ở chỗ có thể vừa cắm bình vừa trồng chậu. Khi cây ra hoa, ta có thể cắt vài cành cắm vào chiếc bình gốm mộc, đặt trên bàn ăn hay bàn trà, phần còn lại vẫn là chậu hoa xanh tốt, tiếp tục nuôi củ để năm sau nở tiếp. Cảm giác vừa được ngắm bình hoa tươi, vừa có một “cả vườn” thu nhỏ trong nhà khiến nhiều người thấy rất đáng tiền. Với những ai thích trang trí nhà cửa dịp Tết nhưng không muốn quá cầu kỳ, một hai chậu Amaryllis đặt cạnh cửa sổ, thêm ít lá xanh xung quanh là đủ để căn nhà bừng sáng.

Amaryllis không hề khó chăm: Chọn đất, nước, nắng cho đúng là được

Nghe chuyện hoa ngoại, tên Tây, nhiều người tưởng phải thật khéo tay mới trồng được, nhưng thực ra Amaryllis lại khá “dễ tính”. Loài hoa này thích loại đất tơi xốp, thoát nước tốt, có thể trộn đất thịt với phân hữu cơ hoai mục và một chút tro trấu, xơ dừa hoặc đá perlite cho đất nhẹ, không bí. Quan trọng nhất là không để đất bí nước, vì củ Amaryllis rất dễ bị úng nếu ngâm trong nước quá lâu. Về ánh sáng, Amaryllis thích sáng nhưng không chịu được nắng gắt chiếu thẳng cả ngày.

Mùa mát, chị em có thể đặt chậu ở ban công hoặc cửa sổ hướng Nam hay Đông, nơi có nắng sáng dịu trong khoảng 4-6 tiếng là lý tưởng. Mùa hè, nếu nắng quá gay gắt, có thể kéo rèm mỏng hoặc đưa chậu vào chỗ có ánh sáng tán xạ, tránh để lá bị cháy xém. Chuyện tưới nước cũng đơn giản, cứ thấy mặt đất khô khoảng 2-3cm thì tưới một lần, mỗi lần tưới cho đẫm, nhưng để nước thoát hết.

Mùa đông, cây có giai đoạn nghỉ, cần giảm tưới, giữ đất chỉ hơi ẩm, không để sũng nước kẻo củ thối. Nhiệt độ lý tưởng cho Amaryllis là khoảng 18-25°C, dưới 5°C củ dễ bị rét, trên 30°C cây cũng chậm phát triển, nên nếu nhà quá nóng hoặc quá lạnh, chị em nhớ để chậu ở vị trí thoáng, đừng kê sát nguồn nhiệt hoặc nơi gió lùa mạnh.

Trồng Amaryllis chơi Tết: Chọn củ, chọn cách trồng, ai mới chơi cũng làm được

Điều thú vị là Amaryllis có nhiều cách chơi, từ “lười ơi là lười” đến chăm kỹ đều được. Người kỹ tính có thể chọn loại trồng chậu với đất. Khi mua, nên chọn củ tròn, cứng, vỏ không mốc, không mềm nhũn, cầm thấy nặng tay. Khi trồng, chỉ vùi khoảng 2/3 củ dưới đất, chừa 1/3 trên mặt chậu để dễ quan sát. Đất trồng xong tưới đẫm một lần rồi để nơi có ánh sáng nhẹ, vài tuần sau cây sẽ ra lá và đẩy mầm hoa.

Người thích ngắm bộ rễ trắng đẹp có thể thử trồng nước trong bình thủy tinh, để đáy củ cách mặt nước khoảng 1-2cm, mỗi tuần thay nước một lần và thêm chút dung dịch dinh dưỡng loãng. Nhìn bộ rễ trắng đua nhau mọc trong làn nước trong veo cũng là một kiểu “chill” rất riêng. Dạo gần đây, nhiều nơi còn bán loại củ Amaryllis phủ sáp.

Kiểu này gần như sinh ra cho người bận rộn: Mua về chỉ cần đặt ở góc bàn sáng sủa, không cần chậu, không cần đất, không tưới nước, cây vẫn trồi mầm và ra hoa dựa vào dinh dưỡng trong củ. Khi hoa tàn, nếu tiếc, chị em có thể bóc lớp sáp, để củ khô rồi đem trồng vào đất, chăm lại cho mùa hoa sau. Thời điểm trồng đẹp nhất là khoảng tháng 10-12, nếu muốn Tết nhà có hoa nở rộ thì có thể chia làm hai đợt trồng cách nhau chừng hai tuần, như vậy hoa sẽ nở nối tiếp nhau, kéo dài cảm giác “nhà lúc nào cũng có hoa”.

Giữa những ngày cuối năm bận bịu, đôi khi thứ giữ chúng ta bình tĩnh lại không phải là một kế hoạch to tát, mà là một góc nhỏ trong nhà có ánh sáng, có chậu hoa đỏ rực rỡ, có vài phút ngồi ngắm nhìn mà chẳng phải nghĩ ngợi gì. Amaryllis, với câu chuyện tình dũng cảm phía sau và vẻ đẹp kiêu hãnh, có thể là loài hoa như thế: Nhắc chị em về việc dám yêu, dám sống, dám tin, nhưng cũng nhắc về việc biết quay lại chăm chút cho chính mình.

Một chậu hoa không giải quyết được hết mọi nỗi lo, nhưng mỗi lần thấy nụ hoa nhú lên, thấy bông đầu tiên hé nở, tự nhiên ta có thêm một lý do nhỏ để mỉm cười. Biết đâu, đó chính là thứ năng lượng dịu dàng mà mỗi người phụ nữ đều cần trong căn nhà của mình.