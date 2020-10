Nhiều bà mẹ nổi tiếng đứng lên kêu gọi quyên góp giúp đồng bào miền Trung: Siêu mẫu Hà Anh ủng hộ xây nhà chống lũ, bà Tân Vlog cũng gửi 50 triệu đồng qua ca sĩ Thủy Tiên

Trước tình hình khó khăn cấp bách ở miền Trung lúc này, ngày càng có nhiều người nổi tiếng đứng ra kêu gọi ủng hộ nhu yếu phẩm, vật chất và nhiều thứ cần thiết khác để gửi vào miền Trung giúp đỡ bà con. Từ ca sĩ Thủy Tiên, MC Trấn Thành, hoa hậu H'Hen Niê, gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn... cho đến nhiều nhà hảo tâm khác đều kêu gọi quyên góp được số tiền rất lớn, lên đến hàng chục tỷ đồng.



Tất cả những gì cộng đồng làm để gửi về miền Trung lúc này đều vô cùng đáng quý. Sau đợt mưa lũ vừa rồi, ngập lụt chưa qua đã lại sắp có nguy cơ đón cơn bão mới, nhân dân cả nước đều lo lắng cho miền Trung vô cùng. Dù hàng hóa, nhu yếu phẩm vận chuyển vào miền Trung đã rất nhiều, song chưa đủ để giúp bà con vượt qua thiên tai, giảm thiệt hại như mong muốn. Bởi vậy nên, tiếp nối tấm lòng của những người đi trước, đến hôm nay lại có thêm nhiều hot mom nổi tiếng khác đứng lên kêu gọi ủng hộ miền Trung trên MXH.



Siêu mẫu Hà Anh chia sẻ một status khá dài vào sáng nay, thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều người nhờ dự án xây nhà chống lũ cho đồng bào miền Trung.

"Cả tuần nay tôi trăn trở nghĩ về miền Trung và suy nghĩ làm thế nào để có thể dùng sự ảnh hưởng, tiếng nói của mình để giúp đỡ họ.

Tôi cũng biết rằng đã đang có rất nhiều cá nhân, tổ chức giúp bà con bằng cách đến tận nơi phát tiền, đồ ăn, quần áo cho bà con và họ làm rất tốt. Nên tôi nghĩ rằng chúng ta phải chia nguồn lực, tận dụng thế mạnh của mỗi người để giúp bà con cho hiệu quả nhất, theo chiến lược và hoạch định thời gian cụ thể.

Tôi mong muốn chúng ta có thể giúp đỡ miền Trung một cách lâu dài và hiệu quả. Chính vì vậy cả tuần nay tôi dành thời gian tìm hiểu những cách tôi nghĩ sẽ mang lại hiệu quả lâu dài nhất!

Thật may mắn khi đọc FB của một số bạn bè tôi "phát hiện" ra mô hình "Nhà chống lũ". Nhà chống lũ tôi đã nghe qua từ một vài năm trước, nhưng thực sự không hiểu chống lũ là chống thế nào, và cũng sơ sót chưa bao giờ đi tìm hiểu kỹ cả. Các bạn ạ, các bạn có bao giờ nghĩ, mỗi năm vào thời điểm này, lũ lại dâng lên, bà con lại lụt lội. Vậy tại sao biết bao năm "sống chung với lũ" ấy, trong nhà mỗi bà con lại không trữ nổi mấy cái áo phao phòng trừ?

Áo phao không đắt, không hỏng khi để từ năm này đến năm khác, tại sao phải để nước dâng lên chúng ta mới túi bụi đi thu mua để phát ủng hộ? Phải chăng ngay chính cả bà con cũng chưa chủ động trong việc chuẩn bị, phòng bị để sống chung với lũ? Vậy nếu mùa nào lũ cũng lên, cũng giờ này mỗi năm, chúng ta lại thu gom tiền, chèo thuyền đi giải cứu, đi phát lương thực? Có cách nào để phòng bị, chuẩn bị cho tương lai để tránh được những tai nạn bi kịch cho mọi người?

Ở các nước trên thế giới cũng có những vùng hàng năm bị cháy rừng, lũ lụt, lốc xoáy, động đất... người ta cũng sống chung với nó và tìm những biện pháp phòng bị, hiểu rõ các manual trong tình huống khẩn để sống chung với những thiên tai này. Thì tại sao chúng ta không làm điều này?

"Nhà chống lũ" cho tôi một tia hy vọng cho giải pháp bền vững dành cho bà con, phù hợp với hoàn cảnh kinh tế của ta và địa hình sống của bà con miền Trung. Nhà chống lũ có nhiều mô hình, mà trong đó có "nhà phao" là mô hình có thể giúp được hộ gia đình phòng chống lũ trong trường hợp khẩn rất hữu hiệu.

Nhà phao với concept "nước dâng đến đâu nhà lên đến đó" là nơi để gia đình có thể giữ lương thực dự trù, đồ đạc quan trọng, và sơ tán cả gia đình qua đó khi mực nước bắt đầu dâng lên.

Nhà phao có nhà phao biệt lập được hình thành với mẫu thiết kế là khung nhà bằng thép để giảm trọng lượng khung nhà, có mặt bằng hình vuông, sàn lát ván gỗ, vách thưng ván gỗ hoặc tôn kẽm, mái 4 dốc lợp tôn kẽm, có hành lang ngoài để nâng cao tính cân bằng chống dao động và sử dụng cửa ray trượt để dễ sử dụng khi gió lùa mạnh. Dưới gầm sàn nhà được bố trí các thùng phuy sắt làm hệ phao nổi giúp nâng toàn bộ nhà, người và tài sản bên trong nổi lên, hạ xuống theo mức nước lũ và được neo giữ bằng hệ cọc trượt hoặc dây neo.

Một căn nhà phao thế này chi phí tầm 90 triệu cho một căn hoàn chỉnh. Tổ chức Sống bền vững của Nhà chống lũ do chị Jang Kều đứng đầu với sự đóng góp của mọi người, cá nhân và các tổ chức, sẽ hỗ trợ phần chi phí 25-35 triệu cho việc xây dựng nhà cho người dân. Số còn lại do hộ dân chi trả. Trong trường hợp hộ dân quá nghèo, tổ chức sẽ giúp đứng ra huy động giúp từ tài sản tự có, họ hàng hay thậm chí chính quyền cho vay không lãi để người dân nghèo có thể có mái nhà an toàn phòng mùa lũ lên.

Nhận thấy rằng đây là mô hình giúp đỡ bà con một cách bền vững, lâu dài nhất, Hà Anh xin đứng ra kêu gọi bạn bè, follower của Hà Anh cùng quyên góp để ủng hộ cho quỹ Xây dựng nhà chống lũ cho bà con để mỗi năm chúng ta không còn phải chứng kiến nhiều cảnh thương tâm, không phải chạy đôn chạy đáo, không phải lo nghĩ cách làm thế nào giúp họ. Chúng ta giúp và cũng một phần nâng cao ý thức và kiến thức cũng như trách nhiệm cho chính người dân miền Trung để họ biết cách bảo vệ tính mạng tài sản cho họ và gia đình họ.

Còn đối với nhu cầu khẩn cho bà con hiện tại, Hà Anh đang huy động các hình thức thực phẩm đóng hộp, thuốc men dụng cụ y tế... để giúp bà con.

Các bạn đừng nghĩ mình không có tiền tỉ thì không thể giúp. Từ nhiều trăm nghìn sẽ thành triệu, thành chục triệu, trăm triệu. Chỉ 45 triệu là ta đã giúp được 1 hộ nhà có cơ hội có nhà chống lũ. Hiện tại dự án đã làm được 900 căn, một con số khiêm tốn nhưng đầy ý nghĩa. Thiên nhiên có thể góp gió thành bão, chúng ta có thể góp chút tiền để ra nhà chống lại sức hủy hoại của bão, lũ!

Hãy cùng nhau nhân rộng con số này!".

Lời kêu gọi của Hà Anh khiến nhiều người cảm thấy vô cùng xúc động. Mì tôm, nước mắm, lương khô... cũng chỉ là giải pháp tạm thời cho bà con vượt qua giai đoạn khó khăn này, cần một hướng đi lâu dài, an toàn và giảm bớt thiệt hại mùa mưa lũ mỗi năm. Dự án Nhà chống lũ rất khả quan, có tính ứng dụng cao, phù hợp với bối cảnh hiện tại, nên những chia sẻ kêu gọi quyên góp chi phí xây nhà chống lũ cho đồng bào miền Trung của Hà Anh được rất nhiều người hưởng ứng. Chỉ sau 2 tiếng đồng hồ, đã có vô số thành viên mạng đóng góp vào quỹ xây nhà chống lũ, bản thân Hà Anh cũng rất xúc động trước tấm lòng và sự đoàn kết yêu thương của cộng đồng.

Cùng chung tấm lòng hướng về miền Trung thương yêu, song nghệ nhân ẩm thực Đoàn Thu Thủy lại chọn cách khác để ủng hộ cho bà con vượt khó khăn trong bão lũ. Cô chia sẻ nguyên tắc của bản thân là không nhận tiền của ai, cho dù là gửi để làm từ thiện, nên cô đã nghĩ cách bán các món đồ giá trị của mình để gây quỹ mang trực tiếp vào Huế.

Nghệ nhân Đoàn Thu Thủy viết trên trang cá nhân mới đây: "Sau khi thu xếp thì thứ bảy tuần này mình sẽ ra Huế tặng quà cho bà con khó khăn vùng lũ lụt. Có nhiều bạn ngỏ ý muốn gửi tiền cho mình để góp thêm quà cho bà con nhưng nguyên tắc của mình xưa giờ không có nhận tiền của bất cứ ai, nên ngoài bức tranh hôm qua mình bán được 80 triệu thì ngày mai lúc 16g, mình sẽ livestream bán thêm một số món từ nhỏ tới lớn để kiếm thêm tiền ủng hộ cho bà con miền Trung.

Các món gồm:

- Các bình trà vẽ tay;

- Các cặp tô vẽ tay;

- Một số chén bát, bình trà của L’Aura de Namky;

- Sách Đường Đến Miền Hạnh Phúc;

- 2 bức tranh thủy mặc của hoạ sỹ Trương Hán Minh;

- 5 bức tranh giấy dó của hoạ sỹ Tào Linh;

- 1 chiếc khăn Hermes còn mới nguyên;

- Túi LV, túi Burberry... mình đã sử dụng...

Tất cả có giá từ 500 ngàn tới 50 triệu. Chị em vô ủng hộ mình để góp sức cho bà con miền Trung!".

Bức tranh bán đấu giá được 80 triệu và những món đồ mộc mạc nghệ nhân Đoàn Thu Thủy bán để gây quỹ ủng hộ nhân dân miền Trung.

Lời tâm sự của cô Đoàn Thu Thủy tuy nhẹ nhàng nhưng lại có sức ảnh hưởng khá lớn. Nếu bán hết các món đồ ở trên, có lẽ số tiền mà cô quyên góp được sẽ lên đến hàng trăm triệu đồng. Có lẽ chừng ấy vẫn chưa đáng là bao so với thiệt hại mưa lũ gây ra cho bà con miền Trung, song tâm đức của mọi người chắc chắn sẽ bù đắp được phần nào mất mát cho người dân vùng ngập lụt trong lúc này.

Là người nổi tiếng nhưng vợ chồng Hằng Túi cũng rất thường xuyên làm từ thiện, âm thầm không khoa trương. Vì muốn kêu gọi ủng hộ thật nhiều để gửi cứu trợ cho bà con miền Trung, nên lần này ông xã Hằng Túi đã thay mặt vợ đứng ra nhận quyên góp nhu yếu phẩm, thuốc men, áo phao... với tổng số lượng lên đến cả trăm thùng.

Gần trăm thùng đồ cứu trợ vợ chồng Hằng Túi đứng ra nhận quyên góp để gửi vào vùng bão lũ.

May mắn là có thêm rất nhiều người chung tay hỗ trợ vợ chồng Hằng Túi, người thì nhận chở hàng miễn phí, người thì giảm giá thuốc men, người thì đến bê đồ vận chuyển giúp, còn lại thì chuyển khoản đóng góp mong giúp đỡ được bà con đôi phần. Chồng Hằng Túi đã công khai tất cả những gì nhóm của anh nhận được sau vài ngày lên tiếng gây quỹ.

"TỔNG TIỀN HIỆN TẠI HUY ĐỘNG ĐƯỢC: 60.050.000 đồng.

Chi tiêu:

- Mình trích quỹ của group mua được 349 áo phao cứu hộ hết 30.500.000 đồng và 1.700.000 đồng tiền vận chuyển hàng về từ Hải Phòng.

- Mua thuốc men (chi tiết theo bill đính kèm) : 4.000.000 đồng.

Tổng chi: 36.200.000 đồng.

Quỹ còn: 23.850.000 đồng".

Bất ngờ hơn nữa, trong số những người nổi tiếng đóng góp của cải vật chất gửi cứu trợ miền Trung đã xuất hiện tên bà Tân Vlog. Mẹ con bà Tân đã gửi thẳng 50 triệu vào tài khoản của ca sĩ Thủy Tiên, mong phần nào giúp đỡ bà con miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong clip mới nhất, Hưng Vlog cho biết đã theo dõi ca sĩ Thủy Tiên cứu trợ đồng bào miền Trung trong suốt thời gian qua. Vì cảm phục cũng như tin tưởng chị nên Hưng đã quyết định gửi số tiền ủng hộ qua tài khoản của chị Thủy Tiên.

Bà Tân chia sẻ rằng dù số tiền 50 triệu cũng chỉ là một phần nhỏ thôi nhưng bà và con trai mong rằng có thể giúp đỡ phần nào cho mọi người đang trải qua khổ cực trong thời gian bão lũ ở miền Trung thời điểm này.

Bà Tân Vlog và con trai cũng không quên động viên miền Trung hãy "cố lên" để vượt qua khó khăn này.