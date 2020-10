Trong chuỗi dữ liệu quan trắc khí tượng tại Lào Cai, hơn 60 năm nay chưa bao giờ nhiệt độ Sa Pa xuống thấp như vậy ở thời điểm đầu tháng 10.

Nhiệt độ xuống 7 độ C, Sa Pa chìm trong sương mù, rét tê tái.

Trái ngược với Sa Pa, các khu vực khác trong tỉnh nhiệt độ lại tăng nhẹ so với ngày trước đó. Vùng thấp dao động khoảng 21 – 23 độ C, vùng cao khoảng 17 – 19 độ C.

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, nguyên nhân khiến nhiệt độ Sa Pa giảm là do điều kiện địa hình gây ra.

Nhiệt độ giảm thấp cũng gây cảm giác rét tê tái. Người dân, du khách tại Sa Pa đều phải mặc thêm áo ấm khi ra đường.

Tuy nhiên, vì mới là dịp cuối thu nên giá rét chưa kéo dài, không khí lạnh suy yếu nhanh. Dự báo cho thấy, kể từ mai 12/10, nhiệt độ các khu vực tại Lào Cai sẽ nhích dần lên./.