Nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể tăng thêm 4,5 độ C

Các nhà nghiên cứu đánh giá, nhiệt độ trung bình toàn cầu sẽ tăng từ 2,5 - 4,5 độ C nếu lượng khí thải carbon dioxide (CO 2 ) trong không khí tiếp tục theo xu hướng hiện nay, tức là gấp đôi so với các mức của thời kỳ tiền công nghiệp.

Phân tích mới nhất và toàn diện nhất về tình trạng biến đổi khí hậu được thực hiện đã cho thấy mức độ nhạy cảm cao của khí hậu Trái đất đối với carbon dioxide. Trong hơn 40 năm, phạm vi phản ứng của nhiệt độ toàn cầu đối với việc tăng gấp đôi lượng khí carbon dioxide trong khí quyển vẫn duy trì ở mức 1,5 - 4,5 độ C.

Lượng khí thải CO2 trong không khí tiếp tục tăng lên. (Ảnh: AP)

Kết quả của nghiên cứu mới do Chương trình Nghiên cứu khí hậu thế giới (WCRP) thực hiện trong 4 năm qua cho thấy, nếu nồng độ carbon dioxide trong khí quyển tăng gấp đôi so với mức ở thời kỳ tiền công nghiệp và được duy trì, thế giới có thể sẽ trải qua sự nóng lên toàn cầu ở mức từ 2,3 - 4,5 độ C. Các nhà nghiên cứu nhận thấy sẽ có ít hơn 5% khả năng mức tăng nhiệt độ Trái đất ở dưới 2 độ C và 6 - 18% vượt quá 4,5 độ C.

Nhiều loài cá ở Bắc Cục đã chết do nhiệt độ nóng lên. (Ảnh: AP)

Trước đó, các nhà khoa học cho rằng, mức tăng nhiệt này ở giới hạn từ 1,5 - 4,5 độ C. Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng, mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C như được quy định tại Thỏa thuận Paris 2015 về biến đổi khí hậu là gần như nằm ngoài tầm với nếu các nước không tích cực giảm khí thải nhà kính.