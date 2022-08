Nhiếp ảnh gia Việt và bộ ảnh cưới phong cách hoài cổ lấy cảm hứng từ bố mẹ đẹp mê mẩn: Lời giải thích tinh tế khi bị chê chú rể "lạc quẻ"

Bộ ảnh cưới tuyệt đẹp khiến ai cũng phải mê mẩn

Đôi khi, một bộ ảnh đẹp và ấn tượng cũng có thể mở ra cả trào lưu chụp hình mới cho mùa cưới. Mới đây, bộ ảnh cưới của một nhiếp ảnh gia trẻ của Việt Nam đã thực sự gây bão trên MXH Hàn Quốc, Đài Loan và cả Thái Lan.



Bộ ảnh cưới được thực hiện theo phong cách retro. Từ trang phục, màu sắc, phụ kiện và cách tạo dáng của cô dâu chú rể đều vô cùng hoàn hảo. Nhìn những bức hình, người ta như quay ngược thời gian đến với Hong Kong của những năm đầu thập niên 90.

Có nhiều bài đăng về bộ ảnh với lượt like khủng.

Được biết, chủ nhân của bộ ảnh cưới là Vũ Thụy Khuê hay còn được biết đến bằng cái tên Kemmiethecat. Thụy Khuê sinh năm 1999 và hiện là một Photographer hoạt động trong lĩnh vực Film Photo và Conceptual tại TP Hồ Chí Minh.

Bộ ảnh đang được chia sẻ rầm rộ do Khuê thực hiện vào tháng 1/2022.

"Bộ ảnh cưới Around You, Around Saigon ngay khi vừa ra đời đã được nhiều bạn followers của mình yêu thích. Tuy nhiên, mình không ngờ nó lại được biết đến rộng rãi như thế, không chỉ cư dân mạng Việt Nam mà còn ở các trang mạng quốc tế. Những ngày qua, bộ ảnh lại được chia sẻ nhiều hơn khiến cho mình cảm thấy rất hạnh phúc khi một "đứa con tinh thần" được yêu thương và đón nhận", nhiếp ảnh gia trẻ tuổi chia sẻ.

Ý tưởng thực hiện bộ ảnh cưới đến với Thụy Khuê trong một lần cô xem lại ảnh cưới của bố mẹ. Với bản thân cô, ảnh cưới truyền thống xưa luôn có nét đặc biệt, thu hút và khiến cô quyết tâm tái hiện lại xúc cảm hoài niệm đó.

"Thời bố mẹ còn trẻ, những bộ phim Hong Kong, đặc biệt là phim của đạo diễn Vương Gia Vệ rất thịnh hành. Những thước phim và gam màu đặc trưng của nó rất ấn tượng. Bởi thế, mình đã quyết định kết hợp các yếu tố màu sắc, ánh sáng để chụp nên bộ ảnh này", Thụy Khuê chia sẻ.

Dù sao thì hiện tại cũng là năm 2022 và đương nhiên, để tạo nên được bộ ảnh mang màu sắc, hơi hướng của cách đây 30 năm trước là không hề dễ dàng. Sau khi nghĩ đến chuyện chụp bộ ảnh, Thụy Khuê đã liên tục nung nấu ý tưởng đó và dành nhiều tuần liền để tìm kiếm trang nhạc, phụ kiện và cả background phù hợp. Tất cả những gì cô cần để thực hiện bộ ảnh đều đến một cách tình cờ và rất "duyên".

Thụy Khuê chia sẻ: "Chiếc đầm cưới mình mua lại được từ một người chị chuyên sưu tầm đồ cũ. Đó là chiếc đầm giống hệt với đầm cưới thời mẹ mình ngày xưa từ form dáng, chất liệu đến cách xử lý đính hạt, hoa văn ren dập thủ công cùng tùng phồng được may rất chỉn chu. Tìm được váy, mình kết hợp với một chiếc xe mang hơi hướng cổ điển, màu trắng.

Về khung hình chụp, mình đã dành thời gian đi khắp Sài Gòn để tìm những góc nhà cổ, khu tập thể cũ vẫn còn giữ được nét vintage từ ngày xưa. Mình lên câu chuyện cho bộ ảnh về một cặp đôi trở lại những nơi kỷ niệm hẹn hò quen thuộc như hàng chè, khu chung cư cũ, xe mì… Chính các địa điểm ấy là những nơi bố mẹ mình hẹn hò thời trẻ nên không khí đi chụp hôm ấy vui như chơi Tết vậy".

Xu hướng chụp ảnh cưới của năm 2022 sẽ là gì?

Trong bộ ảnh, nhan sắc của cô dâu chú rể cũng là điều khiến người ta phải xuýt xoa. Cả hai đều có nét đẹp cổ điển, nữ chính như một nữ diễn viên Hong Kong thứ thiệt. Theo Thụy Khuê, cái khó nhất để hoàn thành bộ ảnh cưới retro là cách phối hợp những yếu tố đặc trưng này với mẫu. Từ makeup, kiểu tóc đến trang phục màu sắc cần được chuẩn bị kỹ lưỡng.

"Ở bộ ảnh này, nhiều người khen cô dâu hoàn hảo nhưng chú rể "lạc quẻ" do trang phục hiện đại và đôi găng tay không phù hợp. Tuy nhiên, toàn bộ hình mẫu chú rể mình lấy từ ảnh cưới của bố mình chụp vào thập niên 90 đấy. Dùng y nguyên phong cách đó thì không thể nào mà không sát thực tế được. Vẫn có nhiều người khen trang phục của cả hai rất hợp mà", Thụy Khuê giải thích.

Và cuối cùng, bộ ảnh cưới tốn nhiều tâm sức của nhiếp ảnh gia trẻ tuổi đã được đón nhận nhiệt liệt.

Mùa cưới 2022 đang chuẩn bị sôi động, nhiếp ảnh gia Thụy Khuê cũng có những đánh giá về xu hướng chụp ảnh cưới của năm nay.

"Mình nghĩ cơn sốt phong cách quay về các thập niên vẫn sẽ còn được yêu thích trong năm nay. Không chỉ ảnh cưới mà còn các concept chân dung, cặp đôi… vẫn hoàn toàn có thể khai thác rất nhiều ở phong cách này. Bản thân mình không phải là photo chuyên chụp ảnh cưới mà ảnh cưới chỉ là một trong những chủ đề mình trải nghiệm theo hướng concept mà thôi", Khuê chia sẻ.

Trong suốt thời gian cầm máy ảnh, Thụy Khuê đã có khá nhiều kỷ niệm thú vị. Đôi khi nó là trải nghiệm khó khăn nhưng cô gái trẻ cũng biết cách biến nó thành một điểm thú vị cho từng ảnh chụp.

"Có lần mình chụp ngoại cảnh thì trời mưa nên bọn mình chạy vào gầm cầu gần đó để trú. Khi ở trong ấy lại phát hiện có một góc rất đẹp, mưa cũng chụp được và vậy là trong cái rủi có cái may, vài tấm ảnh ở góc trú mưa ra đời.

Đối với mình, mỗi bộ ảnh đều có câu chuyện đằng sau và đều ấn tượng như nhau. Bộ ảnh bất kỳ nào của mình cũng có nhiều điều thú vị đi kèm với nó. Bộ ảnh cưới Around You, Around Saigon được đón nhận đã khiến cho mình có thêm nhiều động lực sáng tạo và theo đuổi hành trình nghệ thuật của bản thân", Thụy Khuê chia sẻ.

Chụp ảnh cưới cũng là cả một hành trình hoạt động nghệ thuật với nhiều sự tìm tòi, học hỏi đằng sau. Chúc mừng cho những bộ ảnh thành công của Thụy Khuê và cùng chờ xem nhiếp ảnh gia trẻ tuổi sẽ có thêm những bất ngờ nào nữa trong tương lai nhé!

https://afamily.vn/nhiep-anh-gia-viet-va-bo-anh-cuoi-phong-cach-hoai-co-lay-cam-hung-tu-bo-me-dep-me-man-loi-giai-thich-tinh-te-khi-bi-che-chu-re-lac-que-20220821183915294.chn