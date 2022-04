Nhậu với sếp và cái kết nhớ mãi không quên

Đây là tâm sự được gửi từ: Bà Dì Tăng Động - TPHCM.

Hôm nay tôi xin nghỉ làm buổi sáng, trong người vẫn còn lâng lâng vì cuộc gặp mặt hôm qua với sếp ở Hà Nội vào. Tôi vào công ty cũng được nửa năm rồi nhưng chưa có dịp gặp sếp, trước đó sếp tôi phỏng vấn online vì dịch bệnh kéo dài khá lâu. Bây giờ, cuộc sống bình thường mới nên tôi mới có dịp ăn uống với sếp. Không khí ban đầu tuy có chút ngượng ngùng, vì dù sao cũng là cấp trên và cấp dưới, nhưng tôi cố gắng phá vỡ bầu không khí bằng những trò chơi "xàm xí" mà mình học từ bạn bè. Kết quả là mọi thứ thoải mái hơn tôi tưởng, thế là tôi tiếp tục uống và nói chuyện thân thiết như những người bạn của mình. Lúc này, tôi cảm giác mình và những đồng nghiệp, thậm chí kể cả sếp đều không có khoảng cách.

Chúng tôi nói chuyện vô cùng vui vẻ, đến một lúc hình như tôi cũng ý thức mình đã say rồi, và bắt đầu nói nhiều hơn. Tôi kể chuyện của tôi, đùa giỡn với tất cả mọi người và sau đó thì tôi... "sập". Vâng đúng như thế, tôi không còn nhớ gì hết. Sáng nay, đồng nghiệp bảo rằng hôm qua tôi quậy lắm, tôi còn quàng vai bá cổ sếp nữa. Lúc này tôi như kiểu: "Ôi, thật sao?", mỗi thông tin được "xì" ra khiến tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nhưng thật may mắn là dù tôi say, không nhớ gì, nhưng lúc đấy tôi toàn nói những điều thật lòng và tình cảm, tôi mong sếp có thể thấu hiểu được mọi thứ. Dù sao thì đây cũng là buổi nhậu nhẹt để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng tôi.

