“Nhặt rác 8 năm, tôi bỗng mua được nhà”

Tái chế lon và chai nhựa lấy tiền mặt có lẽ là ví dụ nổi bật nhất về kinh tế tuần hoàn. Với một người đàn ông Úc, hoạt động tưởng chừng nhỏ nhặt này đã trở thành bệ phóng để anh có đủ tiền đặt cọc mua nhà.

Damian Gordon, 36 tuổi, cho biết anh từng “chỉ biết sơ qua” về chương trình Return and Earn tại New South Wales. Đây là chương trình mà người dân sẽ nhận được 10 cent cho mỗi lon hoặc chai nhựa trả về các điểm đổi rác chuyên dụng.

Máy bán hàng tự động đảo ngược (Reverse Vending Machine - RVM) là thiết bị thu gom tự động các vỏ chai nhựa, lon nhôm hoặc chai thủy tinh đã qua sử dụng để tái chế, và đổi lại phần thưởng cho người dùng như tiền mặt hoặc phiếu giảm giá. Máy này giúp tự động hóa quá trình thu gom, phân loại và nén (nghiền) vật liệu tái chế ngay tại chỗ, sau đó xử lý chúng để làm nguyên liệu sản xuất các sản phẩm mới.

Việc biến rác thải thành tiền mặt là một phần của nỗ lực biến môi trường sạch hơn đồng thời khuyến khích tái chế. Do đó, Gordon chia sẻ về dự án dài hạn thu gom chai và lon của mình, nhấn mạnh rằng mục tiêu ban đầu không phải là tiền đặt cọc nhà.

Damian Gordon, 36 tuổi ở New South Wales đã kiếm được 45.000 AUD từ nhặt vỏ lon. Ảnh: Yahoo

Ban đầu, anh chỉ muốn tìm cách xả stress sau những ngày làm việc căng thẳng trong ngành y tế. Những lần đi dạo trên bãi biển giúp anh thư giãn, nhưng cảnh tượng rác thải la liệt trên cát khiến anh không thể làm ngơ.

“Sau nhiều lần trở lại bãi biển, tôi quyết định biến việc nhặt rác thành sứ mệnh của mình mỗi khi đi dạo,” anh chia sẻ với tạp chí lifestyle That’s Life.

Không lâu sau, anh nhận ra còn rất nhiều lon, chai bị bỏ lại ở các sự kiện, công viên. Điều này thôi thúc anh đến các lễ hội âm nhạc, nơi “đám đông để lại cả núi vỏ rỗng sau mỗi buổi diễn.”

Australia đang đối mặt với bài toán nhà ở ngày càng khó khăn, khi hơn một phần ba các ngôi nhà tại đây có giá trên 1 triệu đôla Úc. Gordon lúc đầu không hề nghĩ tới việc leo lên “bậc thang bất động sản” khi bắt đầu thu gom và trả lon chai; anh chỉ tạo dựng thói quen nhỏ nhặt các lon, chai đủ điều kiện trong những buổi đi dạo buổi tối.

Sau một lễ hội năm 2017, Gordon cùng các tình nguyện viên đã phân loại được 40.000 chai, lon tái chế từ số rác thải khác. Anh “sửng sốt” khi nhận được 4.000 đô Úc chỉ sau một ngày, và chính con số này đã gieo ý tưởng táo bạo:

“Tôi sẽ nỗ lực hơn để có tiền đặt cọc nhà,” Gordon nói. Với chương trình Return and Earn ra mắt vào năm 2017, và chỉ trong vòng ba năm, anh đã tiết kiệm được 20.000 đô Úc.

Ngồi trên hiên nhà mới, Gordon cười: "Thật tuyệt vời. Bạn thực sự có thể xây dựng một cuộc sống từ những thứ người khác vứt bỏ".

Theo cách như vậy, đến tháng 1 năm nay, đánh dấu bảy năm nỗ lực tái chế, Gordon đã gom được 45.000 đô Úc. Kết hợp với các khoản tiết kiệm khác, anh đã có thể đặt cọc một căn nhà hai phòng ngủ.

Phương pháp tiết kiệm sáng tạo của anh không chỉ thành công mà còn thân thiện với môi trường. Sau nhiều năm tiếp xúc trực tiếp với núi rác, Gordon còn “săn” được nhiều món đồ dùng trong nhà từ ven đường, từ tủ lạnh, lò vi sóng, máy ép trái cây cho đến khung giường.

Những thói quen — dù tốt hay xấu — thường khó bỏ, và thói quen nhặt rác đổi tiền của Gordon vẫn tiếp tục. “Với các khoản trả nợ thế chấp đang đến dồn dập, tôi không có kế hoạch dừng lại sớm đâu,” anh nói. “Bây giờ, tôi đang tiếp tục thanh toán ngôi nhà mơ ước của mình bằng từng chai, từng lon một.”

*Theo Yahoo Life