Nhật Kim Anh mếu máo trên sóng truyền hình, Quyền Linh nhìn hoài vẫn không nhận ra

Trở thành khách mời trong tập đầu tiên của Ký ức ngọt ngào mùa 2 phát sóng trên kênh THVL1, Nhật Kim Anh vô cùng hào hứng vì được ôn lại những kỷ niệm xưa.



Mở đầu chương trình, nữ ca sĩ đặc biệt dành tặng khán giả bản hit một thời Lâu đài cát. Nói thêm về ca khúc đưa mình đến gần hơn với công chúng, Nhật Kim Anh đặc biệt tiết lộ: "Thật ra em rất là may mắn, may mắn là được nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận viết ca khúc này. Nhưng đúng ra ca khúc này là của một bạn khác nhưng mà may mắn làm sao khi gặp nhau anh Nguyễn Hồng Thuận đã quyết định giao bài này cho mình. Từ ngày anh Thuận giao bài hát đó cho Kim Anh thì Kim Anh bắt đầu thu âm, quay MV và từ đó khán giả với bắt đầu biết đến Nhật Kim Anh với ca khúc đầu tiên Lâu đài cát".

Nhật Kim Anh.

Sau khi thành công với ca hát, nữ ca sĩ đã quyết định dấn thân sang điện ảnh. Để có được những vai diễn đầu tiên cô vẫn phải đi casting, khởi đầu là những vai phụ mờ nhạt. Vai chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Nhật Kim Anh là Cầm trong phim Long Thành cầm giả ca.

Đây là vai diễn mang về cho cô giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam lần thứ 1 và cũng là bộ phim dự đại lễ 1000 năm Thăng Long, Hà Nội.

Nhật Kim Anh cover hình ảnh lúc nhỏ.

Gặp Nhật Kim Anh khi cô mới 14 - 15 tuổi, MC Quyền Linh từng suy nghĩ sau này cô sẽ thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Nam MC không ngờ Nhật Kim Anh lại thành danh ở lĩnh vực ca hát và diễn xuất.

Quyền Linh - Nhật Kim Anh - Nguyễn Đình Vũ.

Quyền Linh.

Tiếp nối chương trình, cả trường quay đều bật cười khi bức ảnh Nhật Kim Anh hồi nhỏ được chiếu trên màn hình lớn. Đặc biệt người cười đầu tiên nhất chính là nữ ca sĩ. Đó là hình ảnh một cô bé mặc váy trắng miệng như đang mếu. Trước thắc mắc của cả trường quay, Nhật Kim Anh liền giải thích: "Hồi đó được bộ đầm này mặc tết vui lắm. Mặt không phải mếu đâu nha mà đang cười".

Vừa dứt lời nữ ca sĩ liền diễn tả lại hình ảnh xưa khiến cả trường quay vô cùng thích thú. Sau hàng loạt ảnh hồi nhỏ, từ chụp riêng cho tới chụp cùng gia đình của Nhật Kim Anh, Quyền Linh liền khẳng định anh không nhận ra nữ ca sĩ ở bất kỳ tấm hình nào. Cho đến khi tấm hình thời kỳ Lâu đài cát xuất hiện, nam MC mới gật gù nhận ra đàn em của mình.